Теория нестыковок

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН / НЕЙРОСЕТЬ

Кирилл ввалился внутрь МФЦ. Приятное тепло окутало тело. Ну и холод нынче, в тоненьких ботиночках автомобилиста можно околеть. Но у МФЦ в рабочее время не припаркуешься, поэтому пришлось идти от отдела пешком. Благо здесь недалеко. Светка лично просила. Сказала по телефону, что у них какая-то путаница с оплатой квитанции через терминал.

— Теперь все в сборе. Это оперуполномоченный Кирилл Крюков.

Светка указала Кириллу на пустой стул, но тут вмешался тщедушный мужичонка.

— Полиция? Зачем полиция? Нас что ограбили?

— Нет, Михаил Степанович. Это, похоже, вы хотите совершить мошеннические действия.

Мужичонка перестал сверлить взглядом Кирилла и повернулся к Светке.

— Светлана Яковлевна, что-то я не понимаю. Я вчера оставил вам заявление, просил разобраться.

— Мы и разобрались. Вы утверждаете, что вашу квитанцию признали недействительной. Но она и впрямь недействительна. Вы же отменили платеж и даже деньги назад получили, наличными.

— Это как?

Вид у мужчины был весьма удивленный. Артист хороший, или правда ничего об этом не знает?

— Я связалась с центром поддержки терминала, и они мне прислали ответ, где черным по белому написано, что вы запросили коды для отмены платежа, и снятия наличных.

— Как бы я это сделал, если даже не знал, что такое возможно? И потом, если я, как вы говорите, получил деньги, зачем поехал в МРЭО?

А ведь мужик задает толковые вопросы. Или он хорошо подготовился, или в самом деле это не его рук дело.

Кирилл уже смоделировал в голове цепочку. Мужик оплатил квитанцию, вышел из МФЦ, а кто-то увидел и запомнил данные, позвонил в центр поддержки и заказал отмену платежа. Да, интересное дело вырисовывается. Если, конечно, мужик не врет. Хотя, если врет, то зачем пришел?

А Михаил Степанович продолжал:

— Получается, меня кто-то ограбил? Тогда это уже вопрос к вам, — он повернулся к Кириллу. — Наверное, мне нужно подать заявление в ваше ведомство?

— Если не вы совершили операцию, то похоже на то.

— Могу я это сделать прямо сейчас?

— Я не уполномочен принимать заявления. Вам необходимо проехать в дежурную часть.

— А с правами-то что? Как их поменять?

Светка ответила сама.

— Вам придется оплатить новую квитанцию. Когда будет установлено, кто снял деньги — он возместит ущерб.

Ну все, сейчас Михаил Степанович начнет орать, что он уже оплатил квитанцию и платить дважды не будет, что они работать не умеют и вообще… Но Михаил Степанович поднялся, тем самым давая команду жене — та тоже сразу вскочила — и молча направился к двери. На пороге мужчина обернулся.

— Этот мальчик в зале, Никита, кажется, поможет мне повторно оплатить?

— Конечно, он как раз сегодня работает.

Михаил Степанович открыл дверь:

— Я обязательно обращусь в дежурную часть, сегодня же. Спасибо вам.

Он вышел, аккуратно закрыв за собой дверь.

Когда Рита вбежала в кабинет начальницы МФЦ и протянула квитанцию из терминала, Светка почувствовала, что участвует в каком-то дне сурка. Позавчера супруги Варкины, а сегодня с похожей проблемой еще один человек.

Она взяла из рук Риты квитанцию и набрала уже знакомый номер сервисного центра. Так и есть, к ним поступили запросы на отмену платежа и снятие наличных. Что же происходит в ее МФЦ? Кирилл ответил после третьего гудка.

Спокойствию паренька можно только позавидовать. Обычно люди в кабинете следователя ведут себя иначе. Кирилл отметил про себя, что тот все делает покойно. Такой — «весь в себе».

