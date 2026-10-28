С чего начинается Родина? Для кого-то с любимой кошки

Николай Ефимов и его сын Роман. Фото из личного архива героя публикации.

Жизнь после СВО

- Когда первоклашек спрашиваешь, что для вас означает слово «Родина», получаешь ответы самые удивительные, - рассказал нам ветеран СВО Николай Ефимов. - Многие говорят, что это моя семья: папа, мама, бабушка. Или - моя деревня. А кто-то отвечает: это моя собака, это моя кошка…

- То есть, если у человека есть врожденное чувство любви, это чувство можно и следует развивать от малого и до масштабов нашего государства?

- Конечно. Воспитание детей и подростков - задача очень важная. Есть хорошее изречение: «Если нашу молодежь не воспитаем мы, ее воспитают другие».

- Стало быть, ее, молодежь, воспитают наши враги?

- Да. Чем они активно и занимаются сейчас через соцсети, через влияние иноагентов и по всяким прочим каналам.

- Вы, Николай Валентинович, ведете патриотическую работу не только со школьниками, но и со студентами. Вот у взрослой, так сказать, молодежи какое понятие о Родине, о долге?

- Разное. У кого-то горят глаза в разговорах о нашей Родине, о ее истории. А кому-то и наплевать. Тут все от среды зависит, в которой юноши, девушки формируются. Если иные в своей семье постоянно слышат: вот там кругом ворье, всё разворовали, а нам недодали, то и они твердят эту мантру. Прививать таким патриотическое воспитание - непростое дело. Спрашиваешь: а вы сами-то или ваши близкие что полезного для государства сделали? Почему считаете, что вам все и всё должны? Ну и на этой теме случаются споры жаркие.

Пробежал марафон и пошел на фронт

Собеседник наш Николай Валентинович Ефимов - ветеран СВО и отец троих сыновей - родился 17 февраля 1967 года в Вологодской области. Учился, отслужил срочную в Советской армии в танковых войсках. После долгие годы работал в МЧС в пожарной охране.

Ушел в отставку подполковником внутренней службы. С юности занимался многими видами спорта: футболом, хоккеем, но в основном биатлоном.

Перед отправкой на СВО Николай Ефимов пробежал марафон 56 км. Фото из личного архива героя публикации.

В декабре 2022-го, когда Николай Валентинович отправился добровольцем на СВО, ему было почти 56 лет. Но благодаря спортивной закалке доброволец легко прошел медкомиссию. Более того, за пару месяцев до отправки на СВО Николай Валентинович пробежал вместе с молодыми спортсменами марафон - 56 километров. На фронте он пробыл год стрелком в пехоте. Вернувшись домой, занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи, иногда доставлял ту помощь практически на позиции. Объехал весь фронт от Курска и до Херсона.

- Что вас больше всего, Николай Валентинович, впечатлило на СВО?

- Впечатлил друг мой, фронтовой мой брат Андрей Киселёв из Череповца. Он до сих пор продолжает службу. Очень надежный и в бою, и после боя. С ним можно

о многом интересном поговорить. А это очень важно на передовой, когда есть у тебя близкий по духу товарищ. Мы с Андреем расстались в Бахмуте-Артемовске в августе. Он был ранен, отправлен в госпиталь.

- Андрей - надежный в бою. Что стоит за этим вашим высказыванием?

- Приведу только один пример из многих. Случилось так, что у меня разболелось правое плечо и я не мог толком окапываться. Так Андрей сначала рыл для меня укрытие под обстрелом, а потом уже сам окапывался.

Николай Ефимов всю жизнь занимается спортом. Фото из личного архива героя публикации.

- Почему вы с такой болячкой не отправились в тыловой госпиталь?

- Потому что необходимо было выполнять боевые задачи.

- Расскажите про какой-то наиболее яркий бой.

- Я не люблю и не хочу это вспоминать. Все это связано с негативом. Я много лет не курил, а вот однажды вдруг закурил опять, когда в бою у меня на глазах погиб товарищ, ровесник моего старшего сына.

- Как-то нам на тот же вопрос о ярких случаях на войне ветеран СВО, дальневосточник Виталий Яшков ответил: давайте я расскажу вам веселый случай. Я, говорит, зимой постирал одежду. Три дня в блиндаже сушил над свечками. Вышел из блиндажа, тут один снаряд прилетает, второй… и я во всем этом чистом падаю в грязную колею. В голове одна только мысль: вот зачем я столько мучился - стирал и особенно сушил все это над свечами?! А потом встаю и вижу - в метре от меня лежит невзорвавшийся суббоеприпас от кассетного снаряда.

