Состязания на звание «Народного участкового 2026» завершились: как прошел конкурс

Лучший участковый такой, чтобы люди чувствовали: их жизнь в безопасности, любая несправедливость будет покарана, а от них самих не отмахнутся и не отделаются отписками. Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Кто он идеальный участковый? Тот, кто и хулиганов укротит, и слабых защитит, и преступление предотвратит? Одним словом, такой, чтобы люди чувствовали: их жизнь в безопасности, любая несправедливость будет покарана, а от них самих не отмахнутся и не отделаются отписками.

Для этого уже 16 лет проводится конкурс на звание «Народный участковый», одним из организаторов которого стала наша «Комсомольская правда».

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

В этом году конкурс особый – финальный этап провели в виде 3-х дневных состязаний. А прошли они на базе ВИПК МВД России.

- Участники конкурса из 83-х регионов России, по сути, уже победители в своих регионах. Они прошли территориальный и региональный этапы конкурса. А в финале продемонстрировали свои знания, меткость и выносливость, - рассказал заместитель начальника отдела Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России, полковник полиции Евгений Веретенников.

Первый день был посвящен тестам и решению практических задач. Нужно было показать знание законов и умение действовать в нестандартных ситуациях. Хотя разве бывают у наших участковых стандартные? Также нужно было собрать и разобрать пистолет Макарова, продемонстрировать огневую подготовку.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Второй день начался с кросса. Для мужчин – 3км, для женщин – 1км. Это с утра. А после обеда всех участников ждала физическая подготовка: боевые приемы борьбы, подтягивание для мужчин и наклоны вперед из положения лежа для женщин.

Завершились состязания стрельбами из пистолета. На закрытие конкурса приехал заместитель начальника ГУОООП МВД России, генерал-майор полиции Станислав Николаевич Колесник, который поздравил всех с выполнением задач и пожелал победы в конкурсе.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Интрига в том, что кто же стал «Народным участковым 2026» вся страна узнает лишь 17 ноября. Главный приз – УАЗ «Патриот» – получит победитель. Обладателей второго и третьего места ждут ценные призы. И всех без исключения наградят почетными грамотами от Министра внутренних дел РФ, генерала полиции РФ Владимира Колокольцева. А «Комсомольская правда», как организатор конкурса, обязательно расскажет, кто же станет «Народным участковым» в этом году.