В сердцевине стратегического курса Токаева — идея Справедливости

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

28 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием к нации, получившим название «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В своей речи глава государства обозначил эти задачи: превратить Казахстан в ведущий логистический центр и транспортный хаб Евразии, к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита, построить народную цифровую экономику, а также усовершенствовать налоговую политику. «В сердцевине моего стратегического курса — идея Справедливости», — подчеркнул президент Казахстана.

Ключевой транспортный хаб Евразии

Напомнив о нынешней уязвимости морских путей (а следовательно, стратегическом значении сухопутных транспортных коридоров), президент призвал использовать этот исторический шанс, чтобы стать ведущим логистическим центром Евразии. «Уже сейчас по нашей территории перемещается около 85 процентов грузоперевозок из Китая на европейский континент. Но довольствоваться нынешней благоприятной ситуацией — значит обречь себя на роль догоняющего в будущем», — предостерёг Токаев и поставил задачу перейти на позицию полноценного организатора международных грузопотоков, делая особый акцент на развитии отечественных логистических операторов, создании центров консолидации и распределения грузов, «сформировать вокруг транспортных узлов новые производства и торговые площадки».

Кроме того, по мнению Токаева, уже в следующем году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска и сосредоточиться на качественном строительстве всех республиканских и местных автодорог. «Повторю: без качественных дорог с современной придорожной инфраструктурой обслуживания Казахстан не может претендовать на статус глобальной транзитной магистрали или Евразийского транспортно-логистического узла. Такова цена вопроса. Он должен быть решен во что бы то ни стало», — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что через территорию Казахстана проходят ключевые воздушные коридоры между Европой и Азией — «это огромное конкурентное преимущество». Чтобы твёрдо занять позицию ключевого транспортного хаба Евразии, Казахстану требуется полная цифровизация транспортной отрасли, включая международные маршруты, добавил Токаев.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

Энергия перемен

В современных реалиях решающим фактором конкурентоспособности каждого государства и даже экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией. Поэтому следующая ключевая задача — преобразовать сырьевое преимущество республики в устойчивый энергетический и технологический прогресс, уверен президент.

Токаев признал, что ежегодно казахстанская энергетика сталкивается с серьёзным дефицитом, поэтому в зимние периоды приходится покупать электроэнергию в соседних странах. Казахстан производит 123 миллиарда киловатт-часов, что для страны с развивающейся индустрией, строительством, агропромышленным комплексом и, главное, с планом тотальной цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни «катастрофически недостаточно».

«Поэтому перед нами стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита. С этой целью мы обязаны построить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, в полной мере развить «чистую» угольную генерацию и уделить внимание возобновляемой энергетике, прежде всего, солнечным электростанциям. В целом Правительству предстоит актуализировать единый долгосрочный энергетический баланс страны до 2035 года», — заявил президент.

Кроме того, принципиальное значение имеет атомная генерация. Токаев напомнил, что по итогам всенародного референдума принято решение по строительству нескольких станций АЭС. «Полагаю возможным и, может быть, необходимым уже в следующем году приступить к строительству АЭС «Балхаш» и подписать соглашение о комплексном сотрудничестве с целью скорейшего начала строительства АЭС «Мойынкум», — сказал Касым-Жомарт Токаев. — «Считаю достойным серьёзного рассмотрения предложение о создании государственного стратегического резерва урана, что позволит закрыть потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие. Важно задействовать зарубежных партнёров, участвующих в строительстве АЭС, в создании высотехнологичных производств в Казахстане, передаче компетенций в области ядерной энергетики, подготовке отечественных специалистов-атомщиков. Такие предложения поступают от российских и китайских компаний», — уточнил глава государства.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

«Бизнесу достаточно просто не мешать»

В Послании президент в очередной раз подтвердил, что Казахстан обязан создать цифровую экономику. Он напомнил, что строительство основной инфраструктуры для реализации комплексной стратегии Digital Qazaqstan уже началось, запущены два суперкомпьютера, до конца года будет введён в строй третий, завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспия, возводятся центры обработки данных. Однако это лишь малая часть работы по цифровой трансформации страны, которая не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов, добавил казахстанский лидер.

