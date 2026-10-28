Марат Башаров с женой Асей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась закрытая светская премьера мистического триллера Гамлета Дульяна «Лес» (в прокате с 12 ноября). Картину сняли по одноименному роману-бестселлеру Светланы Тюльбашевой. Главные роли исполнили Лянка Грыу, Карина Разумовская, Никита Кологривый, Роза Хайруллина. Фильм представили актеры и создатели. А среди звёздных гостей были замечены Марат Башаров с супругой Асей, Роман Каграманов и Марк Горобец со спутницей.

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла закрытая премьера фильма «Лес» Премьера триллера «Лес»: Лянка Грыу в откровенном платье, Марат Башаров с молодой женой и Марк Горобец со спутницей

Марат Башаров вместе с женой Асей пришли поздравить с премьерой фильма режиссера Гамлета Дульяна, а также актрис Лянку Грыу и Карину Разумовскую. Никита Кологривый не смог присутствовать на премьере, так как заболел.

«Что для меня армянское кино? (Режиссер Гамлет Дульян родом из Еревана, — прим. Ред.) Стиль, образование, музыка, масштаб. И, конечно, это должно быть очень вкусно. Поэтому ждем хорошего доброго кино. Уверен, что с такими красивыми героинями все случится», — рассказал Марат Башаров.

Марат Башаров супругой Асей Фото: Ольга РОДИНА.

52-летний Башаров появился на дорожке в черном костюме в стиле кэжуал. Комплект он сочетал с базовой белой футболкой. На ногах актера можно было наблюдать черные кеды с ярко-оранжевыми шнурками. 39-летняя Ася выбрала более элегантный образ: удлиненную блузу с объемным воротом она скомбинировала с широкими брюками и ботильонами на шпильке. Дополнила лук браслетом Louis Vuitton и эффектной лаковой сумкой-багетом.

Марат Башаров супругой Асей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Лянка Грыу позировала на дорожке в черном платье с декольте и прозрачной юбкой, под которую 38-летняя актриса надела микрошорты. Лянка рассказала про сложные съемки в лесах Карелии. В перерывах актеры отдыхали в палатках, а также боролись с клещами. Кроме того, с погодой съемочной команде не повезло.

Лянка Грыу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Царила атмосфера северной дикой природы. Было много гадюк, были очень сильные дожди. Мы застревали по дороге на съемочную площадку. Надо было выталкивать машины. Я спускалась на резиновой лодке по реке, потому что не было возможности проехать. Был момент, когда хотелось просто принять горячую ванну», — поделилась Грыу.

Лянка Грыу и Карина Разумовская с режиссёром Гамлетом Дульяном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

43-летняя Карина Разумовская (по сюжету они с героиней Грыу подруги, которые теряюсь в лесу) тоже отдала предпочтение черному цвету. Впрочем, для мрачного триллера выбор предсказуемый. Черное летящее платье в пол актриса скомбинировала с объемным жакетом, который дополнила толстым ремнем.

Карина Разумовская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Карина рассказала нам, что сильно похудела за время съемок.

«Я не взвешивала себя, но к концу штаны стали совсем велики… Я вообще не знаю, как съёмочная группа выжила, потому что мы там снимались блоками. Змеи, клещи, насекомые, комары. Нам не повезло. Была дождливая часть лета. Было мокро. Все чесалось. Лес всячески сопротивлялся нам. Мы сопротивлялись ему. Я думаю, у нас ничья», — поделилась Карина.

«Фильм снят по книге Светланы Тюльбашевой. И там действие происходит в карельском лесу. Очень сложно снимать в таких условиях. Мистическое место. И при этом мы снимали в комфорте. Вернее, хотели так. Но так не получилось, потому что тот мистический карельский лес, который описан в книге, его можно найти только в Карелии… Огромные деревья буквально заглушают человеческий слух», — добавил режиссер Гамлет Дульян.

Гамлет Дульян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В фильме были задействованы разные животные — от милого континентального той-спаниеля до больших волчьих собак. Данная порода выведена путем скрещивания немецкой овчарки с карпатским волком. Так, на дорожку вышел красавец-пес по кличке Тор, на счету которого множество ролей в кино. Как объяснила заводчица, снимать настоящих волков крайне сложно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Также среди гостей был замечен Роман Каграманов. Популярный блогер и ведущий рассказал, что жутко боится лесов. Кроме того, в детстве Рома даже заблудился, и его четыре часа искали.

Роман Каграманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пришел на премьеру и режиссер Марк Горобец. Общаться с журналистами 51-летний Марк не стал. Видимо, чтобы избежать вопросов про расставание с молодой супругой, 20-летней Александриной Олексюк. Сначала Горобец скромно стоял сначала возле дорожки, а потом к нему подошла длинноволосая девушка. Вероятно, незнакомка просто знакомая режиссера.

Марк Горобец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Марк Горобец со спутницей Фото: Ольга РОДИНА.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

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