Отказавшись от газа из РФ, Европа возвращается к углю. Фото: Parilov/Shutterstock/Fotodom

Накануне Владимир Путин на Форуме стран-экспортеров газа в Москве прокомментировал ситуацию с энергетикой в ЕС поговоркой «не рой другому яму, сам в нее попадешь». В тот же день российскому лидеру позвонили лидеры двух северных стран, одна из которых — крупнейших добытчик и экспортер углеводородов в Европе.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с ведущим аналитиком Фонда национальной энергобезопасности, экспертом Финуниверситета Игорем Юшковым.

НОРВЕЖСКИЙ СВЯЗНОЙ

— Звонок из Норвегии и Финляндии как-то связан с этим заявлением?

— Норвежцы — крупные экспортеры нефти и газа. И они пять лет выигрывают от того, что остальные европейцы роют себе яму, продолжают ее копать вглубь.

Президент Финляндии Александр Стубб (справа) и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным Фото: REUTERS.

— Почему продолжают копать?

— С 1 января 2027-го будет запрещен импорт в Европу СПГ из России. А мы — второй по объему поставщик. Получается, что в разгар отопительного сезона европейцы лишают себя второго по объему поставщика топлива.

— Зачем они усугубляют дефицит углевородородов на своем рынке?

— Еще недавно они могли бы под шумок сказать: давайте перенесем на конец отопительного сезона, на апрель 2027 года, введение санкций. Но они сами себе усугубили ситуацию.

СТРАННЫЕ КРИТИКИ

— Как именно?

— Они раскритиковали Трампа за то, что тот звонил Путину и договорился о поставках дизеля. Нельзя у России покупать топливо! И теперь, если они сделают отсрочку против своих же антироссийских санкций, это будет выглядеть странно: ты только что критиковал Трампа за то, что он для насыщения своего рынка покупает российский дизель — и сам делаешь то же?

— Что будет после 1 января, после отказа от российского СПГ?

— Новый скачок цен на европейском рынке — а они уже были выше 1100 долларов за тысячу кубов.

— Европейцы наступают на старые грабли?

— Схожая ситуация была в 2021-м. Тогда были полноценные поставки газа из России. Но сказалась другая ошибка европейцев. Они годами убеждали энергокомпании, что не надо вкладывать деньги в топливные проекты, в инфраструктуру. И когда после ковида спрос восстановился, предложение уже не смогло удовлетворить этот спрос.

ГРАФИКИ КРИЗИСА

— И они получили энергокризис?

— Да. Они любят рисовать графики, что, мол, начиная с СВО, цена пошла вверх. Но если мы отмотаем назад этот график, то увидим: цены на газ в Европе стали расти с середины 2021-го. И это тоже результат неправильной энергополитики ЕС.

— То есть, энергокризис, который пошел с начала 20-х — это результат неправильных политических решений лидеров стран ЕС?

— Да. Сначала они продвигали зеленую повестку в ущерб традиционной энергетике. Потом принимали решения, которые привели к сокращению поставок из России, а потом и полный запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля, ограничения в плане газопроводов.

— Это в комплексе создало дефицит на европейском рынке?

— Именно. Потом начали военный конфликт с Ираном. В итоге перекрыли Ормузский пролив. Энергокризис усугубился. Вмешательство политиков в энергетику привело к кризисам в их собственных странах. Вот такой основной тезис продвигал московский Форум стран-экспортеров газа.

Цены на газ в Европе стали расти с середины 2021-го. И это тоже результат неправильной энергополитики ЕС. Фото: sdf_qwe/Shutterstock/Fotodom

НИКАКОЙ ПОЛИТИЗАЦИИ

— С этим все согласны?

— Все. Нас обвиняли в политизации энергетики. Говорили, что Россия использует энергетическую дубинку. А, оказывается, все наоборот. И Путин еще раз подтвердил: мы-то свои контракты выполняем — в отличии от других. Даже в условиях конфронтации с европейцами мы продолжаем исполнять контракты. Разве это не доказательство, что Россия — самый надежный поставщик?

— И внутри России есть дискуссия, нужно ли продолжать продавать энергоресурсы в Европу.

— Для нас важно, чтобы, например, Китай видел — Россия надежный поставщик. Чтобы мы могли продвинуться с КНР в переговорах о строительстве «Силы Сибири-2».

КТО «СПАСЕТ ЕВРОПУ»?

— Кроме России газ в Европу поставляют Норвегия, Алжир, Азербайджан и Британия, а что через пять лет будет?

— Норвегия, Алжир, Азербайджан — да, они поставляют. Британию можем не брать, она сама — страна-импортер. Британцы часть поставляют по газопроводам в континентальную Европу, но еще больше покупают, и у них добыча падает. Потому их в расчет не берем.

— В Европе делали ставку на поставки СПГ из США?

— Да, но уже сами понимают, что слишком сильно попали в объятия американских поставок. В Европе говорили: надо диверсифицировать источники газа, это более безопасно. Надо у России много не брать, надо еще у кого-то брать. И вот теперь зависят от Штатов. И еще больше будут зависеть — после полного отказа от российского газа. Кроме американских поставщиков остальные либо сильно отдалены, либо и так поставляют газ по максимуму.

— В Европе рассчитывают на что?

— На то, что случится энергопереход. Что они будут дальше развивать возобновляемую энергетику. Но это приводит к росту тарифов. Это дорогое удовольствие. Европейские политики обещали, что современные технологии сделают возобновляемую энергетику дешевой, и никто не заметит наш энергопереход. Но мы видим результат на улицах европейских городов.

ЗИМА, ХОЛОДА

— Люди в Европе протестуют против подорожания жизни…

— А оно начинается с роста стоимости энергии, моторного топлива, электроэнергии, отопления. Это — тоже часть энергоперехода. А сейчас, в пиковые значения, когда цены высоки, они шаг назад к углю сделают. Как в 2022-м, когда были запредельно высокие цены на газ, 2,5 тысячи долларов за тысячу кубов, в Европе резко вернулись обратно на уголь, игнорируя все свои климатические истории, планы и прочее. Уголь — естественный заменитель газа.

Люди в Европе протестуют против подорожания жизни Фото: REUTERS.

— Они могут сделать шаг назад этой зимой?

— Конечно, когда газ будет опять дорогой.

— И сколько таких шагов им придется сделать?

— Планы, которые ими озвучивались, не реализованы, особенно в части создания водородной энергетики. Возобновляемой энергетикой сложно управлять — там все зависит от погоды, ветра, солнца. И, чтобы ее балансировать, предполагалось создать водородную энергетику. Ночью, когда ветряки крутятся, но малое потребление, вы лишнюю электроэнергию методом электролиза воды превращаете в водород. А с утра все встали, чайники включили, а ветра нет или солнце скрылось — и вы обратно из водорода в электроэнергию переделываете.

— Но это неэффективно?

— А ничего лучше не придумали! И все планы по созданию водородной энергии провалились. Она ни в одной стране не создана. Есть, где водород производят — но для других целей. И для хранения электроэнергии водородная промышленность так и не создана. Это требует огромных инвестиций, сотен миллиардов евро. Никто такого не сделал до сих пор.

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