- Да, там, на передовой, веселья мало. Хотя старались шутить, конечно, чтобы не унывать. Поддерживали друг друга психологически. Например, у человека день рождения. Брали печенье, лепили из него подобие праздничного торта и на нем цифру лет именинника. Ну и теплые поздравления ему от товарищей. А как-то на Пасху привезли нам яички белые. Красить нечем, так я отварил их в котелке и маркером написал «Христос воскресе!». Опять же ребятам такая вот фронтовая радость.

«Горжусь сыном Романом»

- У вас сейчас сын Роман на СВО. Расскажите о нем.

- Роман родился 5 марта 1996 года. Срочную проходил на космодроме в Плесецке. А после окончил Военный университет Министерства обороны имени Александра Невского, факультет психологии. Это в Москве, метро «Маяковская». И летом 2022 года отправился в Седьмую дивизию ВДВ. А уже через пару-тройку месяцев Роман прибыл в зону военных действий. Горжусь Романом. У него уже семь наград. Три из них государственные - две медали «За отвагу» и медаль Жукова. И вот пример Романа стал для меня одним из мотивов тоже отправиться на СВО.

- То есть вы решили своим участием как-то сыну помочь.

- Да, и стране, и армии, и сыну. Хотя мы с Романом на фронте не пересекались. Он тогда воевал на Херсонском направлении, я - на Бахмутском, оно же Артемовское.

- И вы, и Роман участвовали в проекте «Герои Русского Севера». Вы уже дома. Но Роман ваш пока что там. Как он работал в проекте?

- В данный момент он тоже дома, в отпуске. Проект состоит из четырех модулей. Роман спланировал отпуск под два модуля. Программу он проходил дистанционно. Завтра сдает экзамен. (Завтра же, сразу скажем, Роман успешно сдаст экзамен и вернется на СВО. - Авторы.)

Фронтовой быт нашего героя СВО. Фото из личного архива героя публикации.

- Что дает этот проект вам и вашим коллегам? Какие перспективы работы?

- Я уже защитил диплом. Роману тогда не удалось прибыть на защиту. Но вот завтра он будет защищать свою дистанционную работу... В перспективе я намерен работать с детьми, с подростками по патриотическому воспитанию. Есть у меня такое желание. И я по этой линии хорошо взаимодействую с главой нашего Сокольского округа Сергеем Александровичем Рябининым. Он всегда на связи и всегда готов помочь.

- Кроме главы Сергея Рябинина, кто-то еще помогает вам?

- Конечно. В первую очередь это наш филиал фонда «Защитники Отечества». Его работники помогают всем ветеранам СВО обустроиться в мирной жизни. Не буду никого выделять поименно из работников филиала, но, пользуясь случаем, хочу передать им через вашу газету - большое спасибо! Лично мне они оказали и психологическую помощь с вовлечением в общественную работу, и помощь юридическую - я узнал про ветеранские льготы. С их же помощью я стал участником кадрового проекта «Герои Русского Севера», побывал на многих мероприятиях, познакомился с замечательными людьми.

- Как ваша предстоящая работа будет выглядеть физически? Это уроки в школе?

- Разные варианты. Например, лекции в учебных заведениях - от детских садиков и до колледжей.

Со старшими ребятами это подготовка к армейской службе, которая включает и навыки обращения с оружием, и физическую подготовку, и психологическую, и медицинские навыки. А для младшего и среднего возраста нужна работа, прививающая любовь к Родине.

- И все ж таки, Николай Валентинович, поделитесь вашим опытом воспитательной работы. Ныне много ваших коллег, ветеранов СВО, также занялись подобной работой. Им, думаем, важно знать, как максимально качественно следует воспитывать молодежь.

- Перво-наперво сам наставник и воспитатель должен быть для учеников человеком авторитетным, уважаемым. А чтобы стать таковым, воспитатель должен сам много чему учиться у тех же подростков. Ну чтобы где-то быть с ними, как говорится, на одной волне. Быть человеком близким. Вот сами мы изначально воспитываемся на примерах своих родителей. Копируем где-то их поведение. Я, например, с малолетства увлекся серьезно спортом, потому как отец мой был перворазрядником по боксу. Мать тоже любила спорт. Мы всей семьей смотрели Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, другие соревнования по различным видам спорта. Переживали, огорчались и радовались за наших. Вот отсюда и из самой семьи мое спортивное воспитание, которое очень мне помогло потом на СВО, где немало пришлось побегать.

А еще моя мама любила поэзию, сама писала небольшие стихи. Опять же это воспитание передалось и мне. Вот стих, который я посвятил моему фронтовому брату Андрюхе из Череповца.

Болит ключица, тянет вены.

Он ранен был, он мой Герой!

Андрюха, Брат ты мой любимый,

Мы не расстанемся с тобой!

Мы посидим с тобою дома

и вспомним наших пацанов...

Мы вспомним Сватово и Бахмут,

И те окопы, чернозем, и воду в них,

и те прилеты, что жизни унесли бойцов.

