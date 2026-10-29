Юбилейная «Золотая Черепаха»: Манеж принял главный фотоконкурс дикой природы

Фото: Владислав КОЛОДЮК

В столичном «Манеже» прошли награждение победителей и торжественное открытие XX Международного фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха». В 2026 году на этот конкурс, уступающий по престижу в мире фотографии живой природы лишь одному аналогу, прислали 17 373 работы 4 162 автора из 114 стран. За двадцать лет проект объединил более 45 000 участников из 161 государства, а совокупный фонд конкурса превысил 217 000 снимков.

Юбилейный сезон стал точкой перезагрузки: впервые за последние десять лет фестиваль занял главный выставочный зал страны «Манеж», и пространство площадью 3 000 кв. м превратилось в единый слаженный организм. Создатели экспозиции отказались от глухих стен - вместо них воздух, свет и полупрозрачные границы, благодаря чему все разделы видны друг из друга и возникает ощущение единого, бесконечно глубокого пространства. Зал словно погружён в полумрак ночного леса, а разделы фестиваля сияют, как светящиеся поляны и очаги, манящие сквозь темноту.

Главная метафора юбилейного сезона - фестиваль как живая экосистема: как в природе у каждого биома свои законы и обитатели, но все они связаны единой почвой, воздухом и климатом, так и здесь каждый раздел живёт своей жизнью, оставаясь частью общего дыхания. Путь зрителя выстроен как нисходящая спираль эмоций: от восторга у асимметричного «Вау-портала» с проекцией «20 лет» - к созерцанию у раздела «100 лайтбоксов», создающего иллюзию глубины леса; затем к погружению в разделах «Биоразнообразие Москвы» с зелёной картой на полу и парящими в воздухе фотографиями и «Заповедная Россия» с её полупрозрачными границами, символизирующими хрупкость мира; далее к осознанности в кинозале «Айсберг», где зрители сидят на белых пуфиках-льдинах, и классической экспозиции; и наконец к релаксу в новой комфортной зоне «Зависай и познавай» с библиотекой, детской игровой и мастер-классами.

- Фестиваль теперь не череда комнат, а единый живой маршрут, где у каждого экспоната свой голос, а у всего фестиваля одно дыхание. Мы даем зрителю право не только смотреть, но и оставаться внутри дикой природы, - подчеркнул Андрей Сухинин, Президент Международной эколого-просветительской платформы «Золотая Черепаха».

Генеральный партнёр фестиваля - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Особая роль на юбилейном фестивале отведена Москве. Столичной природе посвящены специальная номинация «Дикая природа Москвы» и центральный зал экспозиции, где посетители смогут увидеть биоразнообразие мегаполиса и выразительные образы дикой природы столицы, редких птиц, животных и растения. В 2026 году в специальной номинации приняли участие 226 фотографов, приславших 1311 фоторабот.

Участвовать в конкурсе могли как профессионалы, так и любители, а определить лучшие работы помогли сами москвичи: летом 2026 года в проекте «Активный гражданин» прошло масштабное голосование, в котором приняли участие более 130 тысяч жителей столицы. В десятку лучших вошли кадры, запечатлевшие скрытую жизнь столичных парков - от миниатюрной ласки в Тушино и позирующей белки в Царицыно до редкой мандаринки в Усадьбе Алтуфьево и нежного подснежника в Битцевском лесу. Сам зал «Биоразнообразие Москвы» решён как «город-заповедник»: пол представляет собой «Зелёную карту Москвы», а фотографии парят в воздухе на тросах, и сопровождающие экспозицию вертикали отсылают к конкретным природным паркам столицы, рассказывая о задачах по защите и охране окружающей среды.

- Номинация «Дикая природа Москвы» уже в шестой раз становится важной частью фестиваля «Золотая Черепаха». Она показывает неизведанные уголки дикой природы, которые нас окружают. Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира. Для многих открытие, какой богатый животный мир в столице! В этом году Департамент природопользования совместно с учеными РАН исследовали 11 особо охраняемых зеленых территорий и обнаружили свыше 4 000 видов флоры и фауны - состояние оценено как благополучное. Благодаря нашей номинации все больше жителей столицы открывают для себя удивительное разнообразие природы родного города, - прокомментировала Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Лучшие фотографы страны дают гостям фестиваля возможность заглянуть в редкие, скрытые от человеческого глаза моменты жизни животных и вспомнить, насколько этот мир фантастичен. Москва - дом для сотен видов животных и растений, и каждый снимок помогает жителям столицы ещё лучше рассмотреть и оценить этот удивительный и вместе с тем очень хрупкий мир. Отдельная программа подготовлена для школьников Москвы и Новой Москвы. Более 20 000 школьников ждут увлекательные экскурсионные программы, где в роли гидов выступят победители и лауреаты престижных фотоконкурсов и академические биологи.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов поздравил фестиваль с юбилеем.

