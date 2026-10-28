«Эти роды тяжелее, чем все предыдущие»: Мать вундеркинда Алисы Тепляковой рассказала о десятом ребенке

У Евгения и Натальи Тепляковых родился десятый ребенок. Фото: кадр видео.

В семье вундеркинда Алисы Тепляковой недавно случилось радостное событие: у ее родителей родился десятый ребенок. Малыша назвали редким именем Градош.

Наталья рассказала, что в этот раз роды оказались гораздо тяжелее. Но благодаря присутствию мужа в роддоме она держалась.

«Эти роды дались мне тяжелее, чем все предыдущие. Мы там долго находились. Но, когда рядом муж, конечно, легче», - рассказала Наталья Теплякова «СтарХиту».

Мама с малышом уже вернулись из больницы домой. По словам Натальи, остальные дети живо интересуются братиком: «Младшие дети вообще очень долго ждали рождения братика. Они очень радуются. И для всех он сейчас как новая игрушка. Все хотят подержать его на руках, покачать. У них даже очередь очень большая».

Наталья говорит, что пока только восстанавливается после родов. Но не исключает, что в их семье появится еще один малыш.

«Мама передает, что прямо сейчас точно нет, пока не готова, потому что она недавно только вернулась. А так всё может быть, мы так далеко не загадываем. Может быть, будет и одиннадцатый», - объявил Евгений Тепляков.

Десятого ребенка назвали Градош. Фото: кадр видео.

Заниматься домашним хозяйством в такой большой семье нелегко. Евгений и Наталья стараются делить обязанности пополам, но это не всегда удается. А когда родителей нет дома, и вовсе наступает кавардак. Пока супруги были в роддоме, дети разбили дома телевизор.

Недавно Тепляков объявил в соцсетях, что ищет умелую помощницу, но его раскритиковали.

«В ООО „Учимся с Алисой“ ищется молодая секретарша, от 18 до 25, без вредных привычек», - сообщил Тепляков в своем блоге.

Судя по всему, профессиональные качества будущей сотрудницы Евгения не волнуют. Зато к внешнему виду и ее семейному статусу отец девяти детей предъявляет повышенные требования.

«Симпатичная, так сказать, желательно без семейных обязательств. Для создания дружелюбной атмосферы в компании и повышения работоспособности генерального директора», - сообщил Тепляков.

При этом оплачивать труд секретарши Евгений не желает.

«От кандидата требуется готовность работать за идею», - заявил мужчина.

Нанять сотрудницу Тепляков решил для ООО «Учимся с Алисой». Его старшая дочь в 8 лет сдала ЕГЭ и окончила школу, а в 9 лет - поступила в вуз. В 13 лет она завершила обучение и получила диплом педагога-психолога в Российском государственном гуманитарном университете. После этого Алиса стала практикующим психологом. По словам Евгения, прием 14-летней девочки стоит 50 тысяч рублей.