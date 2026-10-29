7 интересных хобби на пенсии: сколько стоят и как попробовать бесплатно

Фото: LightField Studios/Shutterstock/Fotodom

- Никогда не любил рыбалку, а на пенсии как прорвало. Почти каждый день хожу. Да, не всегда клюет. Но врач советует больше ходить. Получается приятное с полезным. Правда, жена жалуется, что полпенсии трачу на свои удочки и блесны… - со смехом рассказывал на днях родственник.

Пенсия — это мечта многих. Именно в этот момент часто появляется больше свободного времени, которое можно проводить так, как хочется. Вопрос только в одном: на что его потратить? Можно с головой уйти в сад, фотографию, на рыбалку или на танцы. Заняться керамикой, укулеле или йогой. Давайте разберемся, как найти себе занятие по душе и при чем тут финансы.

С чего начать поиск хобби

Первое и главное: не ждите вдохновения, оно не придет само. Составьте список того, что вам когда-то было интересно, но не хватало времени. Не вычеркивайте ничего, даже если кажется нелепым. Хотели научиться играть на гитаре? Пишите. Мечтали рисовать акварелью? Пишите. Думали о керамике, бисере, резьбе по дереву? Все туда — в список.

А уже потом включите рациональные факторы: сколько времени готовы выделить на хобби, сколько оно может стоить и есть ли у вас те или иные физические ограничения.

Второе: подумайте, что вам нравится делать руками, а что - головой. Кому-то нужен физический контакт с материалом - глина, дерево, ткань. Кому-то больше по душе интеллектуальные занятия - шахматы, изучение языков, история. А кто-то просто хочет быть среди людей: хор, танцевальный кружок, театральная студия для взрослых сейчас набирают все большую популярность.

Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Третье: попробуйте несколько вариантов. Некоторые кружки и студии предлагают первое занятие бесплатно. Сходите на три разных - и станет понятно, где вы «свои», а где через силу. Не получилось с одним - пробуйте другое. Обязательно уточняйте стоимость занятия, материалов и абонемента. Хобби должно приносить радость, а не становиться дополнительной финансовой нагрузкой.

Сколько стоит хобби и откуда брать на него деньги

Вот тут начинается самое интересное. Любое занятие стоит денег - вопрос только в сумме. Выращивание цветов на подоконнике обойдется в пару тысяч рублей в сезон. Фотография - в стоимость камеры и объективов, а это уже десятки тысяч. Но если аппаратура у вас уже есть, дальше траты будут минимальными. Керамика - абонемент в мастерскую, глина, обжиги. Путешествия - отдельная статья, и тут суммы могут быть любыми.

Получается, что на пенсии хобби — это не только про душу, но и про кошелек. Определите бюджет, который вы готовы потратить на свое любимое занятие. Главный принцип – расходуйте только свободные от обязательных трат деньги и не залезайте ради хобби в кредит.

КОНКРЕТНО

Заначка нужна всегда

Хобби можно финансировать из активных доходов. А можно – из пассивных. В пожилом возрасте заначка должна быть всегда. Но тратить основную сумму накоплений даже на любимые занятия не очень разумно. Логичнее отправлять на свои маленькие радости проценты, получаемые от вложений на вкладах, накопительных счетах или других финансовых инструментах. Для этого часть из них должна быть достаточно ликвидна. Ведь главная цель заначки – спасение от неприятных неожиданностей, в том числе связанных со здоровьем.

Следить за своим физическим состоянием так же важно, как и за состоянием банковских счетов. У Сбербанка для новых пенсионеров есть предложение, которое решает сразу две задачи: сохранить и приумножить накопления, и позаботиться о здоровье. Акция действует с 1 октября.

Чтобы поучаствовать в ней, нужно совершить два простых действия. Первое - перевести пенсию в Сбербанк. Можно подойти в ближайшее отделение, а можно подать заявление через приложение. Введите в поиске «Пенсия», выберите «Получение пенсии», укажите карту - и заявление уйдет в Социальный фонд России автоматически.

Фото: Anastasija Vujic/Shutterstock/Fotodom

Второе – нужно открыть вклад «Пенсионный Максимум» с повышенной ставкой и на доступных и гибких условиях. Порог входа - всего 30 тысяч рублей. Открыть можно как лично в отделении, так и в приложении «СберБанк Онлайн».

Заходите в раздел «Вклады», выбираете вклад «Пенсионный Максимум», указываете сумму и параметры, подтверждаете - готово.

После этого получаете в подарок бесплатное обследование от «СберЗдоровье». В него входят: консультация терапевта, клинический анализ крови, биохимический профиль — проверка печени, почек, углеводного обмена и липидного профиля, ферритин (запас железа в организме), гормоны щитовидной железы. Это базовый набор, который дает картину состояния организма. Врач расшифрует результаты, ответит на вопросы, даст рекомендации. Пройти проверку здоровья можно в удобной лаборатории, а результаты появятся в электронной медкарте.

А еще для всех, кто переведет пенсию в Сбербанк и откроет вклад, состоится розыгрыш бесплатного медицинского обслуживания в течение года. Победитель получит безлимитные приемы врачей в 7650 клиниках по всей стране, круглосуточные онлайн-консультации и расширенные анализы и обследования.

Итого

В пожилом возрасте организму нужно постоянное движение - и физическое, и интеллектуальное, и социальное. Хобби помогает сохранять активность, узнавать новое и общаться с единомышленниками. Добавьте к этому ежедневную прогулку на полчаса, легкую гимнастику, бассейн - и вы почувствуете себя совсем иначе. И самое главное – переходите от слов к делу.

Чек-лист

- Выберите два наиболее интересных вам занятия;

- Посмотрите, какие кружки и мастер-классы проходят рядом с вашим домом;

- Уточните условия и запишитесь на пробные занятия;

- Приятно проводите время, совершенствуйтесь и пробуйте новое;

- Не забывайте про личные финансы и будьте здоровы!

Реклама ПАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893 erid: 2W5zFJTqpWN