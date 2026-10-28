Зеленский ищет четвертый «угол» в трехстороннем формате переговоров: причина всего одна, но очень важная

Владимир Зеленский продолжает разыгрывать из себя тупого и недалекого дурачка. Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский продолжает разыгрывать из себя тупого и недалекого дурачка. Сегодня он прилетел в Нидерланды и первым делом начал втюхивать журналистам сразу несколько тезисов.

Сначала «просроченный» пожаловался на американскую администрацию — мол, назначили рандеву и переговоры в Брюсселе, а потом сами их отменили. Вернее, перенесли дату встречи и даже не сказали на когда. Но, скорее всего, это будет уже после промежуточных выборов в Конгресс, на которые Зеленский возлагает не просто большие, а прямо-таки гигантские надежды. Кто-то ему сумел внушить, что после поражения республиканцев для него опять откроется американский рог изобилия, из которого посыпятся ракеты, противоракеты и миллиарды долларов. Впрочем, тут даже и особых усилий не пришлось прикладывать — в человеческой натуре верить в то, чего очень хочется, а у Зеленского положение — хуже губернаторского. Отвратительное у него положение, говоря откровенно. Так что, не будем пока разрушать его нынешние мечты, пусть дождется середины ноября, его ждет не менее гигантское разочарование. Кстати, его сегодняшнее хамство в адрес министра обороны США вызвано тем, что, как ему, конечно же, по секрету рассказали, победившие демократы в первую очередь устроят импичмент этому чиновнику в администрации Трампа и добьются его отставки.

Зеленский как манны небесной ждет, что республиканцы проиграют выборы в ноябре. Фото: REUTERS.

Впрочем, это была только затравка для настоящей темы, которую «просроченный» начал педалировать, бесконечно повторяясь в своей речи, постоянно к ней возвращаясь и снова поднимая ее, иногда достаточно бессвязно. И эта тема — участие представителей Евросоюза в анонсированных трехсторонних переговорах по формуле США-Россия-Украина.

- Я думаю, что наши коллеги из США поняли: поддержка Европы означает поддержку Европы, поддержку для всех. И это очень помогает.

- Я уверен, что нам нужна Европа. Было решено, что это трехсторонняя встреча. Но это не новое, это не новый формат трёхсторонней встречи.

- Преимущественно это был формат E3, E4+, то есть ЕС и представители НАТО. Например, так было в Осло. У нас принимающими сторонами были Финляндия и Норвегия, но у нас также были советники по национальной безопасности четырёх стран, а также представители НАТО и ЕС.

- Но мы надеемся, что так или иначе найдем способ привлечь Европу.

- В конце концов, мы говорим о гарантиях безопасности для Украины. Для меня это невозможно без Европы. В конце концов, мы говорим о восстановлении. И кто может это сделать? И кто это сделает, если Европа поддерживала Украину? Особенно Европа поддерживала Украину с самого начала этой войны. И, конечно, европейский бизнес будет приходить и помогать нам. И это ясно, очень ясно. Поэтому мы рассчитываем, что Европа будет играть огромную роль. Но также с европейской стороны, я думаю, нам нужно больше ясности относительно того, кто будет представлять Европу.

Зеленский продолжает надеться на поддержку европейских лидеров. Фото: REUTERS.

- Конечно, я думаю, что важно, чтобы Европа была там. Но если американцы скажут: «Нет, у нас на этот раз будет только трёхсторонняя встреча», — мы не будем разрушать эту возможность.

- Россия хочет вести переговоры о чём-то новом. Они что-то говорят об инфраструктуре безопасности в Европе. Как можно вести переговоры об этом в Европе без Европы? А с кем вы это будете делать? С Китаем? Ну, любопытно.

Это его речь перед журналистами практически без пауз и перебивок. Он все время пляшет вокруг участия Европы, которого в трехстороннем формате просто не предусмотрено. Собственно, он потому и называется трехсторонним форматом, что там всего три участника. Но украинский «просрочка» делает вид, что это другое. Он наверняка и на встречу с Трампом и Путиным, если таковая когда-либо состоится, в чем есть более, чем просто обоснованные сомнения, постарается притащить в качестве своей поддержки и Урсулу фон дер Ляйен с Каей Каллас, и Макрона с Мерцем. Он специально не делает разницу между переговорами с противником об урегулировании конфликта и междусобойчиком со своими европейскими подельниками, представляя их явлениями одного порядка. «Просроченный» специально игнорирует то обстоятельство, что достаточно наложить вето на его инициативу любому участнику переговоров, чтобы оно стало непреодолимым шлагбаумом.

Если он хочет сорвать переговоры, а вот в этом сомнений нет никаких, то им выбрана очень верная тактика — искать четвертый угол в известном треугольнике. А потом он будет снова строить из себя обиженного и непонятого. Правда, после такой растерянной речи и поведения на трибуне в образе совершенного потеряшки возникает еще одно сомнение, кажется, вполне обоснованное — а может ли «просрочка» без помощи Европы хотя бы в туалет сходить самостоятельно.

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