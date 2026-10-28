По меньшей мере 68 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Испании. Фото: REUTERS.

По меньшей мере 68 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Испании. Часть вагонов насколько искорежена, что разбирать обломки придется еще долго.

Два поезда столкнулись в Испании

Развивающий скорость до 300 км/ч поезд Renfe AVE следовал из Мадрида в Севилью по магистрали, которая не пересекается с обычными железнодорожными путями и оборудована продвинутой электроникой. Она, казалось бы, должна была обеспечить пассажирам полную безопасность.

Но Renfe AVE на всех парах врезался сзади в поезд компании-конкурента Iryo, который следовал тем же маршрутом и затормозил у промежуточной станции Урда в провинции Толедо.

Как такое стало возможно?

Фото: REUTERS.

ХРОНИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КАТАСТРОФЫ В ИСПАНИИ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 28 ОКТЯБРЯ

Трагедия произошла в 8:45 утра. Хвостовые вагоны Iryo за секунду превратились в груды металла.

Выживший Мигель Анхель рассказал: примерно за двадцать минут до столкновения машинист предупредил по громкой связи, что состав сделает внеплановую остановку из-за некоей «перегрузки на путях».

«Мы остановились, а через несколько минут - сильнейший удар, состав поволокло вперед», - приводит El Pais слова 60-летнего пассажира по имени Иньяки. Он упал на пол, а когда пришел в себя, обнаружил, что вагон перевернут вверх дном.

«Нам очень повезло, потому что соседний вагон был проткнут рельсом как гвоздем», - признается Кристина Куэрва. Она отделалась ушибами.

Трагедия на железной дороге в Испании - число погибших возросло по меньшей мере до 68

53-летний колумбиец Хорхе Гуалес свидетельствует: «Звук удара был ужасающим, все вокруг заволокло дымом». Он смог выбраться через открытую дверь и стал помогать пострадавшим. Сбежались местные жители, сломали забор у путей, чтобы облегчить доступ к месту катастрофы.

Среди них был священник храма, расположенного в нескольких километрах. Осознав масштаб случившегося, он примчался, чтобы причастить тяжелораненых. «То, что я увидел, было ужасно. Множество людей были сильно ранены. Большинство - молодые. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным», - признался он. Тела жертв, по словам очевидцев, складывали ряд за рядом в миндальной роще.

Из 180 пострадавших 15 - в критическом состоянии. Всего в двух составах ехали 540 человек.

Фото: REUTERS.

ЧТО СТАЛО С ПОЕЗДОМ RENFE AVE В ИСПАНИИ

Локомотив и первые вагоны поезда Renfe AVE тоже превратились в смертельную ловушку для машинистов и пассажиров. В этом составе погибли 24 человека - люди вылетели из кресел, на них падали тяжелый багаж и обломки… Хвостовые вагоны сошли с рельсов, но двери заклинило. Пришлось выбивать окна, чтобы выбраться наружу.

В одном из поездов находилась бывший министр труда Испании Фатима Баньес. О ее дальнейшей судьбе пока нет никакой информации.

В Испании объявили трехдневный траур по жертвам трагедии. Король Филипп VI выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Политические партии приостановили предвыборные мероприятия - 29 ноября страна должна выбрать новый парламент.

Фото: REUTERS.

ПРИЧИНА СТОЛКНОВЕНИЯ СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ В ТОЛЕДО

Власти устанавливают причины столкновения поездов. Пока картина выглядит так.

Электронная система безопасности LZB, которая призвана предотвращать риски при движении составов, вышла из строя по причине компьютерного сбоя. Что за сбой — непонятно.

Спасательные бригады работают на месте смертельного столкновения скоростных поездов в Испании

Связь между тремя серверами на станции Урда прервалась, и отрезок длиной 63 км остался без автоматического контроля за железнодорожным движением. В это время на участке находились шесть скоростных поездов.

Диспетчер из центра в Мадриде, отвечавший за участок, перешел на ручное управление движением. Поезд Iryo получил команду остановиться. А вот Renfe AVE разрешили двигаться дальше - и это решение стало роковым. До столкновения он успел проехать 25 километров, и все это время диспетчер не замечал ошибки.

Фото: REUTERS.

По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, неправильные команды поступали и другим составам. Машинист одного из них в ответ на приказ диспетчера «вернуться к нормальной скорости» не послушался, возразил: это неправильно, в такой ситуации рискованно ехать быстрей 40 км/ч.

Министр Пуэнте назвал катастрофу «абсолютно невероятной, необъяснимой» - мол, в ней непостижимым образом совпал ряд обстоятельств.

Фото: REUTERS.

А вот политические противники премьера Санчеса уверены, что все объясняется разгильдяйством чиновников, которые отвечают за железные дороги, и низким уровнем подготовки их сотрудников. Недаром катастрофа стала уже второй за год - в январе в провинции Кордова высокоскоростной поезд Iryo сошел с рельсов и врезался во встречный состав. Погибли 46 человек. Причиной стали плохо сваренные рельсы.

Испанский профсоюз машинистов объявил забастовку: его члены уверены, что безопасность и нормальные условия труда на железных дорогах страны приносят в жертву максимальной прибыли.