«Миллионы наших граждан ежедневно пользуются маркетплейсами, сервисами доставки еды, заказа такси и множеством других услуг, включая банковские сервисы, где Казахстан, надо признать, опередил многие казалось бы передовые страны. Но нужно идти вперёд. У нас есть всё необходимое, чтобы придать мощный импульс развитию по-настоящему высокопродуктивной цифровой экономики, — продолжил Токаев. — На следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей. Наша цель – построить по-настоящему народную цифровую экономику. В общественном сознании интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как виртуальная территория созидания и труда».

Президент Казахстана особо отметил, что стратегическая цель построения народной цифровой экономики заключается в использовании возможностей современных технологий для благополучия каждого гражданина.

С цифровизацией во многом связано и развитие бизнеса в стране. Токаев предложил усовершенствовать подходы к вовлечению малого и среднего бизнеса в закупки госорганов и квазигосударственных компаний, а также обеспечить стабильные «правила игры» для предпринимателей. По его мнению, неправильно, что влияние государства на работу предприятий сохраняется через штрафы, внеплановые проверки и камеральный контроль с блокировкой счетов. Он привёл статистику: только за первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34 процента. Но при этом сумма штрафов увеличилась почти на 11 процентов, а внеплановые проверки выросли в десятки раз.

«Между тем, — отметил глава государства, — анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать. В этом смысле полезен опыт моратория на проверки микро- и малого бизнеса 2020-2023 годов. Этот опыт показал свою эффективность. Предлагаю депутатам Курултая совместно с Правительством обсудить целесообразность введения с 1-го января 2027 года очередного трехлетнего моратория с учетом всех положительных и отрицательных аспектов предыдущего моратория».

И следующим приоритетом Токаев назвал совершенствование налоговой политики. «Налоговая система не должна лишать бизнес стимулов к развитию, препятствовать привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. Поэтому Правительству необходимо прислушаться к бизнесу и разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство», — сказал Токаев.

Говоря о справедливости налогообложения, казахстанский лидер предложил обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний. «Никто, — подчеркнул Токаев, не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции. Речь идёт о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идёт о справедливости. Правительству и Курултаю предстоит изучить данный вопрос и внести предложения».

Глава государства также призвал использовать в налоговой системе передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, «чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски».

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

Социальный фундамент общества

Токаев объявил, что страна входит в новый исторический цикл. «Перед нами стоит одна большая цель — построить Справедливый, Сильный, Чистый, Прогрессивный Казахстан».

«Обобщая, можно сказать, что вся страна займется тотальным обновлением и перестройкой всей гражданской инфраструктуры. Логика принимаемых решений проста: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций», — резюмировал президент Казахстана.

В предстоящие несколько лет, заверил Токаев, строительный бум охватит все регионы. Будут строиться автомагистрали, промышленные и энергетические объекты, железные дороги, мосты, инженерные сети, гидросооружения, школы, больницы, спортивные комплексы и, конечно, объекты культуры. Более того, строительство современной инфраструктуры будет увязано с открытием десятков новых производств и главное — с развитием народной цифровой экономики.

«Таким образом, благодаря дисциплине, ответственности и упорному труду мы вместе в самое ближайшее время кардинально изменим облик наших сёл и городов, сделаем наш общий дом — Республику Казахстан — и более мощным, и более привлекательным государством. Следуя принципу «Закон и Порядок», работая по совести, мы обязательно добьёмся всех поставленных целей и оставим достойное наследие потомкам. Повторю то, что говорил не единожды: в условиях беспрецедентных глобальных вызовов мы должны всемерно укреплять единство нации, социальный фундамент общества. Именно в этом гарантия окончательного успеха наших стратегических замыслов и планов. Уверен, следуя этим путём, Казахстан займёт достойное место в авангарде мировой цивилизации», — заключил Касым-Жомарт Токаев.