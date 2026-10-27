«Нас ждет прекрасное событие»: Екатерина Климова готовится к свадьбе

Екатерина Климова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Актриса Екатерина Климова – мама четверых детей. А скоро у нее появится еще один статус – она станет тещей. Артистка сообщила, что ее 24-летняя дочь Елизавета Хорошилова выходит замуж.

В интервью певице Наталье Подольской 48-летняя актриса рассказала, что ее старшая дочь совсем скоро создаст собственную семью. Екатерина готовится к свадьбе наследницы.

«Она живет отдельно от меня. Не могу сказать, рада я этому или нет, потому что, как ты понимаешь, эмоции меняются каждый день, и я скучаю очень. Но я безумно рада за то, что у нее все хорошо. Она собирается замуж», - рассказала Климова.

Елизавета выросла настоящей красавицей, но, в отличие от мамы, не захотела становиться актрисой. Девушка выбрала журналистику.

«Она уже окончила институт и магистратуру, работает не по профессии, но ей очень нравится то, чем она занимается. Есть премиальная музыкальная аппаратура. Лиза занимается пиаром, соцсетями, ездит на выставки, представляет новую продукцию. В общем, как-то знакомит потребителя с этой аппаратурой. У каждого свой путь. Она идет очень уверенно, и я за нее рада», - призналась Екатерина.

Екатерина с дочкой Лизой. Фото: соцсети.

Чем занимается избранник дочери, и как его зовут, Климова не сообщила. Но, судя по всему, она одобряет выбор Лизы.

«Я очень рада, что там все серьезно, и нас ждет прекрасное событие. Рада, что моя женская история не повлияла на то, что у дочери все хорошо. Буду рада вдвойне, если дочь и ее молодой человек будут счастливы, будут любить друг друга, уважать и пронесут это чувство длиною в жизнь. Не для меня или кого-то другого, а для себя», - призналась Климова.

Екатерина воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив дочь Лизу. Вторым мужем Климовой был коллега по съемочной площадке Игорь Петренко. Они прожили вместе 9 лет, у них родились сыновья Матвей и Корней. Супруги расстались отнюдь не на дружеской ноте: Игорь случайно узнал, что Екатерина изменила ему.

После развода с Петренко Екатерина влюбилась в своего коллегу по сериалу «Волчье солнце» Гелу Месхи, которому она родила дочь Беллу. Супруги прожили в браке четыре года и расстались.

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