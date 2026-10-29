В Пермском крае история оживает на глазах

Благовещенский и Богоявленский соборы ранее стояли на Соборной площади Кунгура, но были разрушены в 1930-х годах. Сейчас, благодаря проекту, их можно вновь увидеть - в дополненной реальности. Фото: Центр развития туризма Пермского края.

Увидеть давно исчезнувший с лица земли средневековый кремль, встретиться с легендарным богатырем, побывать в гостиной купеческого особняка – все эти возможности дает проект дополненной реальности «Дополни Пермский край». Этот проект, реализованный региональным Министерством по туризму, позволяет гостям Пермского края и его жителям «оживить» туристические места с помощью AR-технологий.

«Интеллектуальный гид» для туристов

Технология дополненной реальности позволяет отображать на экране смартфона цифровые изображения, трехмерные модели и анимацию поверх реальных объектов. Она работает как «интеллектуальный гид», оживляя привычные объекты, добавляя контекст и предоставляя информацию о каждой точке интереса прямо на экране телефона. Таким образом посетители могут получать историческую информацию непосредственно во время знакомства с достопримечательностями. При этом не надо скачивать никаких приложений, достаточно считать QR-код на табличке возле туристического объекта.

Чтобы оживить туристический объект, достаточно считать QR-код на табличке возле него. Фото: Центр развития туризма Пермского края

Проект действует в восьми муниципалитетах Прикамья. В Перми на смотровой площадке на набережной можно увидеть, как по Каме «плывут» разработанные специально для проекта 3D модели пароходов и теплоходов разных исторических эпох – от первого парохода Пожвинского завода до советского «Метеора». В Кудымкаре для туристов «оживет» легендарный богатырь, персонаж коми-пермяцкого национального эпоса Кудым-Ош: он не только выйдет к гостям, но и расскажет о себе. В Губахе создана анимированная сцена проплывающего на барке князя Михаила Ермолаевича с дружиной – героя фильма «Сердце Пармы».

В Красновишерске визуализирована популярная легенда о богатырях Полюде и Ветлане и красавице Вишере. В Чердыни перед глазами туристов предстает средневековый кремль, а в Соликамске – водяная мельница, располагавшаяся ранее на берегу реки Усолки. При просмотре дополненной реальности на мельнице появляются мифические персонажи из быличек Пермской земли – шишига и водяной.

В Березниковском округе на территории музея «Усолье Строгановское» с помощью дополненной реальности «оживили» старейшее здание местного архитектурного ансамбля – часовню Спаса Убруса XVII века. Именно у ее подножия получали благословение баржи, нагруженные прикамской солью и отправлявшиеся в дальний путь – на Нижегородскую ярмарку, в Ярославль и другие города.

«Чайные истории» и «ЧУДеса Кудымкара»

В этом году очередные объекты дополненной реальности появились в Кунгуре и Кудымкаре. Благодаря им туристы могут больше узнать об истории Прикамья, его легендах и значимых событиях.

Историю кунгурских соборов расскажет «интеллектуальный гид». Фото: Центр развития туризма Пермского края.

В Кунгуре на пешеходном маршруте «Чайная история Кунгура купеческого» возле значимых достопримечательностей установлено пять объектов дополненной реальности. Туристы во время экскурсии по городу увидят 3D-модели Благовещенского и Богоявленского соборов, ранее стоявших на Соборной площади Кунгура, но разрушенных в 1930-х годах. «Побывают» в уличной торговой лавке конца XIX века, где продавали знаменитые кунгурские печатные пряники. «Зайдут» в гостиную особняка купцов Кузнецовых. «Взвесят» на старинных весах чай, привезенный из Китая. И познакомятся с картой Великого чайного пути.

Завершающая точка кунгурского маршрута показывает карту Великого чайного пути — одного из важнейших торговых маршрутов XIX века. Фото: Центр развития туризма Пермского края.

А в Кудымкаре в рамках пешеходного маршрута «ЧУДеса Кудымкара» появились четыре объекта дополненной реальности, посвященных культурному наследию коми-пермяцкого народа. Один из объектов - 3D-модель промыслового календаря коми, созданная на основе бронзового кольца, найденного возле деревни Маскаль в Кочёвском районе. Артефакт содержит изображения животных, а также 53 насечки и два округлых знака, которые, предположительно, связаны с лунным летоисчислением и сезонными промыслами.

На аллее Кудым-Оша с помощью 2D-анимации воссоздали легенду о мансийской княжне Костӧ и богатыре Кудым-Оше. Здесь же разместили трехмерные изображения мифологических персонажей коми-пермяцкого фольклора — лесного духа Вэрися, водяного Вакуля и домового Суседко.

Четвертый объект находится на смотровой площадке Изъюрского городища. Он посвящён легенде о богатыре Пере и дочери Солнца Зарани, повествующей о происхождении зимы, первых городов Пармы и предках пермяков и зырян.

Проект органично встраивается в концепцию обустройства туристских центров городов Пермского края: благодаря интерактивным решениям он не только усиливает привлекательность локальных маршрутов, но и помогает туристам глубже прочувствовать уникальный культурный код региона.

Проект «Дополни Пермский край» стал победителем в категории «Лучший креативный цифровой маршрут/квест» на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе креативного туризма и инноваций «Диво России». Мероприятия проекта реализуются в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Проект позволяет совершить путешествие внутрь исторического особняка через «дверь-портал».

Реклама. Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр развития туризма», ИНН 5902004644, erid: 2W5zFG6Pprn