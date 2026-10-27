Аня Чиповская вышла в свет с женихом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Аня Чиповская перестала скрывать роман с Никита Бурячком. Актеры вышли в свет. Говорят, ради прекрасной шатенки коллега бросил жену и новорожденную дочь. Сплетни уверяют, что Чиповская и Бурячек вместе чуть больше года.

Аня Чиповская рассекретила роман

Аня Чиповская подтвердила роман с Никитой Бурячком. Пара появилась вместе на светском гала-вечере. Влюбленные не отрывали друг от друга глаз, обнимались, ворковали и позировали светским хроникерам. Фотографы даже запечатлели их во время поцелуя.

Бурячек и Чиповская не скрывают чувств. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Впервые Аню и Никиту заметили летом 2025 года. Пара долго скрывала отношения.

В июне этого года актер был среди гостей на дне рождения Чиповской. Недавно 39-летняя актриса отдыхала в Турции с мужчиной, но не показала его лица.

В сентябре она появилась с 36-летним Никитой на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса.

Чиповская хороша собой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Что известно о Никите Бурячке

Никита Бурячек родился в Зеленогорске в 1990 году. Его родители не связаны с миром кино. Он служит в МХТ имени Чехова. С Аней Чиповской они играют в спектакле "Поколение Маугли". Не исключено, что именно на сцене театра произошло их сближение.

Артист известен по ролям в сериалах "Восьмой участок", "Ухожу красиво", "Ателье счастья", "Два крыла", "Балабол-6", "Либерея: Охотники за сокровищами". Никита младше Ани на три года.

Личная жизнь Никиты Бурячка

Елена Алферова была второй женой актера. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Свою первую жену Анну Протоковило актер встретил во время учебы в Новосибирском театральном институте. Их отношения дали трещину, когда Бурячек отправился покорять Москву. В 2016 году он поступил в Академию кино Никиты Михалкова. О первом браке актер предпочитает не вспоминать.

Потом актер закрутил роман с Еленой Алферовой. В августе 2023 года состоялась красивая свадьба. В апреле 2025 года на свет появилась их дочь. Ее назвали Ли. Алферова рожала ребенка в Бразилии. Спустя два месяца после появления крохи на свет брак дал трещину. Осенью 2025 года Алферова рассказала о разводе. Актриса раскрыла, что причиной разрыва стала измена Бурячка. Женщина осталась одна с маленькой дочкой на руках. "Человек выбрал жить с другой женщиной. Как оказалось, он давно сделал свой выбор, еще до появления Ли, поэтому она здесь ни при чем", - писала в блоге Алферова.

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