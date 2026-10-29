«Ожирение — не про силу воли»: почему доступ к терапии стал социальным приоритетом

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ожирение – это давно не только про внешность. Врачи говорят о нём как о хроническом прогрессирующем заболевании, которое тянет за собой диабет второго типа, сердечно-сосудистые катастрофы, болезни печени, апноэ во сне, проблемы с суставами и репродуктивным здоровьем. Именно поэтому доступность качественной терапии всё чаще рассматривается не как коммерческий вопрос, а как социальный приоритет. Об этом шла речь на круглом столе в медиагруппе «Комсомольская правда».

НЕ «БОРЬБА С ВЕСОМ», А УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

По словам профессора, эндокринолога Александра Аметова, жировая ткань — это активный эндокринный орган, а не просто «запас энергии». Современное ожирение требует раннего вмешательства: важно не дожидаться, когда появятся тяжёлые осложнения. «Речь идёт не о том, кто похудел, а о профилактике смертельно опасных заболеваний», — подчеркнул эксперт. Поэтому разговор о терапии ожирения должен вестись не в логике временной диеты, а в логике долгосрочного медицинского сопровождения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вице-президент по коммерции группы компаний «Фармасинтез» Никита Пуния отметил, что главный вызов для нового сегмента терапии — сделать лечение реально доступным для пациентов.

«Речь идёт об отечественном препарате „Тирлидея“, который выпускается в Санкт-Петербурге. За 5–6 недель после выхода препарата его приобрели более 100 тысяч человек. Мы увидели, что рынку он действительно нужен. Я сам заходил на форумы и заметил, что у препарата появилось народное имя — „Лидочка“. Для меня это было очень трогательно: значит, люди его действительно полюбили», — сказал Никита Пуния.

БЕЗ ВРАЧА – ОПАСНО

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Врач-терапевт Александра Григорьевская напомнила: препараты для терапии ожирения — рецептурные, и самостоятельное назначение недопустимо. У них есть противопоказания, возможны побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, риски обезвоживания и повреждения почек, потери мышечной ткани, нарушения усвоения витаминов. Кроме того, важно учитывать сопутствующие заболевания и лекарства, которые принимает пациент. «Мы назначаем не просто препарат, а целый трек: коррекцию образа жизни, питание, физическую активность и контроль состояния», — пояснила врач.

Клинический психолог Ольга Ромашина обратила внимание: многие пациенты используют еду как эмоциональный регулятор. Если не работать с этим параллельно, после отмены препарата вес может вернуться, а эмоции — найти другой «выход». «Снизить вес не главная задача. Главная — удержать результат и изменить пищевые привычки. Стройность начинается с заботы о себе», — отметила она.

Гастроблогер Василий Рябов добавил: терапия даёт «окно возможностей», когда можно спокойно перестроить рацион, набрать норму белка, добавить движение и сделать питание вкусным, а не «больничным».

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ – ОТДЕЛЬНАЯ СТАВКА

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Акушер-гинеколог, профессор Камиль Бахтияров и врач Екатерина Голубенко напомнили: лишний вес влияет на течение беременности, риск гестационного диабета и здоровье будущего ребёнка. Поэтому планировать беременность женщинам с ожирением нужно заранее, вместе с врачом. Во время беременности такие препараты запрещены, но подготовка и коррекция веса до зачатия — реальный шанс на более благополучное течение беременности.

Отдельный вопрос — экономика лечения. Ожирение связано с повышенной нагрузкой на систему здравоохранения: пациентам чаще требуется помощь кардиолога, эндокринолога, терапевта, а осложнения приводят к госпитализациям и длительной реабилитации. Поэтому доступная терапия — это не только личный выбор человека, но и вклад в снижение будущих расходов. Когда препарат можно купить в аптеке рядом с домом, пациенту проще не прерывать курс и соблюдать рекомендации врача. По словам Вице-президента «Фармасинтеза», компания стремится расширять географию поставок: препарат уже присутствует в десятках тысяч аптечных пунктов, а задача на ближайшее время — сделать его доступным от Калининграда до Сахалина.

Врачи подчёркивают: лечение ожирения должно быть мультидисциплинарным. В идеале рядом с пациентом работают терапевт, эндокринолог, кардиолог, диетолог, психолог и специалист по физической активности. Такой подход помогает не просто снизить вес, но и удержать результат, вовремя заметить побочные эффекты и скорректировать схему. Именно поэтому эксперты говорят о создании центров управления метаболическим здоровьем — они могли бы объединить диагностику, лечение и наблюдение. Для пациента это означало бы меньше разрозненных визитов и больше понятного сопровождения. А для системы здравоохранения — более предсказуемый результат и меньше тяжёлых осложнений в будущем.

Но главное — не превращать доступность в повод для самолечения. Решение о начале терапии должно приниматься врачом после обследования. Пациенту важно понимать: препарат работает не вместо изменения образа жизни, а вместе с ним. Только в этом случае можно говорить о долгосрочном результате, сохранении здоровья и снижении рисков. Ответственность врача и пациента здесь равны: первый помогает выбрать безопасный путь, второй — проходит его каждый день. И чем раньше начат путь, тем выше шанс сохранить активность, репродуктивное здоровье, качество жизни, социальную вовлечённость на все долгие годы.

Итог дискуссии прост: ожирение требует не эпизодической «борьбы», а системного управления здоровьем. Доступная терапия важна, но она не заменяет врача, психолога, физической активности и изменения образа жизни. И именно такой комплексный подход способен сделать помощь по-настоящему эффективной.