Второй день над небо над Алешками спокойно. Фото: REUTERS.

«Херсон буквально ожил. На улицах стало больше людей», — пишет украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Люди гуляют и «наслаждаются осенним солнцем». Тишина на херсонском направлении оказалась улицей с двусторонним движением: на левом берегу в Алешках и на правом в Херсоне.

Второй день. Ни одного инцидента. Это подтвердили утром и наш уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, и Лубинец. К полудню картина не поменялась. Песков напомнил, что зону с самого начала договаривались делать шире города — так, чтобы колонны прошли безопасно по всей дороге.

Днём Лантратова подтвердила: в Алешках идёт разминирование маршрутов — и для гуманитарки, и для выезда людей. Дорогу на Раденск до перемирия засевали минами с дронов, и сапёры «Днепра» чистят её не первую неделю. Транспорт стоит под парами и ждёт, пока трассу расчистят полностью. Автобусы должны тронуться 29-го. Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, честно предупредил: уедут не все. Старики держатся за свои квартиры даже без света и газа. Тем, кто знает, кому в городе нужна помощь, Лантратова оставила номер для заявок: 8-906-071-04-20 — через MAX, Telegram или WhatsApp.

В Алешках идёт разминирование маршрутов — и для гуманитарки, и для выезда людей. Фото: REUTERS.

Тем временем Fox News опубликовал снимки последних страниц соглашения, якобы подписанного 23 октября. Подписи Лантратовой и Лубинца.

Если это реальные документы, то в них прописан маршрут. Жители, которые выберут Украину, поедут вместе с украинской делегацией из Алешек в Анапу. Там их ждёт военно-транспортный борт Минобороны России до белорусского Гомеля. Вылет предположительно 31 октября. Тем же рейсом полетит Лубинец и два украинских журналиста.

А итогом миссии, опять же — если верить опубликованным бумагам, станет новая договорённость: систематическая доставка гуманитарки, продуктов и лекарств, а также репатриация по населённым пунктам Херсонской области. Не реже раза в месяц, при посредничестве Мелании Трамп. Выходит, Алешки задуманы как первая пауза в серии.

Только есть нюанс. Экземпляров два, и они не совпадают. В русском в списке стоят ГСМ — «бензин и дизельное топливо». В украинском их нет. Ещё в русском написано «при необходимости, не реже раза в месяц», а в украинском — просто «не реже». Мелочь? В городе без света генератор без солярки — просто железный ящик. Кто будет решать, есть ли «необходимость», — тоже вопрос.

Пока же обе стороны держат слово. До 22:59 1 ноября ещё четыре дня.

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