- Вам повезло с родителями, слава Богу. А кому-то не повезло. И даже очень…

- Вот для таких ребят обязательно должны быть грамотные и чуткие наставники, которые смогли бы в какой-то степени заменить непутевых родителей.

Прадед воевал на Днепре, теперь там воюет правнук

- И сыновей своих вы воспитываете на примерах вашего поведения, вашего отношения к жизни?

- Не только на моем примере, но и на подвигах дедов нашей семьи. Один у нас погиб под Смоленском. Другой - при форсировании Днепра. И вот ведь как получилось, что спустя 80 лет на этом же Днепре воюет его правнук Роман.

Но воспитание молодежи должно строиться не только на героическом военном прошлом и настоящем нашей Родины. Воспитание должно строиться и на таких аспектах мирной жизни, как спорт, на братской дружбе, на уважении к старшим и любви к Родине, как к малой, так и большой. И на любви к природе: на турпоходах, рыбалке, на дружеских посиделках у костра и так далее.

Николай Валентинович гордится своими дедами-фронтовиками. Фото из личного архива героя публикации.

- Вы не хотите вспоминать фронтовую жизнь, и это понятно. И все же, нам важно знать, что на нынешней войне самое тяжелое? К чему надо быть готовыми тем, кому, быть может, еще придется с врагом столкнуться?

- Лично меня там, как, впрочем, и всех, особенно раздражала фронтовая грязь, которую мы называли «чмо». По этой грязи весной мы буквально плавали в блиндажах и окопах. СВО для меня началась под городом Сватово, у деревни Куземовка Луганской Народной Республики. После наш батальон перебросили в Бахмут. Сначала на правый фланг города, затем в сам город. Горжусь тем, что был там 20 мая 2023 года в полдень, когда мы окончательно зачистили Бахмут и ему вернулось исконно русское название - Артемовск. В этом огромная заслуга бойцов ЧВК. Трудно было отстоять город при летнем контрнаступлении ВСУ, но мы сделали это.

ОТ АВТОРОВ

Мы благодарим нашего собеседника Николая Валентиновича Ефимова за интересное и поучительное интервью. Не сомневаемся, что он достигнет больших высот на поприще воспитания нашей молодежи. А его сын Роман Ефимов еще принесет много пользы по работе в органах вологодской власти. Желаем ветеранам СВО Ефимовым больших успехов в мирной жизни!

ВАЖНО

Всем ветеранам СВО и близким ветеранов важно знать, куда им следует обращаться в первую очередь со всеми ветеранскими вопросами и проблемами. Где их выслушают и помогут. Это фонд «Защитники Отечества», филиалы которого есть во всех регионах России.

Мы попросили руководство Вологодского филиала фонда рассказать ветеранам, а также всем нашим читателям о работе этой организации, о вопросах, с которыми обращаются ветераны.

- С 2023 года Вологодский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» при поддержке правительства региона и партнеров продолжает развивать систему комплексной поддержки участников СВО, вернувшихся домой, и членов семей погибших, пропавших без вести героев, - рассказала руководитель Вологодского филиала фонда Элеонора Теребкова. - В ее основе лежит тесное межведомственное взаимодействие, а главным принципом является индивидуальный подход к человеку, забота о каждом обратившемся ветеране и каждой семье героя, выстраивание системы помощи исходя из их запросов и потребностей. Особое внимание уделяется оказанию помощи ветеранам, получившим тяжелые ранения в ходе боевых действий. В эту работу на Вологодчине включились все региональные министерства и ведомства, организации и учреждения, НКО, неравнодушные граждане.

С начала работы Вологодский филиал фонда «Защитники Отечества» рассмотрел порядка 24 000 обращений, более 97% из них решено положительно. Наиболее частыми темами обращений стали назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридическая помощь.

В регионе эффективно развивается адаптивный спорт, более 40 ветеранов специальной военной операции вошли в состав сборных спортивных команд региона. Реализуются проекты, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, интеграцию ветеранов в эту работу. Более 150 защитников вовлечены в эту работу, 9 участников специальной военной операции работают с детьми в образовательных организациях. В фокусе особого внимания - вопросы трудоустройства защитников. Это является самым главным показателем успешной адаптации к мирной жизни. Для каждого ветерана выстраивается свой план: возвращение на прежнее место работы и создание условий под изменившееся состояние здоровья, переобучение на новую профессию, открытие собственного дела.

Самым главным результатом работы филиала фонда за три года является не только организация особой экосистемы помощи ветеранам спецоперации и членам семей погибших защитников, но и создание профессиональной команды сотрудников, которых объединяет единое понимание целей и задач, возложенных на Государственный фонд «Защитники Отечества». В каждом, даже отдаленном муниципалитете работает социальный координатор, который сопровождает ветеранов и членов их семей с особой заботой, вниманием и уважением.