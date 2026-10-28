Роскомнадзор включил обе американские корпорации в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Фото: REUTERS.

РОСКОМНАДЗОР ВНЕС APPLE И MICROSOFT В РЕЕСТР: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Если вы общаетесь с коллегами по Microsoft Teams, отправляете электронные письма через Outlook, а с друзьями болтаете в iMessage, то для вас есть тревожные новости. Роскомнадзору это не нравится. Поэтому он дал себе право заблокировать в России сервисы Apple и Microsoft, которые выпускают эти и другие популярные программы для общения. А то ишь ты.

Дело в том, что Роскомнадзор включил обе американские корпорации в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В этот реестр входят компании — владельцы мессенджеров, социальных сетей, форумов и прочих сервисов, с помощью которых люди обмениваются сообщениями.

Компании, входящие в реестр, должны хранить все данные пользователей и их переписку на серверах в РФ. Кроме того, сервис обязан записывать и хранить все сообщения, аудиозаписи, картинки и файлы пользователей в течение шести месяцев. А также передавать эту и другую информацию спецслужбам по первому требованию. Если же компания из реестра отказывается подчиняться этим законам, то ОРИ — не ОРИ, а ее может ждать многомиллионный штраф и блокировка сервисов.

ЗАПРЕТЯТ ЛИ В РОССИИ APPLE И MICROSOFT?

Скорее всего, блокировка (если до нее дойдет) может коснуться только средств общения. Вряд ли получится заблокировать Word, Windows и другие продукты этих компаний.

Но зачем Роскомнадзору вообще все это понадобилось?

— Мы сейчас находимся в позиции, когда санкции идут с двух сторон. Мы санкционируем, нас санкционируют… — рассуждает председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. — Компания Microsoft уже давно юридически не обслуживает продукты, которые мы у них купили. А Apple как-то работала, причем до последнего времени даже принимала деньги от россиян через сотовые телефоны, но мы сами это запретили. И я думаю, что дополнительные санкции никак не меняют текущего положения дел. Можно обозначить компании Microsoft и Apple как угодно — назвать иноагентами, внести в реестры… Но до тех пор, пока не будет запрещено пользоваться либо оборудованием, либо программным обеспечением этих компаний, все эти санкции больше относятся к юридическим аспектам. А на текущий момент пользователям продуктов Apple и Microsoft хуже или лучше не станет. За исключением случаев, когда, допустим, компания Apple может в ответ вообще прекратить поставки в Россию.

Скорее всего, блокировка (если до нее дойдет) может коснуться только средств общения. Вряд ли получится заблокировать Word, Windows и другие продукты этих компаний. Фото: Piotr Swat/Shutterstock/Fotodom

В общем, бей чужих, чтоб свои боялись — принцип известный, опробован многократно и не только у нас.

— А с компанией Microsoft все еще сложнее, — продолжает Герман Клименко. — У нас по-прежнему огромный пласт пользователей — и госкомпаний, и частных лиц — пользуется ее продуктами. И не хотелось бы, чтобы мы попали в такую же историю, как с компанией Claude Antropic, которая выискивает пользователей из России и просто их отключает. То есть главное, чтобы в результате действий Роскомнадзора компании не перешли на позицию отключения русских пользователей. Тогда останутся только те, кто умеет более-менее пользоваться VPN, а огромная масса людей лишится нужных сервисов. Поэтому я не очень понимаю, зачем Роскомнадзор продолжает это направление. Какой смысл в этих историях?

Эксперт напоминает: любая санкция, любой закон должны преследовать какую-то цель.

— Кроме Apple и Microsoft, есть много других компаний, которые по тысяче причин юридического, политического, эмоционального свойства разорвали с нами контракты. И мы можем требовать от них чего угодно: и хранения персональных данных в России, и многого-многого другого… При этом они этого сделать не могут по тысяче причин. И здесь возникает вопрос: обострять эти отношения или не обострять? Здесь может получиться как с компанией Google, которой начислили штрафов на какие-то безумные триллионы. Поэтому мне кажется, что сейчас правильно было бы не загонять ситуацию в угол. И хотелось бы, чтобы Роскомнадзор все-таки иногда объяснял свои действия чуть шире, чем предписывается по закону. Возможно, у него есть какие-то глубокие мотивы… Но я их не вижу.

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