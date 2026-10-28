«Гадкие песни»: После запрета трека «Ты моя ***!» Милонов предложил создать правила для стримингов

В Госдуме прокомментировали блокировку песни «Ты моя ******» DJ NARODNII Фото: Александр ГЛУЗ.

В России заблокировали вирусный ИИ-трек «Ты моя ******» исполнителя DJ NARODNII. На «Яндекс Музыке» композиция теперь недоступна по требованию Роскомнадзора, о чем сервис уведомляет пользователей при попытке включить песню. Поводом для ограничения стали жалобы на содержание текста, который многие восприняли как унижение женщин и романтизацию насилия. Ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это не очень хорошие песни. Нейросети позволяют людям без таланта делать что-то похожее на песни. Хотя песнями, безусловно, они не являются. В последнее время все наши музыкальные сервисы наполнены не продуктами творчества, а в общем некими компьютерными синтетическими мелодиями. И они никоим образом не промаркированы», — уточнил парламентарий.

Милонов обратил внимание на то, насколько легко сегодня создается подобный контент.

«Самое главное, чтобы такую гадкую песню придумать, ты должен сделать очень коротенький промт, купить элементарную подписку в сервисе, и всё, песня готова», - отметил он.

Депутат считает, что стриминговым сервисам стоит более ответственно подходить к размещению такого контента.

Парламентарий сравнил цифровые площадки с обычным магазином, у которого тоже есть обязательства перед покупателем.

«По аналогии с магазином. Магазин может продавать различные сорта продуктов. Он даже майонез может продавать, который вреден для здоровья. Никто не запрещает. Но продавать ядовитые продукты магазину уже не разрешается. Почему тогда цифровые площадки могут позволить себе, пока им не прилетит, предлагать откровенный шлак, хамский, матерный?!», - задался вопросом он.

Он предложил выработать понятные правила для стримингов - общественные критерии, которые позволят давать рекомендации для этих площадок. Среди них он выделил наличие матов в песне, призывы к нарушению законов РФ или пропаганда терроризма и экстремизма. В таких случая стриминги должны отказывать в размещении композиций на своих площадках.