Тело нашли под эстакадой: в связи с гибелью племянника князя Монако задержан украинец

Погибший - 29-летний Антуан де Масси приходится князю Альберу II двоюродным племянником. Фото: JosÃ© Oliva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не успели в Монако отойти от шока после покушения на украинского миллионера Вадима Ермолаева при помощи взрывного устройства, как прогремела еще одна связанная с Украиной история. На сей раз речь о смерти члена правящей в княжестве семьи - племяннике князя Альбера II.

По делу о его гибели задержан гражданин Украины.

Погибший - 29-летний Антуан де Масси. Он приходится князю Альберу II двоюродным племянником. И внуком - старшей сестре предыдущего главы княжества Ренье III, принцессе Антуанетте.

Антуан занимался теннисом с трех лет, учился во всемирно известной академии Ника Боллетьери в США и выступал на юниорских турнирах. Но достичь больших успехов юноше не удалось, и он занялся предпринимательством в сфере IT-технологий.

В планах де Масси было построить в Монако свою цифровую экосистему. Его компания, например, разрабатывала приложения для бизнесменов княжества. В последнее время Антуан продвигал проекты, связанные с ИИ и криптовалютами.

Князь Альбер II покровительствовал родственнику, у них были хорошие отношения.

В ночь на воскресенье, 25 октября Антуан отправился в элитный ночной клуб Sass' Café, где крепко выпил. В три часа ночи он, пошатываясь, вышел из заведения.

Позже на записях с камер наблюдения следователи увидели, что княжеского племянника сопровождал мужчина, поддерживая его.

Молодой человек, судя по всему, жил один. Днем его ждали на семейном обеде, но Антуан не пришел, его телефон не отвечал.

Родные забили тревогу - и тело де Масси нашли на насыпи за жилым домом у бульвара Ларвотто, по которому он вместе с сопровождающим шел из клуба. Из-за сложного рельефа часть бульвара построена как эстакада.

Вскрытие показало, что Антуан погиб в результате падения с высоты 13 метров.

Человека, который сопровождал княжеского родственника, удалось быстро найти. Это 42-летний гражданин Украины, 30 лет живущий в Монако - других деталей власти не раскрывают.

Сначала его оформили как свидетеля, но потом силовики укрепились в подозрениях: не все так просто. Сейчас следователи пытаются установить, был ли причиной смерти Антуана несчастный случай - или украинец намеренно столкнул его с эстакады.

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