- С каждым годом я всё больше погружаюсь в эту красоту и всё острее понимаю: согласно тем цифрам, которые мы официально знаем, мы уже уничтожили пятьдесят процентов живого на планете Земля. Если вернуться на двадцать лет назад, мы можем увидеть фотографии животных, которых уже сегодня нет, - сказал он. - Поймал себя на мысли: вот на экране красивый медведь, а отношение к природе у нас такое, что в Красную книгу и медведь скоро попадёт. Говорю это к тому, чтобы мы осознали: искусство, которое может подарить нам мечту, связано с красотой. Мы всё это видим в шикарных работах, которые из года в год представлены здесь, на выставке «Золотая черепаха». Самое главное, что это прямая просветительская деятельность. Это то, чем Всероссийское общество охраны природы, которое я возглавляю, занимается более ста лет. Просветительская деятельность - для того, чтобы человек понимал: самое главное достояние всех нас - природа. Мы обязаны сегодня найти тот самый баланс, который позволит нашим детям и внукам планировать свою жизнь. Мы сейчас живём в таком мире, где необходимо бережное отношение всех нас к тому, что является самым главным. И это отношение я вижу в людях, которые сюда приходят каждый год, в тех, кто выигрывает эти призы, - в фотографах, лучезарных и красивых людях, которые сегодня дарят нам фантастическую красоту.

«Золотая Черепаха» - социально ориентированное мероприятие, в рамках которого реализуется уникальный инклюзивный проект «Белая книга». Для незрячих и слабовидящих людей организована специальная выставка фоторабот, выполненных в технологии тактильной печати 3D, благодаря ей люди с ограниченными возможностями познакомятся с работами лучших фотографов дикой природы со всего мира.

Эколого-просветительская программа мероприятий насчитывает более 1000 событий: лектории, творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы фильмов в традиционном формате и формате VR. Выступят более 130 спикеров, среди них фотографы дикой природы мировой величины, известные путешественники, эксперты в области экологии, зоологи, биологи, учёные, писатели, представители заповедников и национальных парков со всей страны и из Москвы.

ПОБЕДИТЕЛИ

Победителям были вручены призы в 21 основной и специальных номинациях.

Титул Фотограф года и звание Фотограф двадцатилетия достались фотографу из Израиля Амиту Эшелю.

«Дикая природа Москвы» - Андрей Никулин, Кирилл Сергеев, Марина Волкова, Наталья Бачкова, Ольга Панина, Михаил Ездаков, Мария Белялова, Наталья Болотенкова, Оксана Голубева (Россия)

«Заповедная Россия» - Юрий Смитюк (Россия)

«Пейзаж» - Андрей Гусаров (Россия)

«Животные в среде обитания» - Амит Эшель (Израиль)

«Поведение животного» - Том Хаугорд Свенссон (Швеция)

«Искусство и образ природы» - Алексей Молчанов (Россия)

«Магия растений» - Хуан Куэтос (Испания)

«Микромир» - Лоренцо Шубридж (Италия)

«Подводный мир» - Массимо Джорджетта (Италия)

«Мобильная фотография» - Ли Найтао (Китай)

«Портрет животного» - Амит Эшель (Израиль)

«Природа глазами детей» - Альберто Роман Гомес (Испания)

«Природа глазами молодежи» - Марина Гаврикова (Россия)

«Человек и природа» - Рахул Чакраборти (Индия)

«Живое как символ» - Наталья Резанова (Россия)

«Животное в натуре» - Виктория Нестерова (Россия)

«Образ животного и его мир» - Наталья Резанова (Россия)

«Природа руками детей» - Софья Вершинина (Россия)

«Природа руками молодежи» - Эмилия Галиахметова (Россия)

«Сохранение дикой природы» - Сун Пэн (Китай)

«Экологические проблемы» - Вэй Дэн (Китай)

ГДЕ СМОТРЕТЬ:

28 октября - 16 декабря 2026

Москва, ЦВЗ «Манеж»

Манежная площадь, 1

Часы работы:

Ежедневно с 10:00 до 22:00, вход до 21:00