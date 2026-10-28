Нож в спину: почему премьер-министр Италии Джорджа Мелони приостановила помощь Украине

Премьер-министр Джорджа Мелони приостановила отправку очередного пакета «помощи» Украине. Как минимум до итогов промежуточных выборов в США 3 ноября. Фото: REUTERS.

Сегодня стало известно, что Киев в очередной раз останется без поставок военной техники и боеприпасов из Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони приостановила отправку очередного пакета «помощи» Украине. Как минимум до итогов промежуточных выборов в США 3 ноября.

Примечательно, что эта задержка уже третья по счету: последний «смертоносный груз» с Апеннин поступил в бывшую советскую республику в декабре 2025 года. Далее сроки неоднократно переносились — сначала с июля на сентябрь, а затем на октябрь.

Так что предстоящее заокеанское электоральное событие, скорее всего, ни при чем и «колебания» Мелони связаны с обострившейся внутриполитической борьбой. При этом ее конфликт с вице-премьером Маттео Сальвини, который неоднократно вставлял палки в колеса на украинском треке, лишь вершина айсберга. На самом деле главе правительства в текущей ситуации требуется пройти между Сциллой и Харибдой: одновременно сохранить поддержку правого электората, не обострить отношения внутри правящей коалиции и выполнить обязательства перед европейскими союзниками. И все это — практически накануне парламентских выборов, которые могут быть перенесены с сентября 2027 года на апрель-май.

Ключевой элемент этой головоломки - партия «Национальное будущее» (НБ) Роберто Ванначчи, которая конкурирует с «Лигой», «Братьями Италии» и «Вперед, Италией» за избирателей правого фланга. Риторика бывшего генерала во многом строится на резкой критике поставок вооружений Украине и приносит неплохие дивиденды — рейтинги НБ колеблются в районе 8 процентов, хотя «стартовала» политсила в феврале этого года всего с 2-3 процентами. При этом многие сторонники национально-консервативных идей на Апеннинах все чаще воспринимают Мелони как политика, чрезмерно ориентированного на Брюссель и, как результат, переходят под флаги Ванначчи.

Кроме того, по мере накопления усталости итальянцев от темы конфликта в далекой Украине и роста социальной напряженности, уже вылившейся в массовые протесты, растет популярность и «левых» оппонентов действующей власти - «Движения Пяти Звезд» Джузеппе Конте, также указывающего на то, что направляемым Киеву средствам можно было бы найти лучшее применение на родине.

А с такими раскладами можно на очередных выборах и «пролететь». Именно поэтому премьер и стремится «замылить» вопрос с «помощью» Украине. Примечательно и то, что в последних официальных сообщениях правительства всё заметнее подчёркивалась гуманитарная составляющая поставок, прежде всего, отправка электрогенераторов и аптечек, а не патронов, ракет и бронемашин.

Более того, далеко не все ладно и внутри «Братьев Италии» (БИ) - собственной партии Мелони. Там тоже зреет фронда и все меньше фанатов Зеленского и «войны до последнего украинца». Так, в мае этого года в сенате была выдвинута резолюция, требующая сократить расходы на вооружения и пересмотреть обязательства Италии в рамках НАТО, одним из авторов которой выступил влиятельный представитель БИ, глава парламентской фракции Лучо Малан.

Но есть и еще один, не очевидный на первый взгляд фактор — реальный дефицит вооружений. В июле этого года итальянский министр обороны Гвидо Крозетто жаловался, что украинские запросы становятся все более специфическими. Мол, Киев требует современные и редкие системы ПВО, а спрос на такую технику существенно превышает предложение. При этом у самой Италии запасы тех же ракет «Aster 30» ограничены: отправлять Киеву банально нечего, иначе воздушное пространство над Апеннинами само останется без прикрытия.

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