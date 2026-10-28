28 октября в Греции и на Кипре ежегодно отмечают национальный праздник День «Охи» (в переводе с греческого — «Нет»). Фото: REUTERS.

28 октября в Греции и на Кипре ежегодно отмечают национальный праздник День «Охи» (в переводе с греческого — «Нет»). В этот день в 1940 году фашистская Италия выдвинула Греции ультиматум с требованием позволить итальянским войскам занять стратегические объекты и территории без боя. Получив отказ, обескураженный Муссолини приказал начать вторжение со стороны оккупированной Албании, но вместо блицкрига увяз в изнурительной борьбе и был вынужден дожидаться помощи от немцев. В итоге одно решительное «Охи» Афин стало символом национальной гордости и важным эпизодом в мировой истории.

Впрочем, по легенде тогдашний лидер Греции Иоаннис Метаксас отверг ультиматум итальянского посла по-французски, ответив «Alors, c’est la guerre» (Значит, война). Узнав об этом, жители Греции вышли на улицы, скандируя звучное «Охи», за которым последовали тяжелая борьба, оккупация, голод и освобождение, закалившие национальный характер.

Греки понимали, чем рискуют. К осени 1940 года Европа уже вовсю полыхала. Гитлер захватил Польшу, Данию и Норвегию, разгромил Францию, а Муссолини, примкнувший к оси, рассчитывал подчинить воле Рима Балканы и в Восточное Средиземноморье.

Непокорность потомков эллинов вынудила страны «Оси» пересматривать свои планы, весной 1941 года Берлин направил войска на Балканы, чтобы спасти положение союзника. Под натиском фашистов греки продержались до мая 1941 года, а партизаны Национально-освободительного фронта (ЭАМ), в большинстве своем состоявшего из коммунистов, бились вплоть до освобождения в 1944 году.

Военный парад в честь праздника Фото: REUTERS.

Ряд историков считают, что отвлечение немцев на Балканы и Грецию вынудило Гитлера сдвинуть сроки нападения на СССР, изначального запланированного на 1 мая, и сыграло важную роль в провале блицкрига, а сам Гитлер к концу войны называл ввязывание в бои за Грецию и Балканы причиной провала на востоке.

Для Кипра, который тогда находился под британским контролем, но причислял себя к греческому миру, вступление Греции в войну стало личной болью. Всего, по данным британского Верховного комиссариата на Кипре, более 20 тысяч киприотов отправились на фронт добровольцами. Кипрский полк участвовал в операциях в Греции, Франции, Италии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Для многих греков-киприотов участие в войне было одновременно борьбой против фашизма и возможностью продемонстрировать стремление к национальному самоопределению. Уже в послевоенный период этот порыв и полученный военный опыт перерос в борьбу за независимость, которая закончилась обретением суверенитета в 1960 году. Поддержка со стороны СССР по вопросу самоопределения как на полях ООН, так и в двухсторонних отношениях стала важной опорой для Кипра. Эхом «Охи» и тесных связей с Москвой стало для Кипра вступление в ряды «Движения неприсоединения».

Именно поэтому 28 октября киприоты считают и своим национальным праздником. В слове «Охи» они видят напоминание, что свобода и достоинство народов не всегда совпадают с расчётами великих держав.

Значимость этой символичный даты в комментарии KP.RU подчеркнул и посол России на Кипре Мурат Зязиков:

— День «Охи», который носит статус государственного праздника и широко отмечается не только в Греции, но и на Кипре, является одной из краеугольных дат нашей общей истории. Отказ Греции от фашистского ультиматума и самоотверженное вступление во Вторую Мировую войну против многократно превышающего по мощи врага демонстрирует такие важные качества, как смелость, непокорность и свободолюбие коренного народа.

День «Охи» для греков и киприотов - день гордости. Фото: REUTERS.

Тысячи киприотов вместе с греками добровольно бросились на борьбу с фашизмом, раз и навсегда заняв однозначную позицию на правильной стороне истории и укрепив фундамент многовековых дружеских отношений с Россией, уходящих корнями в общие ценности и единую веру.

Решительный отказ от любых ультиматумов и попыток подчинить себе волю народа и по сей день является частью национального характера киприотов, от борьбы за независимость до категорического нежелания примыкать к каким-либо военным блокам, сохраняя приверженность многовекторной политике ради процветания этого удивительного острова с богатейшей культурой.

Именно поэтому поэтому любые попытки возрождения «коричневой чумы» и умаления подвига победы над фашизмом на Кипре обречены на провал и отвергаются абсолютным большинством населения. Киприоты с гордостью помнят о своем вкладе в борьбу, но при этом с большим уважением и благодарностью признают решающую роль советского народа в разгроме фашизма, чтут память миллионов наших предков, погибших в этой ужасной войне.

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