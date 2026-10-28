Против тромба и шаблонов: как новая концепция «8П» меняет правила в российской медицине

Новая программа помогает выявлять риски сердечно-сосудистых катастроф у людей, которые даже не подозревают, что находятся в зоне повышенной опасности. Фото: Peakstock/Shutterstock/Fotodom

Каждую минуту в мире из-за тромба обрывается чья-то жизнь. Эта угроза не выбирает гражданство, возраст или профессию. Как вовремя распознать скрытую опасность, почему привычные медицинские шаблоны работают не столь эффективно, как ожидалось, и как новые технологии позволяют заглянуть в будущее пациента? Об этом ведущие врачи и ученые двух континентов рассказали на дискуссионной сессии форума «Россия – Африка».

Каждую минуту в мире из-за тромба обрывается чья-то жизнь. Фото: Robert Kneschke/Shutterstock/Fotodom

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание на то, что в мировой медицине сейчас происходит важная смена подхода. Долгое время доминировала реактивная модель, когда система здравоохранения реагировала на уже случившуюся сосудистую катастрофу. Сегодня акцент смещается к антиципации (от лат. аnticipatio - «предвосхищение»).

- Антиципативное направление означает: сначала чувствовать, потом предсказывать. По сути дела, это опережающее действие. Не столько расчет, сколько готовность действовать до наступления события, - отметил Михаил Мурашко.

С 2026 года в программу госгарантий бесплатной медпомощи гражданам внедряются исследования липопротеина(а). Они помогают выявлять риски сердечно-сосудистых катастроф у людей, которые даже не подозревают, что находятся в зоне повышенной опасности. Помощником врача в этом «высоком пилотаже» становится искусственный интеллект. На основе мелких повторяющихся отклонений он может заметить надвигающуюся катастрофу.

По словам министра, клиники, которые уже активно внедряют ИИ, показывают заметные результаты по снижению летальности - до 40%. Правда, Михаил Мурашко сразу оговорился, что эти цифры носят «осторожный, предварительный характер».

Министр также обратил внимание на то, что сезонный грипп у человека с ишемической болезнью сердца повышает риск сосудистой катастрофы более чем в шесть раз. Вовремя сделанная прививка - это тоже пример той самой опережающей защиты.

ВЗГЛЯД ИЗ МГУ: МАНИФЕСТ «8П-МЕДИЦИНЫ» И РАЗРУШЕНИЕ ШАБЛОНОВ

О том, как передовые идеи работают у постели больного, рассказал директор Университетской клиники Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Домашенко.

Главная проблема современной практической медицины, по его мнению, заключается в попытке лечить людей исключительно «по учебнику». Но живой человек - это не строчка из медицинского стандарта.

- Стандартных протоколов лечения часто бывает недостаточно, - считает Максим Домашенко. - Клинические рекомендации задают общие алгоритмы, однако реальный пациент редко укладывается в строгие рамки критериев включения в клиническое исследование. Особенно, когда у него сразу несколько хронических заболеваний, свои генетические особенности, возраст, пол и уже назначенные препараты. Каждый из этих факторов требует коррекции стандартных схем и поиска индивидуального баланса между эффективностью антитромботической терапии и риском кровотечений.

Чтобы уйти от механического подхода, Университетская клиника МГУ развивает концепцию «8П-медицины». Это комплексный взгляд на пациента, где каждая «П» отвечает за свой важный элемент:

1. Персонализированная - лечение подбирается под уникальные особенности конкретного человека, а не под усредненный портрет из исследований.

2. Предиктивная - индивидуальные риски рассчитываются заранее с помощью цифровых платформ и систем поддержки врачебных решений.

3. Превентивная - главная задача не бороться с уже возникшим тромбом, а не допустить его появления. Именно этот подход сегодня становится центральным в современных рекомендациях по многим сердечно-сосудистым заболеваниям.

4. Прецизионная (высокоточная) - с помощью генетических тестов можно заранее понять, есть ли у пациента врожденная устойчивость к определенным препаратам, и не назначать их впустую.

5. Патогенетическая - врач опирается на понимание механизмов болезни. В том числе с помощью «умных» алгоритмов, которые помогают анализировать снимки компьютерной томографии и ангиографии.

6. Партисипативная - пациент становится осознанным союзником врача. Если человек не дисциплинирован и плохо принимает препараты, любые самые точные расчеты и технологии теряют смысл.

7. Позитивная - обязательно учитывается эмоциональное и психологическое состояние пациента. Стресс и тревога напрямую ухудшают свойства крови и повышают риск тромбоза.

