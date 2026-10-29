Уберечься от «взрыва в мозге»: врачи рассказали, в каком возрасте чаще всего разбивает инсульт, и как снизить угрозу

«Взрыва в мозге» сегодня боятся в любом возрасте. Часто можно услышать, что инсульты молодеют. Фото: Ahmet Misirligul/Shutterstock/Fotodom

- Ее мозг не обращает внимания на все, что находится слева от нее. Лево для нее не существует. Она не будет замечать вас, пока вы стоите слева, не тронет еду на левой стороне тарелки и может даже не верить, что левая рука и нога принадлежат ей, - так описывается синдром неглекта (от англ. neglect - «пренебрегать»), или игнорирования половины пространства, в книге американского нейробиолога и писательницы Лайзы Дженовы. Главная героиня драмы «Моя темная сторона» после тяжелой травмы перестала воспринимать левую половину мира. Врачи поясняют: на практике наиболее часто синдром неглекта встречается у людей, перенесших инсульт.

«Взрыва в мозге» сегодня боятся в любом возрасте. Часто можно услышать, что инсульты молодеют, подстерегают тех, кто страдает от хронических стрессов. А это большинство из нас. Когда страхи преувеличены, чего реально стоит опасаться и, главное, - как снизить риски? Об этом - материале KP.RU, приуроченном ко Всемирному дню борьбы с инсультом (отмечается ежегодно 29 октября).

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ НАСТИГАЕТ «УДАР»

Распространенность инсультов действительно высокая, подтвердил на недавней пресс-конференции главный невролог Минздрава, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов. Однако неуклонное омоложение сосудистых катастроф - скорее, миф, отметил эксперт.

- Ежегодно в мире регистрируется более 15 млн новых случаев инсульта. При этом есть тенденция к увеличению среднего возраста пациентов. Сейчас в нашей стране он составляет около 68 лет. Доля пациентов от 18 до 45 лет - 6-8%, - сообщил Шамалов.

Но в любом случае инсульты у пожилых родителей, бабушек и дедушек становятся серьезным испытанием для всей семьи. «Мы рекомендуем обязательно пройти школу для родственников пациента с инсультом. Очень важно быстро начать учиться: как дальше себя вести? Что важно, что не важно», - подчеркнула на пресс-конференции главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава и ФМБА России Галина Иванова.

Такие бесплатные обучающие программы обычно есть в неврологических отделениях больниц, поликлиниках или в реабилитационных центрах, которые работают в системе ОМС.

Человек может унаследовать от родителей факторы риска, повышающие вероятность инсульта. Фото: Tunatura/Shutterstock/Fotodom

ФАКТОРЫ РИСКА: ОТ ГЕНЕТИКИ ДО СТРЕССОВ

Человек может унаследовать от родителей факторы риска, повышающие вероятность инсульта, пояснил доктор Шамалов. В первую очередь это генетическая предрасположенность к гипертонии, сахарному диабету, повышенному уровню холестерина, нарушениям ритма сердца. Однако современная медицина позволяет успешно брать под контроль всех этих «пособников» сосудистых катастроф. Главное - вовремя обнаружить неблагоприятные изменения в организме и начать принимать меры. Кому-то достаточно изменить образ жизни, кому-то врач назначит лекарства.

- Регулярно проходить диспансеризацию, профилактические медосмотры - самое действенное, что мы можем сделать для предотвращения инсульта, - подчеркнул главный невролог Минздрава.

Что касается хронических стрессов, то они вносят вклад в развитие или прогрессирование гипертонии - одного из ключевых факторов риска сосудистых катастроф. Острые эмоциональные реакции - как отрицательные, так и положительные! - тоже нередко сопровождаются резким повышением давления. Если у человека при этом уже есть бляшки в сосудах, повышен уровень глюкозы, острый стресс тоже может стать провокатором инсульта.

И еще в зоне риска люди, ведущие сидячий образ жизни. В частности - IT-специалисты. «Они очень мало двигаются, и в последнее время у них очень часто развиваются нарушения мозгового кровообращения», - отметила Галина Иванова.

ДЕЛАЙ ТАК!

Как снизить угрозу сосудистой катастрофы

В наших руках - обезвредить многие факторы риска инсульта. Это позволяет снизить угрозу «взрыва в мозге» на 80-90%, обнадеживают специалисты. Вот, какие показатели важно регулярно (желательно ежегодно) проверять и держать под контролем - с помощью образа жизни и, при необходимости, лекарств.

1. Артериальное давление.

Оптимальный уровень по последним научным данным: ниже 120/70 мм рт. ст.

! Диагноз «гипертония» по российским клиническим рекомендациям ставится при показателях 140/90 мм рт ст и выше, если давление измеряется в кабинете врача и при средних показателях 135/85 мм рт ст и выше при самостоятельном измерении в домашних условиях.

2. Уровень холестерина в крови. Нормы:

* Общий холестерин < 5 ммоль/л

* Липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин):

< 3 ммоль/л у здоровых людей, не имеющих факторов риска;

< 2,6 ммоль/л - у людей с умеренным риском (например, если человек мало двигается, есть лишний вес, но еще нет ожирения, сахарного диабета и других хронических заболеваний);

< 1,8 ммоль/л - у людей с высоким риском (есть ожирение, диабет, гипертония);

< 1,4 ммоль/л - при очень высоком риске сердечно-сосудистых катастроф (то есть, если у человека уже был инфаркт, инсульт, обнаружены крупные бляшки в артериях);

* липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин) > 1 ммоль/л

Диагноз «гипертония» по российским клиническим рекомендациям ставится при показателях 140/90 мм рт ст и выше. Фото: Kostikova Natalia/Shutterstock/Fotodom

3. Уровень глюкозы.

При взятии крови из вены натощак:

< 6,1 ммоль/л - норма;

≥ 6,1, но < 7 ммоль/л - нарушенная гликемия натощак (это еще не диабет, но уже опасное повышение уровня глюкозы. Повод обратиться к врачу-эндокринологу).

4. Индекс массы тела (ИМТ).

Рассчитывается по формуле: масса тела (кг)/ рост(м)². То есть берем свой рост в метрах, возводим в квадрат, а потом массу тела в кг делим на полученную цифру.

* ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м² - норма;

* ≥ 25 - 29,9 кг/м² - избыточная масса тела (нужно худеть);

* 30 и выше - ожирение (обязательно обратиться к врачу-эндокринологу).

5. Физическая активность.

Чтобы ощутимо снизить риск инсульта, по данным исследований, нужно двигаться не менее 30-45 минут в день. Причем, физнагрузка должна быть такой, чтобы вы хотя бы немного вспотели или почувствовали учащение дыхания.

ВАЖНО

«Красные флаги»

Когда срочно вызывать скорую

* Чаще всего первый признак инсульта - нарушение речи, рассказал Николай Шамалов. Появляется «каша во рту», нечеткость, неразборчивость.

* Второй по частоте симптом - внезапно наступившая слабость в руке или в ноге с одной стороны.

* Третье - перекос лица.

! Ни в коем случае не давайте больному таблетки и воду! Из-за нарушений глотания они могут попасть в дыхательные пути!

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