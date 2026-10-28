Фото: REUTERS.
По меньшей мере 68 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Испании. Часть вагонов насколько искорежена, что разбирать обломки придется еще долго.
Развивающий скорость до 300 км/ч поезд Renfe AVE следовал из Мадрида в Севилью по магистрали, которая не пересекается с обычными железнодорожными путями и оборудована продвинутой электроникой. Она, казалось бы, должна была обеспечить пассажирам полную безопасность.
Но Renfe AVE на всех парах врезался сзади в поезд компании-конкурента Iryo, который следовал тем же маршрутом и затормозил у промежуточной станции Урда в провинции Толедо.
Как такое стало возможно?
Фото: REUTERS.
Трагедия произошла в 8:45 утра. Хвостовые вагоны Iryo за секунду превратились в груды металла.
Выживший Мигель Анхель рассказал: примерно за двадцать минут до столкновения машинист предупредил по громкой связи, что состав сделает внеплановую остановку из-за некоей «перегрузки на путях».
«Мы остановились, а через несколько минут - сильнейший удар, состав поволокло вперед», - приводит El Pais слова 60-летнего пассажира по имени Иньяки. Он упал на пол, а когда пришел в себя, обнаружил, что вагон перевернут вверх дном.
«Нам очень повезло, потому что соседний вагон был проткнут рельсом как гвоздем», - признается Кристина Куэрва. Она отделалась ушибами.
53-летний колумбиец Хорхе Гуалес свидетельствует: «Звук удара был ужасающим, все вокруг заволокло дымом». Он смог выбраться через открытую дверь и стал помогать пострадавшим. Сбежались местные жители, сломали забор у путей, чтобы облегчить доступ к месту катастрофы.
Среди них был священник храма, расположенного в нескольких километрах. Осознав масштаб случившегося, он примчался, чтобы причастить тяжелораненых. «То, что я увидел, было ужасно. Множество людей были сильно ранены. Большинство - молодые. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным», - признался он. Тела жертв, по словам очевидцев, складывали ряд за рядом в миндальной роще.
Из 180 пострадавших 15 - в критическом состоянии. Всего в двух составах ехали 540 человек.
Фото: REUTERS.
Локомотив и первые вагоны поезда Renfe AVE тоже превратились в смертельную ловушку для машинистов и пассажиров. В этом составе погибли 24 человека - люди вылетели из кресел, на них падали тяжелый багаж и обломки… Хвостовые вагоны сошли с рельсов, но двери заклинило. Пришлось выбивать окна, чтобы выбраться наружу.
В одном из поездов находилась бывший министр труда Испании Фатима Баньес. О ее дальнейшей судьбе пока нет никакой информации.
В Испании объявили трехдневный траур по жертвам трагедии. Король Филипп VI выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Политические партии приостановили предвыборные мероприятия - 29 ноября страна должна выбрать новый парламент.
Фото: REUTERS.
Власти устанавливают причины столкновения поездов. Пока картина выглядит так.
Электронная система безопасности LZB, которая призвана предотвращать риски при движении составов, вышла из строя по причине компьютерного сбоя. Что за сбой — непонятно.
Связь между тремя серверами на станции Урда прервалась, и отрезок длиной 63 км остался без автоматического контроля за железнодорожным движением. В это время на участке находились шесть скоростных поездов.
Диспетчер из центра в Мадриде, отвечавший за участок, перешел на ручное управление движением. Поезд Iryo получил команду остановиться. А вот Renfe AVE разрешили двигаться дальше - и это решение стало роковым. До столкновения он успел проехать 25 километров, и все это время диспетчер не замечал ошибки.
Фото: REUTERS.
По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, неправильные команды поступали и другим составам. Машинист одного из них в ответ на приказ диспетчера «вернуться к нормальной скорости» не послушался, возразил: это неправильно, в такой ситуации рискованно ехать быстрей 40 км/ч.
Министр Пуэнте назвал катастрофу «абсолютно невероятной, необъяснимой» - мол, в ней непостижимым образом совпал ряд обстоятельств.
Фото: REUTERS.
А вот политические противники премьера Санчеса уверены, что все объясняется разгильдяйством чиновников, которые отвечают за железные дороги, и низким уровнем подготовки их сотрудников. Недаром катастрофа стала уже второй за год - в январе в провинции Кордова высокоскоростной поезд Iryo сошел с рельсов и врезался во встречный состав. Погибли 46 человек. Причиной стали плохо сваренные рельсы.
Испанский профсоюз машинистов объявил забастовку: его члены уверены, что безопасность и нормальные условия труда на железных дорогах страны приносят в жертву максимальной прибыли.