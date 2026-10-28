Бетон на кофейной гуще оказался на 30 процентов прочнее обычного

Люди производят кофейную гущу миллионами тонн. Фото: sebra/Shutterstock/Fotodom

В Австралии – в Мельбурнском королевском технологическом институте (Royal Melbourne Institute of Technology – RMIT) извлекли пользу из, казалось бы, абсолютно бесполезного продукта – кофейной гущи. Нашли применение этой темно-коричневой липнущей к пальцам субстанции, которая, как всем известно, представляет собой отходы массового «кофейного производства». Трудно поверить, но возиться с кофейной гущей оказалось не только полезным для окружающей среды делом, но и выгодным. Что за чудо такое?

От плодотворной дебютной идеи…

Примерно 100 миллионов тонн – столько кофейной гущи производят люди во всем мире за год. Кофейные отходы гниют на свалках, выделяя метан и углекислый газ, способствующие глобальному потеплению.

В то же время люди - из числа любителей кофе в том числе - производят бетон. Месят сообразно нарастающей интенсивности строительства, добывая для него песок. Миллионами тонн. Портят ландшафт карьерами, которые устраивают зачастую по берегам рек. А без песка бетон на замесить.

Два процесса, ничем кроме вреда для окружающей среды не объединенные, и легли в основу новаторского изобретения австралийцев. Суть их плодотворной дебютной идеи: замесить бетон на кофейной гуще, заменив ею хотя бы какую-то часть песка.

Изобретатели «кофейного бетона». Фото RMIT

…к крутому замесу

В RMIT, конечно, понимали: ничего путного не выйдет, если добавлять в замес «сырую» кофейную гущу - в том виде, в каком ее выбрасывают на свалки. Такая лишь снизит прочность бетона.

Ученые «прожарили» гущу при температуре более 350 градусов – подвергли пиролизу, выражаясь более научно. В результате «сырье» лишилось кислорода, образовав пористый, богатый углеродом «древесный уголь» - биоуголь, как его назвали.

Исследования показали, что прожаренная кофейная гуща обретает способность встраиваться в структуру цементной смеси, образуя весьма прочные связи с ее компонентами.

По плошкам разложены: свежие кофейные зерна, жаренные, молотый кофе, и «прожаренная кофейная гуща». Фото RMIT

Прощай, Шнобелевская премия?

В 2026 году австралийцам прочили Шнобелевскую премию, которую присуждают за достижения в науке и технике, показавшиеся потешными и несуразными. Ученые, которые отчитались о своих исследованиях в 2023 году в Journal of Cleaner Production, как раз на нее претендовали. В публикации шла речь о «превращении кофейной гущи в источник ценного сырья для повышения прочности бетона». В самом деле, смешно.

В 2024 году изобретали замесили опытные образцы «кофейного бетона» и застелили им пешеходные дорожки. Первые, небольшие – в американском штате Виктория, крупнее – в пригороде Мельбурна.

Рабочие укладывают «кофейный бетон» в пригороде Мельбурна. Фото RMIT

В 30 кубических метров бетона для дорожек в Пакенхеме австралийцы замесили 5 тонн переработанной кофейной гущи – примерно столько ее остается от 140 тысяч чашек сваренного кофе. Экономия строительного песка составила 3 тонны.

Испытывая образцы, исследователи выяснили, что «кофейный бетон» прочнее традиционного почти на 30 процентов (29,3%).

В настоящее время австралийцы проводят сравнительные натурные испытания «кофейного бетона», оценивая его поведение в процессе замораживания-оттаивания, уточняют, насколько хорошо материал противостоит истиранию. А Шнобеля ученым, возможно, еще и присудят – на будущий год. Ведь австралийское исследование полностью отвечает основополагающему принципу премии - «сначала насмешить, а потом заставить задуматься».

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