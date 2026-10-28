ИИ вместо Мэтта Деймона: что не так с нейросетевой «Одиссеей» Илона Маска

Илон Маск представил «Одиссею», созданную нейросетью Фото: REUTERS.

Что вы могли знать об оскорблении чувств? Ровным счетом ничего, если не читали те гневные тирады, которые публиковал в соцсетях Илон Маск по поводу “Одиссеи” Кристофера Нолана. Еще до выхода нолановской эпопеи технологический миллиардер выступил в классическом жанре - “Не смотрел, но осуждаю”. Гневной критике Илона Маска подвергся выбор актеров: у одного из второстепенных персонажей были проблемы с сексуальной ориентацией, а на роль Елены Прекрасной утвердили темнокожую актрису Лупиту Нионго. “Позор!... Крис Нолан - расист, настроенный против белых!.. Он осквернил Одиссею в угоду либеральной повестке, чтобы гарантированно получить “Оскар”! - примерно в таком духе бил в набат лидер списка “Форбс”. После премьеры стало понятно, что темнокожая актриса была выбрана только ради одной сцены. Когда Телемах попадает в гости к Менелаю, чтобы узнать об отце, тот, рассказывая об ужасах войны, говорит: “Хочешь я покажу тебе причину, из-за которой мы воевали?” Сын Одиссея видит обезображенное шрамами лицо африканки и понимает, что причина - мягко говоря, так себе…

Даже кассовый успех “Одиссеи” (картины собрала в прокате 1 миллиард 794 миллиона долларов) не смягчил сердце бизнесмена, казалось бы знающего толк в деньгах. “Нолан - конъюнктурщик!”, убеждал окружающих Илон Маск.

Фото: кадр из видео heavypulp

ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ЭТО НАСТОЯЩАЯ ДРЯНЬ!

Вы скажете, да мало ли зрителей, которым не нравится тот или иной фильм? Повозмущаются и успокоятся. Так бы, наверное, и произошло, если бы этим рассерженным зрителем не был самый богатый человек планеты, в распоряжении которого находится одна из самых продвинутых моделей искусственного интеллекта - Grok.

В июле этого года Илон Маск пообещал, что Grok создаст собственную полнометражную экранизацию “Одиссеи”, которая будет «исторически точно соответствовать стилю и замыслу Гомера». И вот на днях на странице Илона Маска в популярной соцсети, (владельцем которой является он сам - Ред.) был опубликован первый 7-минутный эпизод “Одиссеи” полностью сгенерированный искусственным интеллектом.

Корреспондент KP.RU посмотрел этот высокохудожественный шедевр от начала и до конца. К этому моменту кино Илона Маска посмотрели 7,9 миллионов человек. И надо сказать, что пользователи интернета обрушили на картину девятый вал помоев (что поделать, таков обычай - Ред):

- “Черт возьми, это настоящая дрянь!...”

- “Бездушная халтура, лишенная всякой мысли!...”

- “Исторически достоверно? Тогда почему они говорят по-английски!”

Примерно так приветствовали творение искусственного интеллекта подписчики Маска. В общем, зрители отплатили миллиардеру в той же валюте, в которой он “благодарил” Нолана.

Фото: кадр из видео heavypulp

МЕНЕЛАЙ - ВЫЛИТЫЙ ТОРНМУД ИЗ “ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ”

Но лично у меня первая серия не вызвала большого раздражения - по большому счету она не лучше и не хуже любого типового блокбастера. Там много крупных планов, которые так любил Сергей Эйзенштейн, есть узнаваемые лица - например, Менелай это вылитый Торнмуд, вождь одичалых из “Игры престолов”. А Пенелопу алгоритм одарил такой внешностью, что она совершенно спокойно потерялась бы на подиуме среди таких же под копирку писаных красавиц.

Первый эпизод содержит несколько сцен.

1. Сюжет начинается с известного гомеровского эпизода, когда Одиссей пытался “откосить” от службы в армии Менелая. Царь изображает сумасшествие и для пущего эффекта пашет поле упряжкой, которую тянули вол и осел. А вместо зерна засевает землю солью. Но хитрый царевич Паламед положил перед упряжкой младенца Телемаха, справедливо рассудив, что если Одиссей симулирует - он остановит животных.

- А что, если он действительно сумасшедший? - спрашивает Паламеда Менелай, переживая за судьбу младенца. Тот лишь снисходительно улыбается, уверенный в своей правоте. По-моему вполне конкурентоспособный эпизод для мыльного сериала.

Фото: кадр из видео heavypulp

2. Затем греки плывут к Трое, и Grok придумал забавный эпизод, когда одного из гребцов выворачивает наизнанку от приступа морской болезни, а один из вождей свирепо хрипит: “Надеюсь сражаться ты будешь лучше, чем плавать”. Шутки такого уровня частенько можно увидеть как в отечественном, так и зарубежном кинематографе.

3. Батальные сцены, прямо скажем, не очень убедительны. Но ведь мы сравниваем их с тем, что видели в “Трое” Вольфганга Петерсена. А в “Одиссее” Илона Маска, вместо Брэда Питта и Эрика Баны, “воевал” безымянный математический алгоритм. Харизмы ему пока еще не хватает. Зато Grok силен в нагнетании напряжения - постоянно кажется, вот-вот что-то произойдет (но не происходит). А еще он умеет заинтриговать параллельным действием, когда, например, кадры приключений Одиссея у стен Трои чередуются со сценами взросления его сына, который растет в Итаке без отца.

Есть, конечно, слабые сюжетные ходы: так, идею Троянского коня Одиссею подсказала детская игрушка - лошадка, которую ему при расставании вручила Пенелопа. Классический рояль в кустах, усмехнетесь вы. Но все-таки можно сделать скидку - ведь это дебют нейросети в мировом кинематографе.

Фото: кадр из видео heavypulp

ЗА ЧТО РУГАЮТ?

Зрители жалуются - актерская игра слабовата. Герои выглядят как восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Все диалоги - в одном эмоциональном диапазоне (это они еще не видели Александра Петрова, который в большинстве фильмов играет самого себя) А самое главное - не чувствуется руки режиссера. Но здесь я бы не согласился с критиками. Надо только посмотреть немного шире. Сама скандальная история с атакой на фильм Нолана и выпуском альтернативного ИИ-Одиссея срежиссирована Илоном Маском идеально. Ведь это ничто иное, как пиар-компания Grok Imagine - ИИ-платформы для генерации высокореалистичных изображений и коротких видеороликов. Поначалу инструмент был в бесплатном доступе, но с марта 2026 года Grok Imagine переходит на платные тарифы. Естественно, для того, чтобы зарабатывать на сервисе, надо, чтобы он поразил воображение пользователей.

Когда компания OpenAI в сентябре представляла свою флагманскую модель GPT-6 Astra, она “совершенно случайно” решила вторую из семи математических Задач Тысячелетия (первую решил Григорий Перельман). И лучший новостной повод для выхода на рынок сложно было придумать. Сейчас Илон Маск к выводу Grok Imagine на платную подписку придумал историю с “Одиссеей”, сгенерированной ИИ. Художественная ценность снятых эпизодов - а впереди будет еще несколько серий - невелика. Но рыночная стоимость проекта наверняка возрастет. А именно это является для миллиардеров важнейшим из искусств.

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