Роман Каграманов рассказал, на что тратит все деньги

Роман Каграманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Популярного блогера и ведущего мы встретили на премьере триллера «Лес» (в прокате с 12 ноября) в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». 30-летний Роман рассказал, что ощутил на себе события, происходящие в стране последние несколько лет. Блогер признался, что живет не на широкую ногу, а все заработанные деньги тратит на семью.

«Мне кажется, сейчас все находятся в каком-то подвешенном состоянии. Именно артисты, работники медиа, шоу-бизнеса, даже журналисты, наверное. Потому что инфоповодов стало мало, не у кого брать интервью. Лиц много, а спросить у них нечего. Потому что ответить они толком ни на что не могут. Мне кажется, не я один такой сейчас в подвешенном состоянии», — поделился Роман.

Каграманов признался, что живет довольно скромно. А все заработанные деньги тратит на родных. Еще блогер обожает книги.

«У меня есть минибиблиотека. Я трачу деньги на книги и на еду. Еще много уходит на лечение семьи. Родные живут по соседству. Племянники болеют, братья двоюродные, сестры болеют, нужно помогать», — рассказал шоумен.

Роман Каграманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Роман даже ответил на вопрос про количество денег на счету.

«Ну, тысяч сто найдется на счету. Я, как и все, плачу налоги», — сообщил Каграманов.

Никаких загородных домов или дорогущих машин у блогера нет. Но зато имеется своя квартира в Москве.

По словам Романа, чаще всего он проводит время дома за чтением книг, либо на работе. В приоритете для артиста работа. На личную жизнь, как признался Каграманов, времени не остается.

При этом, блогер, который несколько лет назад сильно похудел, внимательно следит за здоровьем. Так, Роман регулярно посещает спортзал. А вот модных «уколов для похудения» опасается.

«Я этого всего боюсь, поэтому нет. Но уколы, наверное, все-таки для похудения по медицинским назначениям. Мы знаем, про какие уколы мы с вами говорим. Они обычно прописываются людям, у которых, по-моему, сахарный диабет или предрасположенность к нему. Вопросов ноль. Если медицинским работником и врачом это прописано, то окей. Но, конечно, кто-то делает это без назначения врача. Это личный выбор каждого человека. Кто я такой, чтобы кого-то судить? Я сам хожу в спортзал. Пытаюсь соблюдать питание, но иногда не получается, потому что сладости мы любим все, выпечку мы любим все. Поэтому я пытаюсь. Плохо получается, но я пытаюсь», — поделился с KP.RU Роман Каграманов.

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