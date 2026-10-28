В Таиланде арестовали водителя, избившего россиянина железным прутом

На Пхукете арестовали тайского водителя, который напал на 25-летнего россиянина после дорожной ссоры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

На Пхукете арестовали тайского водителя, который напал на 25-летнего россиянина после дорожной ссоры. Конфликт вспыхнул вечером 26 октября в районе Таланг на севере острова. По данным тайских СМИ, около 18:30 гражданин ехал на Mercedes-Benz по дороге Муанг-Май — Па-Клок. Белый пикап Isuzu D-Max резко перестроился перед его машиной. Молодой человек посигналил в качестве предупреждения, но местный житель, судя по всему, воспринял это как личное оскорбление.

Водитель пикапа остановился, вышел из кабины и накинулся на Mercedes с металлическим прутом. Он бил по машине со стороны водителя, разбил лобовое стекло и ранил россиянина. Удар пришелся по руке и запястью.

Пострадавший водитель решил не выходить из автомобиля и смог уехать. Момент нападения снял на видео прохожий. Запись разлетелась по соцсетям и привлекла внимание полиции. Пострадавший и сам обратился в полицейский участок тем же вечером.

Следователи быстро установили личность нападавшего и сообщили, что вызовут его допрос. А уже на следующий день объявили о его аресте.

Как пишет The Thaiger, дебошира зовут Пхуритхат, ему тоже 25 лет, он родом из провинции Сонгкхла.

В пикапе на момент дорожного конфликта находились еще четверо пассажиров, — трое мужчин и женщина. По словам очевидцев, они также участвовали в нападении на россиянина. В полиции пока не сообщили, предъявят ли им обвинения.