В России скакнул спрос на «отопительные» работы: люди ставят батареи и приводят окна в порядок

С наступлением холодов в России изменился спрос на работы по утеплению жилья. Статистику опубликовали Авито Услуги. Аналитики рассказали, что наибольшую динамику показывают две услуги: промывка радиаторов и монтаж систем отопления.

Представители платформы говорят, что по итогам сентября 2026 в России отмечен заметный рост спроса в сегменте ремонтно-строительных услуг. Обращаются к частным мастерам, бригадам и компаниям. Зачастую жители просят проверить радиаторы, выполнить герметизацию окон или монтаж новой отопительной системы. Аналитики отмечают, что к этим услугам стали прибегать чаще не только по сравнению летних месяцев с сентябрем, но и в годовом отношении.

— Для улучшения эффективности работы отопительной системы в квартире россияне стали чаще обращаться за услугой промывки труб радиаторов. Согласно данным Авито Услуг, интерес к подобным объявлениям в сентябре 2026 вырос на 29% за месяц и на 13% за год, — отметили аналитики.

По итогам первого месяца осени рост спроса и в месячном, и в годовом выражении показали также замена радиаторов (+7% за месяц; +67% за год) и монтаж систем отопления (+15% за месяц; +74% за год). К специалистам активно обращаются за монтажом теплого пола, ремонтом, герметизацией и утеплением окон.