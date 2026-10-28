Народное голосование в премии «Клиника года — 2026» продлено до 13 ноября

Прием голосов за номинантов премии «Клиника года — 2026» официально продлен до 23:59 13 ноября 2026 года (по московскому времени).

Решение о продлении этапа народного голосования принято Организаторами в целях обеспечения равных возможностей для всех участников. За время голосования на лендинге премии было подано более 300 тысяч голосов в поддержку клиник и врачей.

ВАЖНО: ЧЕСТНОСТЬ ГОЛОСОВАНИЯ — ПРИОРИТЕТ ПРЕМИИ

Организаторы Премии напоминают, что народное голосование — это лишь первый этап отбора. Согласно п. 5.3-5.5 Положения о Премии, любые манипуляции, фальсификация, накрутка голосов или использование автоматизированных систем для искусственного увеличения количества голосов строго запрещены и являются основанием для дисквалификации участника.

Что происходит после завершения голосования?

Все результаты народного голосования будут переданы Большому экспертному совету Премии, который:

1. Проведет анализ легитимности голосов (проверка географии, временных паттернов, IP-адресов, выявление ботов и автоматических скриптов).

2. Оценит репутацию участников, их профессиональные достижения и вклад в развитие доказательной медицины согласно критериям, которые были опубликованы ранее.

3. Определит победителя и двух призеров в каждой номинации на основе совокупности факторов: народная поддержка + экспертная оценка.

Мы призываем всех участников вести честную и открытую кампанию: информировать реальных пациентов, коллег и партнеров, которые лично знают вашу работу и готовы осознанно поддержать вас. Именно такая поддержка имеет значение и будет высоко оценена Экспертным советом.

Успейте проголосовать за лучших врачей и клиники по ссылке: klinika-goda

Официальное Распоряжение Организатора о продлении сроков доступно на официальном сайте премии в разделе “Положение о премии”.