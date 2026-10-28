Док на мотоцикле, Марти против войны во Вьетнаме: автор сценария «Назад в будущее» обнародовал первую версию сюжета второй картины

Фото: кадр из фильма

Да, так бывает: продюсеры мало того, что кроят без стыда и совести сценарий фильма во время съемочного процесса, так еще и ПЕРЕД ним литературный материал может переживать десятки (!) видоизменений — драфтов. Так, что от первоначальной задумки не остается практически и следа. Тем интереснее узнавать, как вообще видели картину создатели.

Фото: кадр из фильма

На днях стало известно, что первый аутентичный сценарий второй части культовой фантастической франшизы «Назад в будущее» (где на мгновение появляется будущий Фродо — Элайджа Вуд) выложил в сеть Боб Гейл, работавший над проектом с режиссером Робертом Земекисом. Как мы помним, вышедшая в 1985 году научно-фантастическая комедия «Назад в будущее» про подростка Марти Макфлая (Майкл Джей Фокс), который в компании изобретателя Эммета Брауна (Кристофер Ллойд) отправляется из восьмидесятых в пятидесятые, стала настоящим прорывом и хитом. Зрители начали грезить путешествиями во времени за 40 лет до картин Кристофера Нолана. И, разумеется, хищные голливудские продюсеры сразу же замыслили продолжение. Им и занимался Гейл, по сценарию которого в 1989 году вышла вторая часть — там из своих же восьмидесятых Док и Марти стартуют, преодолевая пространство и время, в 2015 год (как раз уже «Интерстеллар» вышел).

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Так вот, оказывается, что сюжет должен был быть несколько иным. В тексте, что опубликовал Боб Гейл, есть неожиданные и неизвестные повороты: черновая версия сценария предполагала, что история идет по иному пути. Да, герои оказываются в 2015 году, там же есть «Спортивный альманах» со всеми результатами (хорошо, букмекеры еще не добрались!), но после починки машины Док и Марти не возвращаются в 1955 год, а проводят основную часть фильма в 1967-м.

Джордж (Джеффри Уайзман) и Лоррейн Макфлай (Лиа Томпсон) в первой версии картины — хиппи! Фоном идет (о как!) позорная война США во Вьетнаме, где героические американцы никак не могут победить гордый азиатский народ. Док Браун гоняет на мотоцикле и, как это модно было, экспериментирует с запрещенными веществами.

Фото: кадр из фильма

Мистер Стрикленд (Джеймс Толкан) работает на Биффа (Томас Уилсон), а помощник официанта Голди Уилсон (Дональд Фуллилав) становится адвокатом Марти, когда у того возникают проблемы с законом.

Какие еще проблемы?!

Марти оказывается крепким оппозиционным орешком: ударяется в антивоенные протесты, сопротивляется армейскому призыву — и попадает в участок, откуда его вызволяет Лоррейн за пятьсот баксов. Остросоциально? Еще бы! Но самое свободное и правовое государство без цензуры такой сюжет пропустить не смогло — и все самые острые углы были срезаны рубанком и напильником американской демократии.

Фото: кадр из фильма

— Нам всем нравится вторая часть такой, какая она есть, но этот сценарий дает захватывающий взгляд на альтернативную временную шкалу и дарит поклонникам совершенно новое приключение Дока и Марти, — сопроводил старый текст аннотацией автор. — К тому же, вы никогда не угадаете, куда, по словам Дока Брауна, он отправится в конце! (Это не Старый Запад).

P.S. Финал, кстати, тоже отличается — в нем (простите за столько Нолана), как и в картине «Начало», герои считают, что все пережитое — не реальность, а просто необычный сон. Прочитать черновой драфт сценария «Назад в будущее-2» можно тут.

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