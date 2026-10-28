Юлия Беретта записала дуэт со звездой радио «Комсомольская правда»

Юлия Беретта и Александр Анатольевич записали новый хит «Ураган». Фото: предоставлено пресс-службой Беретты

Дружеский разговор, песня, родившаяся за одну ночь, и два года ожидания записи — так появилась история дуэта Юлии Беретты и ведущего радио «Комсомольская правда», известного шоумена Александра Анатольевича «Ураган». Юлия стала автором музыки и слов, а также выступила саунд-продюсером песни.

-Я сочинила её на следующий день после своего 45-летия. Мы с Александром Анатольевичем болтали по телефону обо всём на свете. Я рассказывала, что пишу новый материал в стиле джаз, и вдруг возникла идея: а почему бы нам не сделать дуэт? Прокачалась Сашиными историями. Открылся портал. Написала на одном дыхании,— рассказывает Юлия.

-Я показала Саше песню, ему она понравилась,-вспоминает певица. -Я поняла , что песне быть , но тут началось самое интересное — надо было собраться и записать её! Мы периодически встречались у нашей Олечки на маникюре. Я спрашивала: «Саша, когда будем писать ?» На что Анатольевич отвечал: «Скоро! Обязательно позвоню!»И так прошло два года. Кажется, за это время мы успели обсудить песню во всех возможных цветах маникюра!

Юлия Беретта и Александр Анатольевич. Фото: предоставлено пресс-службой Беретты

Графики не совпадали, другие дела выходили на первый план, запись откладывалась. В какой-то момент Беретта поставила вопрос ребром: если Александр так и не соберётся, она выпустит песню с другим исполнителем.

-Я отнёсся к этой идее довольно иронично, потому что имею весьма скромное мнение о своих вокальных данных. Я никак не предполагал, что это будет на серьёзном уровне. Пошутить — можем, посмеяться — можем, поиграть в панк-группе — можем, но выйти на широкую публику с песней, которая сейчас на всех платформах?! Когда мне Юля сказала, что выпускает двойной виниловый альбом и туда войдёт эта песня, я понял: не до шуток!— рассказывает Александр Анатольевич.

Ведущий радио «Комсомольская правда», известный шоумен Александр Анатольевич. Фото: предоставлено пресс-службой Беретты

А потом родился и клип.

В кадре Юлия и Александр то выясняют отношения, то вновь находят путь друг к другу. Видеоклип на песню сняла режиссёр и автор сценария Рина Касюра. Главных героев сыграли сами исполнители, а компанию им составил шоумен Алексей Остудин.

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