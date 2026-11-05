Пожарный Никита Панфилов и врач Гоша Куценко спешат на вызов

Есть такая профессия - людей спасать. В осеннем эфире телеканала НТВ сразу два мощных сериала о героях наших дней — премьерный «Огонь» о работе пожарных (с 9 ноября), и уже девятый (!) сезон «Скорой помощи» (с 23 ноября). С одной стороны, это кардинально разные проекты: в драматичной «Скорой помощи» традиционно много внимания уделяется личной жизни персонажей, тогда как в брутальном «Огне» ставка сделана на остросюжетное действие. Но все же у них есть нечто общее — будничный героизм, который мы порой не замечаем, воспринимая его как должное.

Телезрители просят «Огня»

Удивительное дело: сериалы про пожарных — обожаемый зрителем жанр с богатой историей, но когда вспоминаешь их названия, на ум приходят сплошь западные проекты (например, «Чикаго в огне»). Про спасателей у нас еще снимают, а вот про пожарных практически нет. «Огонь» на НТВ исправляет эту несправедливость.

...Пожарные под началом майора Черемиса (Петр Баранчеев) один за другим тушат серию пожаров в городе. Следователи отрабатывают версию спланированных поджогов. Неожиданно у них возникают вопросы к командирам пожарных ходов Максиму Князеву (Никита Панфилов) и Егору Еременко (Евгений Миллер). Генерал Бакурин (Эдуард Флеров) внедряет в пожарную часть под видом стажера «засланного казачка» - лейтенанта Виктора Журавлева (Иван Лаврухин). Спустя время пожарные и сами понимают, что за поджогами стоит один и тот же человек — они называют его «Горынычем»…

Никите Панфилову не привыкать сниматься в роли следователя, врача. А вот чтобы вжиться с образом пожарного, пришлось потрудиться. Его и других актеров азам профессии учили настоящие пожарные. Надеть «боевку» - боевую одежду, нужно за минуту. А перед этим правильно ее сложить. Даже сесть в машину нужно особым образом! Не говоря уж о том, как раскатывать рукав и подключать его к гидранту.

Оказалось, что обмундирование пожарного изрядно весит: ведь его задача — защитить человека от огня, тут в полкило не уложишься. «После первой же смены все похудели», - совсем не шутит Панфилов. Актер уверяет, что за съемочный день 2,5 кг веса как ветром сдуло. И это при том, что экипировку для съемок им по возможности облегчали. «Это действительно тяжело физически», - признается и Евгений Миллер.

Но куда больше актеров потрясла самоотверженность пожарных и их преданность делу. Вроде с детства знаешь, как сложна их работа. Но когда оказываешься внутри профессии, ощущаешь все ее трудности на собственной шкуре, понимаешь это вдвойне.

История о мужестве, братстве и дружбе

Их будни — пламя и жар, когда порой плавится металл. Тем не менее Иван Лаврухин, для которого это первая главная роль, считает, что пожарный — это «человек-ледокол». Почему?

Потому что холодный разум — это то, без чего нельзя шагнуть в огонь в тот момент, когда остальные люди вокруг теряют самообладание. Иван уверяет, что съемки сделали его другим человеком: даже в спортзал он теперь ходит с чувством, что необходимо быть в такой форме, чтобы в случае чего хватило сил вытащить человека из огня.

«Экшена в сериале будет столько же, сколько блюд у бабушки на кухне», - смеется актер и признается, что от некоторых сюжетных поворотов становилось страшновато. Огонь не сымитируешь ничем - пламя в кадре полыхает самое настоящее. Редко в каком сериале у пиротехников бывает столько работы.

Но «Огонь» - все же не только про пожары, но и про живых людей с их чувствами и сомнениями. Судьба ставит героев перед выбором — у каждого из них своя драма, а жизненные обстоятельства оказываются ничуть не легче суровых испытаний на работе.

«В первую очередь это история о мужестве, братстве и дружбе – о вещах, которые особенно ярко проявляются именно в экстремальных ситуациях», - объясняет режиссер Владимир Виноградов.

В будничной суете стираются базовые понятия, которые делают человеком — преданность, честность, способность любить. Мы бесконечно идем на компромиссы и перестаем осознавать, какой хрупкой может быть жизнь. «Огонь» заставляет об этом вспомнить.

«Огонь» 16+. На НТВ с 9 ноября в 20:00

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Скорая помощь 9»: Кулыгин поможет!

На подходе новые серии народного хита про будни медиков с Гошей Куценко в главной роли.

У врача Кулыгина (Гоша Куценко) и его коллег новая беда. В прошлом сезоне ценой неимоверных усилий они отбили свою 58-ю подстанцию у рейдеров. И не успели толком порадоваться победе, как начальником всей службы скорой помощи назначили некого Максакова (Илья Оболонков). Человеком он оказался честолюбивым и беспринципным. Для него главное — красивые отчеты «наверх», отчего он настаивает на сокращении госпитализаций.

Конечно, врачи 58-й на такое пойти не могут. Даже в условиях циничного давления начальства они продолжают честно делать свою работу и помогать людям, как того требует их профессиональный долг. Попутно герои продолжают решать проблемы в своих семьях. Сломаться тут никак нельзя…

В новом сезоне персонаж Гоши Куценко возвращается к своей сути: Кулыгин, попробовавший себя в роли начальника подстанции, теперь снова врач. «В этом его сила», - считает актер. По его словам, вся сложность профессии сотрудника скорой помощи ощущается даже на съемках. С той разницей, что в кино можно сделать сколько угодно дублей, а у реальных медиков такой возможности нет.

А в остальном жизнь идет своим чередом. Доктор Ломагин (Александр Тютин) озабочен экранизацией своей книги, Люба (Светлана Брюханова) погружена в амурные вопросы, фельдшер Ушаков (Степан Куликов) оттачивает свой опыт на все более сложных случаях.

За годы своего существования «Скорая помощь» стала поистине народным сериалом, который смотрят всей семьей. Персонажи воспринимаются как живые и родные люди, вне работы решающие проблемы, которые близки и понятны каждому зрителю.

Кстати, количество случаев оказания срочной медицинской помощи в сериале уже приближается к четырем сотням. В работе над сериалом принимают постоянное участие двое профессиональных медиков: врач скорой помощи консультирует сценаристов, а реаниаматолог контролирует съемочный процесс.

«Скорая помощь». Новый сезон. На НТВ с 23 ноября в 20:00

Фотоматериалы предоставлены телеканалом НТВ

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