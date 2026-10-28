Дочь Дмитрия Маликова рассказала об обиде на отца

Стефания с отцом Дмитрием Маликовым. Фото: соцсети.

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию часто обвиняют в том, что она родилась с золотой ложкой во рту. Девушка основала собственный бизнес по производству одежды и читает студентам в вузах лекции о том, как добиться успеха. Вот только большинство пользователей Сети уверены, что все, что она имеет, Стеша получила благодаря деньгам отца.

По словам Стефании, до 24 лет она пыталась всячески доказать свою независимость. Но со временем поняла, что противостоять хейтерам бессмысленно. Со временем Стеша приняла факт, что действительно выросла в любви, заботе и достатке.

При этом девушка признается, что у нее с детства осталась обида на отца. Лишь недавно она полностью простила его.

«Раньше я была маминой дочкой, а сейчас стала папиной. Я стала больше к нему расположена... В моем детстве папа очень много работал, и, в принципе, я его и не помню. Мне, наверное, его не хватило», - рассказала Стефания «СтарХиту».

В последнее время подписчики Маликовой в соцсетях считают, что девушка слишком увлеклась диетами и довела себя до анорексии. Стеша фанатично занимается спортом, никогда не пропускает тренировки и любит демонстрировать свою фигуру в бикини или в обтягивающей одежде. Поклонники артиста обсуждают, как сильно Стеша потеряла в весе. Они уверены, что девушка страдает одной из форм расстройства пищевого поведения и уделяет слишком много внимания своему телу.

Поклонники Маликова обсуждают, как сильно Стеша потеряла в весе. Фото: соцсети.

Сама Стефания отрицает, что у нее анорексия. К этим слухам она относится очень болезненно.

«К спорту я пришла, когда мне было тяжело на работе, некуда было сбрасывать внутреннюю пассивную агрессию. Друг порекомендовал пойти на спорт... Я стараюсь не есть много мучного, сладкого. Иногда накрывает», - рассказала дочь певца.

Экстремальная худоба дочери не нравится и ее отцу. Дмитрий Маликов говорил журналистам, что посоветовал бы Стеше набрать пару килограммов.

«Я к худобе отношусь отрицательно. Мне важно, чтобы это никак не сказывалось на здоровье. Она много занимается спортом и как-то держит себя в такой форме, не знаю, как ей это удается. Но я бы прибавил парочку килограммчиков», - рассказывал Маликов.

Поклонники предполагают, что Стефания могла так сильно похудеть из-за несчастной любви. Дочь артиста встречалась с самым высокооплачиваемым игроком НХЛ Кириллом Капризовым. Однако в октябре 2025 года Стеша подтвердила, что они с Кириллом расстались.

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