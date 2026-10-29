Лжебанкроты: за обман при процедуре банкротства суды всё чаще отказывают россиянам в списании долгов

Иллюстрация: Валентина ДРУЖИНИН

Казалось бы, какой заманчивый сценарий: набрать в разных банках кредиты, спустить все деньги, а потом объявить себя банкротом! Денег нет, доходов, покрывающих долги, нет - и шито-крыто, можно банкам ничего не возвращать, а в процедуре банкротства все долги спишутся. Но как бы не так! На самом деле подобный сценарий - прямой путь на скамью подсудимых, и это важно помнить, прежде чем играть в опасные игры.

Но давайте разберемся во всем по порядку.

ЗАЧЕМ ВВЕЛИ ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

Институт банкротства появился в России в 2015 году. Ввели его для того, чтобы оказывать помощь людям, попавшим, в силу жизненных обстоятельств, в очень сложную финансовую ситуацию. При такой ситуации заемщик не может расплатиться по кредитам и нет никакой возможности урегулировать ситуацию с кредитором в досудебном порядке (спойлер - но иногда такая возможность все-таки есть!). То есть банкротство - это крайняя мера.

К сожалению, как и любое благое начинание - процедура банкротства не обходится без злоупотреблений. Историй, когда человек на самом деле может обслуживать свой долг по кредиту (пусть даже и на новых условиях, согласованных с кредитором), однако по собственному решению или под влиянием недобросовестных посредников-«раздолжнителей» намеренно перестает это делать, много.

В то же время статистика показывает, что суды стали чаще наказывать за обман при банкротстве. Подход к гражданам, которые пытаются использовать процедуру банкротства для неправомерного ухода от исполнения долговых обязательств, серьезно ужесточился, и суды стали чаще принимать решения об их неосвобождении от долгов. Если в первом полугодии 2025 г. количество таких граждан составило около 2 тысяч человек, а за весь прошлый год – около 5 тысяч, то за первые шесть месяцев 2026 г. суды не освободили от долгов уже более 5,5 тысяч недобросовестных граждан! А ведь такие случаи зачастую сопровождаются и привлечением недобросовестного гражданина к ответственности – по статьям о мошенничестве, фиктивном или преднамеренном банкротстве – предусмотренным Уголовным кодексом! Эксперты прогнозируют, что подобная практика будет расти.

Иллюстрация: Катерина МАРТИНОВИЧ

ДЕСЯТЬ КРЕДИТОВ ЗА ДВА ДНЯ

4 года исправительной колонии общего режима получил житель Урала, который с помощью махинаций оформил кредиты, рассчитывая в дальнейшем на процедуру банкротства.

Мужчина изловчился за два дня оформить десять кредитов в пяти разных банках. В заявках он указывал ежемесячный доход в 90 тысяч и 120 тысяч рублей. На самом деле мужчина не работал и даже не пытался трудоустроиться. Общая сумма задолженности перед банками превысила 6 миллионов рублей. Оценив все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. При этом параллельно у заемщика шла процедура банкротства. Вот только от долгов мужчину не освободили, поскольку суд установил, что должник специально для банкротства нарастил кредитную нагрузку, а рассчитываться с банками и не собирался.

В марте 2026 года к трем годам колонии был приговорен житель одного из южных регионов страны. В октябре 2024 года в один день он оформил четыре кредита по 600 тысяч рублей каждый. Для отвода глаз осуществил несколько платежей, а в мае 2025 года подал заявление о банкротстве. Суд признал его виновным.

Еще одна история произошла на Дальнем Востоке. Мужчина также за короткий срок оформил несколько кредитов, указав в анкете доход, превышающий фактический. Потом он внес несколько платежей и из кредитных средств оплатил услуги «раздолжнителей» за сопровождение процедуры банкротства. Выявленные в ходе банкротства нарушения послужили основанием для обращения в правоохранительные органы. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В феврале 2025 года житель Татарстана в течение дня оформил шесть кредитов в различных банках. Для получения одобрения он предоставил в банки недостоверные сведения о своих доходах. Сразу после выдачи средств заемщик перевел их на универсальный вклад и через день снял. В течение двух месяцев он производил необходимые платежи по кредитам и продавал свое имущество, а затем подал заявление о банкротстве. Выявленные в ходе процедуры признаки недобросовестности стали основанием для обращения в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину и обязался возместить ущерб.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ УЛОВКИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЗАЕМЩИКОВ

Вот самые распространенные уловки, на которые идут заемщики, чтобы обманом получить кредиты, а потом объявить себя банкротами.

1. Подложные справки, завышение уровня дохода.

2. Недостоверная информация в анкетах на получение кредита.

3. Одновременная подача заявок на выдачу кредитов в разные банки, чтобы набрать максимальную сумму (мало кто из добросовестных заемщиков знает, что информация в БКИ не обновляется день в день).

4. Уклонение от погашения кредита: после получения кредита такие заемщики для отвода глаз делают лишь несколько платежей, а потом перестают общаться с банком и инициируют процедуру банкротства.

5. Сокрытие имущества в преддверии или в процессе процедуры банкротства.

Иногда граждане самостоятельно используют такие уловки, а иногда их рекомендуют те, кто называет себя «юристами» и «специалистами по банкротству». Но на деле оказывается, что это те самые «раздолжнители», которые обещают избавление от долгов и новую жизнь, а при возникновении у клиента первых трудностей (например, когда кредитор или суд выявили признаки «серой» схемы), а иногда и после получения первых платежей перестают отвечать на звонки. И дело не только в недобросовестной и даже вредной консультации. Деньги, которыми гражданин мог погасить кредит и действительно начать новую жизнь, он потратил на такие советы.

Иллюстрация: Катерина МАРТИНОВИЧ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Какое наказание грозит за лжебанкротство

- Предоставление ложных сведений для получения кредита подпадает под статью 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Наказание зависит от степени тяжести. Базовый состав преступления предусматривает наказание от штрафа в размере 120 тысяч рублей до ареста на срок до четырех месяцев.

Если же суд придет к выводу, что мошенничество было совершено группой лиц по предварительному сговору, то штраф может достигать 300 тысяч рублей, а лишение свободы - 4 лет.

- Если должник перед банкротством специально распродает имущество, выводит активы или закрывает ИП, чтобы скрыть доходы, его действия могут быть подпадать под действие статей 195, 196 и 197 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство соответственно». Эти статьи УК также предусматривают различные наказания – от штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Но самое страшное - лишение свободы на срок до шести лет.

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