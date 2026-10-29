Технологии ускоряют, смысл решает

Фото: пресс-служба ГПМ

28 октября 2026 года в Лахта Центре состоялась сессия «Экран будущего: технологическая трансформация кино и анимации». Мероприятие прошло в рамках трека «Креативный код. Технологии», организованного ПАО «Газпром» и Минэкономразвития в рамках Дней креативной экономики. Сессия была проведена при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга».

Участники обсудили, как ИИ, виртуальное производство и высокие технологии меняют полный цикл создания контента — от сценария до дистрибуции, как они помогают создавать визуальные решения, ускорять этапы и реализовывать ранее слишком дорогие или сложные идеи. Отдельный фокус — сохранение творческой идентичности и культурного кода, баланс ИИ и человеческой экспертизы, развитие отечественной технологической базы и конкурентоспособность российских студий на международном рынке. Участники также искали ответ на вопрос: как использовать новые возможности, не теряя истории, эмоций и авторского взгляда?

Фото: пресс-служба ГПМ

Модераторами сессии выступили Анжелика Кирьян, заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда», и актер Сергей Бурунов. Спикерами стали: Артем Михалков (генеральный продюсер 1-2-3 Production), Юлия Немчина (генеральный директор ГК «РИКИ»), Гавриил Гордеев (генеральный продюсер Okko), Алексей Герман-мл. (кинорежиссер, сценарист) и Павел Перегудов (медиапродюсер, основатель международного конкурса ИИ-кино MyFilm48).

Анжелика Кирьян, открывая сессию, отметила: «ИИ, безусловно, помогает создавать визуальные решения, ускорять отдельные этапы и пробовать то, что раньше было слишком дорого или сложно. Но если производить контент становится легче, это еще не значит, что легче придумать хорошую историю или найти своего зрителя».

Артем Михалков, продолжая дискуссию, подчеркнул: «„На посте поправим“ — сегодня это одна из самых дорогих фраз в кино. Ошибка планирования может обернуться не просто доработкой на посте, а необходимостью проведения полноценной экстренной смены. Сегодня дефицит в индустрии не технологии, а специалисты, способные работать на стыке этих цифровых решений и привычной аналоговой съёмки: VFX-супервайзер, понимающий драматургию, оператор, владеющий тонкостями работы с генеративными фонами и LED-экранами. Когда художник-постановщик, оператор и VFX-команда вовлечены с самого начала, постпродакшн не будет зоной перерасхода по проекту». В качестве примера он привел фильм «Умка», где анимационные персонажи рождались в плотной связке технологий, грамотной подготовки, наблюдений за настоящими медведями и баланса павильона и компьютерной графики — это позволило выстроить единый убедительный мир. «Именно в этом залог гладкого процесса и эффективного результата», — резюмировал Артем Михалков.

О рисках работы с ИИ высказался Гавриил Гордеев: «ИИ не заменит человека, но сам человек может стать ненужным другому человеку. Общение с нейропомощниками и ботами может разучивать нас взаимодействию с людьми». При этом, по его словам, в киноиндустрии ИИ становится инструментом в руках профессионала: в производстве контента образуется отдельный цех — ИИ, отдельная инфраструктура, которая ускоряет процесс работы и повышает вариативность экспериментов и проб, но пока на бюджеты влияет косвенно — через сокращение времени. Помимо повышения ответственности авторов, использующих ИИ, важно уделять внимание культуре и духовному воспитанию, считает Гордеев. «Проблемы начнутся, когда зритель перестанет различать настоящее искусство и генеративный контент», — подчеркнул Гавриил.

Фото: пресс-служба ГПМ

Павел Перегудов, отвечая на вопрос о влиянии генеративных инструментов, отметил: «Генеративные инструменты сделали эффектную картинку доступной, и это меняет главное в кино. Когда картинка перестаёт быть дефицитом, дефицитом становится смысл: история, авторский взгляд, решение, ради которого зритель остаётся до финальных титров. В MyFilm48 мы видим это каждый сезон: выигрывает не тот, у кого лучше нейросеть или кто лучше освоил инструменты, а тот, кому есть что сказать».

О применении ИИ в анимации высказалась Юлия Немчина: «В эпоху стремительного развития нейросетей мы в „Рики“ рассматриваем искусственный интеллект не как угрозу, а как ускоритель производства. Наши специалисты уже активно используют технологии для решения рутинных задач. Искусственный интеллект — это умный ассистент, а не автор смыслов. Финальная анимация, динамика движений и эмоции героев всё еще требуют ювелирной ручной проработки. Настоящая узнаваемость „Смешариков“ и „Фиксиков“ базируется не на математических алгоритмах, а на опыте, мастерстве, чувствах и эмоциях, воссоздать которые способен только человек», — прокомментировала Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики».

О балансе технологий и человека рассуждал Алексей Герман-мл.: «С одной стороны, развитие искусственного интеллекта и технологий искусственного интеллекта может помочь российскому кино выйти на новый технологический уровень, снизить бюджеты и перейти на следующую технологическую ступень. С другой стороны, очевидно, что без человека технология на данный момент не работает. Люди сопереживают узнаваемому и уникальному. Критерий хорошего артиста — это то, что он существует в единственном числе в своих совершенствах и своих несовершенствах. Компьютер пока обобщает и будет обобщать ближайшие годы, но человека не обманешь. Для человека важно ощущение подлинности и единичности, потому что каждое творение Божие уникально. Поэтому на данный момент удачное сочетание возможно только пока в синергии человека и машины. Что будет дальше, мы не знаем, но в любом случае будущее дает нам, с одной стороны, огромные возможности, а с другой — таит не менее большие опасности».

Дискуссия показала: участники сходятся в том, что ИИ и виртуальное производство уже меняют производственный цикл, но остаются инструментом, а не автором. Технологии ускоряют процессы и расширяют возможности, однако решающими остаются человеческая экспертиза, авторский взгляд и культурный код — именно они определяют, останется ли зритель до финальных титров и сохранит ли российское кино конкурентоспособность на международном рынке.

Своим впечатлением после сессии также поделился Сергей Бурунов: «Хочу поблагодарить «Газпром-Медиа Холдинг» за приглашение на эту сессию. Участие в качестве модератора для меня новый и ценный опыт, надеюсь, что справился достойно. Для творческого цеха такие разговоры важны. Собрались уважаемые эксперты с разными взглядами на развитие ИИ, но сошлись в главном: технологии должны работать на человека. ИИ уже помогает — например, с фоном и массовыми сценами. Но я, например, много работаю в озвучании и понимаю: мой голос можно сгенерировать. Для творческих людей это риск — лицо и голос могут использовать в других целях, а это репутационные потери. Поэтому важно чётко определить границы применения ИИ и найти баланс между внедрением технологий и защитой прав творческих людей — именно это мы сегодня и обсуждали».

Фото: пресс-служба ГПМ

В свою очередь, директор по коммуникациям «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Кормухин подчеркнул: «Для нашего холдинга очень важна коллаборация технологий и творчества наших авторов, поэтому особенно ценно, что мы стали соорганизаторами этой сессии. Убеждён: именно в таком широком диалоге формируются отраслевые стандарты применения ИИ, учитывающие интересы как творческих людей, так и технологических компаний».