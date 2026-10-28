Путин в роли экскурсовода и тайны стратегии Москвы на 25 лет вперед: Итоги первого дня саммита Россия – Африка

Саммит Россия – Африка проходит 28-29 октября в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ.

Мир меняется, страны, которые раньше пренебрежительно называли «третьим миром» совершают технологические рывки и заявляют свое право на голос в мировой экономической и политической системе. Именно поэтому главным событием в рабочей неделе Владимира Путина стал саммит Россия – Африка, проходящий 28-29 октября в Москве.

Другой факт, подчеркивающий важность встречи: впервые в жизни наш национальный лидер поработал экскурсоводом – ради африканских гостей. Как прошел самый важный, первый день, рассказывает «Комсомолка».

ЧЕМ НАМ ВАЖНА АФРИКА?

Руководство и представители 48 из 54 стран Африки в эти дни находится в Москве, 22 государства представлены на высшем уровне – президентами, королями, премьер-министрами. В МГИМО прошли 40 мероприятий, а гостей встречал лично Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин Фото: Иван МАКЕЕВ.

С места – в карьер. Саммит начался выступлением главы государства.

- Очень рад вас всех видеть. Спасибо, что вы приехали к нам, в Москву, в гости. Это традиционная встреча. Уже в третий раз мы с вами проводим саммит Россия – Африка (прошлые встречи пришлись на 2019 и 2023 годы). И по сложившейся традиции начинаем нашу совместную работу с пленарного заседания - радушно приветствовал гостей Президент России.

Саммит был посвящен всем аспектам сотрудничества: энергетике, безопасности, технологиям и развитию ИИ, экономическому, научному и гуманитарному сотрудничеству.

- Форум Россия – Африка, его темы и круг участников, свободный и открытый диалог органично вписываются в глобальные трансформационные процессы, масштаб и глубина которых настолько велики, что их трудно переоценить, - продолжал Владимир Путин. - Мы являемся свидетелями того, что многополярный мир действительно становится реальностью, и эта тенденция – объективная и необратимая. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходят.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

ГЕГЕМОНИЯ ПРОТИВ

Глава государства заметил, что главная причина глобальных перемен – стремление мира к глобальной справедливости и балансу. Расправил плечи БРИКС, став сильнейшим экономическим блоком мира – и Африка там представлена тремя странами.

- Африка всё энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растёт влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы, стремление самим определять своё будущее и свой путь развития, - выделил Путин.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент заметил, что глобальная перестройка миропорядка встречает сопротивление бывших стран-лидеров, стран-гегемонов. Вводятся санкции, начинаются тарифные войны, а Африка чувствует последствия колониальной эпохи.

- Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы обслужить и закрыть задолженность, в ущерб долгосрочным планам в области развития.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

И все же, прогресс неумолим. Поднять голову африканским партнерам помогает Россия, оказывая поддержку и в политической сфере, и с облегчением долговых обязательств. Мы готовы протянуть руку и в инновационных сферах.

- Россия уже давно пошла по пути укрепления своего технологического суверенитета. Это наш стратегический выбор. И мы, можно сказать это без всякого преувеличения, добились результатов, по некоторым направлениям – хороших, впечатляющих результатов. Подчеркну: наша страна обладает полной цепочкой для создания больших генеративных моделей ИИ - у нас есть две собственные большие языковые модели, - заявил Путин.

Что же взамен?

- Российско-африканские отношения неизменно основываются на принципах равенства и дружбы, уважения и взаимной поддержки. Африку не случайно называют континентом будущего. По прогнозам Организации Объединённых Наций, начиная с 2030 года центр мирового демографического роста неизбежно переместится в Африку, а к 2050 году её население превысит 2,5 миллиарда человек, из которых около 70 процентов составит молодёжь в возрасте до 30 лет, - заявил Путин.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Здесь уместно вспомнить, как 25 лет назад, только придя к власти, первым делом глава государства стал укреплять отношения с Китаем. Сегодня Поднебесная – первая экономика мира. А к 2050-му преобразится Африка.

Вот масштаб мысли президента.

- По данным Африканского банка развития, средние темпы экономического роста государств континента находятся на уровне 4,2 процента, что выше среднемировых, а 12 из 20 самых быстрорастущих экономик планеты – это африканские, - продолжал приводить факты Путин.

А параллельно растет товарооборот России и Африки. В прошлом году он превысил $27 млрд, а в 2022 был лишь $18 млрд.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В ЧЕМ СОТРУДНИЧАЕМ?

Президент перешел к сферам реального и потенциального взаимодействия. Вот, где мы с Африкой вместе:

1. Россия является одним из самых надежных поставщиков продовольствия на континент – в 2026 мы уже экспортировали больше 13 млн тонн агропродукции.

2. Мы совместно разрабатываем африканские месторождения, поставляем необходимые для этого технологии.

3. Помогаем строить гидроэлектростанции - совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах.

4. Россия предлагает Африке помощь в возведении дорог, транспортных хабов и железнодорожных узлов для развития торговли.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

5. Мы помогаем выстраивать независимую банковскую систему с использованием российских платежных технологий.

6. Идет работа в сфере чрезвычайных ситуаций и охраны здоровья – поставляются российские препараты, наши врачи помогают в борьбе инфекциями и с эпидемиями.

7. В российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств – порядка 40 тысяч, и квота увеличивается. А часть африканских госслужащих обучаются технологиям управления в России.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

ЭКСКУРСИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

На этом глава государства закончил выступление. Но после заседания работа продолжилась. Владимир Путин, впервые в жизни, попробовал себя в роли экскурсовода - представляя передовые российские технологии. Глава государства рассказал гостям о российских разработках в сфере цифровых платежей, строительстве атомных электростанций и развитии рыбопромыслового флота. А также представил систему международных расчетов, которая позволяет мгновенно переводить средства между обычными и цифровыми валютами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что впервые увидел шефа в такой роли.

- Это лишний раз говорит о том, какое значение он придает продвижению нашей страны, наших достижений, в данном случае среди африканских стран, - подытожил Песков.

Владимир Путин на выставке "Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере" в рамках III саммита Россия — Африка. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Закончился день торжественным приемом в Грановитой палате. Остается только догадываться, какие яства подавали к столу…

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