8. Преемственная - краеугольный камень всей системы. Недопустимо, чтобы пациент после высокотехнологичного стационара оставался один на один со своей болезнью или сталкивался с тем, что в поликлинике ему по незнанию отменяют важные назначения. Преемственность не менее важна и на уровне высшего медицинского и постдипломного образования.

Именно на стыке этих принципов, подчеркивает Максим Домашенко, и рождается настоящая персонализированная медицина, когда врач перестает работать по шаблону и начинает видеть конкретного человека. Клиника МГУ ежедневно доказывает эту философию на практике, используя современные методы визуализации и персонифицированный подход для спасения пациентов, перенесших различные формы сердечно-сосудистых заболеваний.

С тромбозом приходится бороться в самых разных условиях. Фото: /Shutterstock/Fotodom

ВЕСЫ КАРДИОХИРУРГИИ: УЛОВИТЬ ХРУПКИЙ БАЛАНС

Директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, академик РАН Елена Голухова очертила другую проблему - точность в дозировании лекарств. Жизнь пациента с искусственным клапаном сердца или мерцательной аритмией похожа на хождение по канату. С одной стороны - риск тромба и инсульта, с другой - опасность тяжелого кровотечения.

Елена Голухова привела такие данные. В России из-за старения населения среди больных с пороками сердца значительно чаще встречается атеросклеротическое поражение клапанов. А вот в странах Африки пациенты кардиохирургов - это совсем молодые люди (в среднем 30–31 год), чьи сердца пострадали в основном от ревматизма. И те, и другие вынуждены годами принимать препараты, разжижающие кровь. Однако, по словам эксперта, каждый десятый молодой пациент в Африке перестает пить антикоагулянты, а каждый восьмой почти не контролирует показатели свертываемости крови (МНО).

Чтобы перейти от эпизодического контроля к непрерывному управлению безопасностью терапии, Центр им. Бакулева разработал цифровую экосистему с элементами искусственного интеллекта. Это и платформа мониторинга, и мягкие напоминания, и элементы игры – геймификации, и возможность интеграции с мессенджерами. Сейчас в пилотном проекте участвуют около двух тысяч пациентов (в основном из Курской и Белгородской областей).

ОПАСНОЕ «ТРОМБВАСПАЛЕНИЕ» И ВЫЗОВЫ ЭКО

Академик РАН, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатальной медицины Сеченовского университета Александр Макацария предложил взглянуть на проблему через призму генетики, ведь зачастую болезни крови передаются по наследству, и акушерства.

Оказывается, от 5% до 7% жителей планеты носят в себе «тромбофилические» гены, а каждый седьмой (15%) имеет скрытый антифосфолипидный синдром. Эти люди живут как на пороховой бочке. Особую тревогу вызывают и участившиеся случаи тромбозов у женщин после процедур ЭКО, и у недоношенных младенцев.

Кроме того, в пандемию COVID-19 появился новый термин: «тромбовоспаление». Это процесс, когда инфекция (тот же ковид) запускает каскад свертывания крови, который продолжает атаковать организм даже спустя долгое время после выздоровления.

ОТ УДАЛЕННЫХ ГОРОДОВ ДО АФРИКАНСКИХ САВАНН

Дискуссия показала, что с тромбозом приходится бороться в самых разных условиях. Заместитель руководителя ФМБА России Михаил Ратманов рассказал, как на закрытых стратегических предприятиях и в удаленных городах «правило золотого часа» (означает максимально быстрое оказание медпомощи при тромбозе. - Ред.) внедряют на уровне заводских медпунктов - через мгновенные экспресс-тесты и телемедицину.

А ректор Академии непрерывного профессионального образования Виктор Фомин поделился данными совместного с африканскими коллегами исследования. Как оказалось, в нестандартных ситуациях каждый второй кардиолог и две трети терапевтов совершают ошибки в лечении тромбоза. Причем, половина из них абсолютно уверены, что действуют правильно.

Марокканский профессор Исмаил Элалами отметил: одна из серьезных проблем заключается в том, что врачи часто не умеют и не привыкли запрашивать совет коллег, когда ситуация выходит за рамки стандартной. В результате сложные случаи тромбоза остаются на совести одного специалиста, который при этом может быть полностью уверен в своей правоте.

Доктор Роджер Мою-Мого (Сенегал) рассказал, что в странах Африки южнее Сахары инсульт забирает человеческую жизнь буквально каждую минуту. Из-за бедности, нехватки томографов в селах и наслоения тяжелых инфекций (малярия, туберкулез) тромбоз там стремительно молодеет.

Развитие науки, медицины и российско-африканского сотрудничества дает надежду на продвижение в решении проблем и спасение все большего количества человеческих жизней, считают эксперты.

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