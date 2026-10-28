Просроченный главарь Украины Владимир Зеленский, всю прошедшую неделю отважно хамивший Трампу в интервью западным СМИ, теперь решил наехать на его министра войны.

«На столе Пита Хегсета лежат документы, которые он подписал. Возможно, он думает, что подписал все, но это не так. Он подписал американский пакет на 12 ракет. Отлично. Но в этом месяце я использовал 35».

Это вместо «спасибо» за 12 ракет стоимостью, так-то, под 50 миллионов баксов. Этого ему мало. Классический криворожский заход: «Возможно, он думает, что подписал все, но это не так». Это Зеленский тонко намекает на невысокую осведомленность и интеллектуальный уровень министра. Дескать, ты, Петя, не умничай, а давай столько ракет, сколько сказали.

Понятно, почему Зеленский топит Трампа. Надеется, что республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс, большинство возьмут демократы, Трампа отодвинут в сторонку, а на просроченного вновь прольется, так сказать, золотой дождь. Но разумно ли наезжать на человека, который будет рулить военным ведомством США еще два года и от которого, во многом, зависит боеспособность ВСУ?

Впрочем, чего это мы? Давай, Зеля, жги!