— Значит квитанцию Варкин оплатил?

Никита равнодушно пожал плечами.

— Конечно. У нас не было, чтобы оплата не прошла. Ну, разве у клиента на счету денег недостаточно. Но это вина клиента. А у нас все работает, как часы.

— Но, когда Варкин с квитанцией, полученной при оплате госпошлины через ваш терминал, приехал в МРЭО, выяснилось, что деньги на счет не поступили.

— Почему? — Удивление Никиты было искренним. — Этого не может быть. Терминал выдает квитанцию после оплаты. Куда же делись деньги?

— Платеж по специальному запросу отменен, а деньги получены на руки.

— А такое возможно?

Похоже, парень-то не при чем, Кирилл нутром чует. Ну не может он так сыграть. Станиславский, блин!

Когда Никита покинул кабинет, Петренко повернулся к Кириллу.

— Не того ты мне привел. Мальчишка не при чем.

— Да я уже и сам понял. Просто, это он помогал оплачивать те квитанции.

— Придется тебе завтра еще раз МФЦ посетить.

— Куда ж я денусь? Нам новых висяков не надо, старых хватает.

Кирилл-то без проблем, только терминал стоит у выхода, а, значит, теоретически, к нему каждый имеет доступ. А сотрудников там — человек тридцать.

— Ты не остри, лучше метнись в бухгалтерию. Там у Юлианы Львовны сегодня день рождения. Наверняка, она тортик купила.

На опрос специалистов МФЦ ушло два дня, только безрезультатно. «Не знаю», «Не видела», «Не слышала о таком» – вот и все ответы.

Зато запрос в сервисный центр принес неожиданный результат, породивший еще больше вопросов и вызвавший недоумение не только у Кирилла, но и у следователя. Оказывается, только за последние два месяца в терминалах по области подобные операции были совершены более восьмисот раз. Получается, что кто-то систематически отменяет платежи и снимает наличку. А это, на минуточку, не пять копеек. Один платеж в среднем около двух тысяч. Умножьте эту сумму на восемьсот. Это уже не их объем получается. Тут явная часть четвертая статьи сто пятьдесят девятой.

Но ни одна организация, ни МРЭО, ни паспортный стол, с заявлениями не обращалась. Заявителей из числа граждан тоже не было. А Кириллу как-то не верилось, что человек, пришедший в МФЦ менять, допустим, паспорт и оплативший услугу не воспользовался квитанцией. Значит, воспользовались, и услугу им оказали. Тогда получается организация, оказавшая услугу, недополучила финансы. Так почему молчит? Во что же они с Петренко ввязались?

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН / НЕЙРОСЕТЬ

Пока Кирилл размышлял, какой-то парень вошел в МФЦ, уверенно подошел к терминалу, по пути поздоровавшись с Никитой и, обойдя громоздкий аппарат, нырнул куда-то за него.

Кирилл указал девушке в окошке на торчавшую куртку паренька.

— А кто там у терминала?

Девушка подняла глаза.

— А, это Рустем Авадзи. Терминал обслуживает. У нас договор с сервисным центром.

Кирилл от злости готов был разорвать кого-нибудь. Как прикажете их понимать? Он теряет два дня, а у них есть специалист, обслуживающий этот самый терминал, и никто не удосужился поставить Кирилла в известность.

На этот раз они, похоже, угадали. Парень явно что-то знает. Петренко это тоже почувствовал, вон как давит вопросами.

— Рустем, зачем ты связывался с сервисным центром, для получения кодов на отмену платежей?

— Каких платежей? Что-то я не понимаю, о чем вы… — Но глаза выдавали его с головой.

— Думаю, отлично понимаешь. Сейчас мы сделаем запрос мобильному оператору, и, я просто уверен, он подтвердит, что звонки в сервисный центр прошли с твоего номера. Так что отпираться глупо. Ты же не хочешь один отвечать. Сумма-то приличная, больше миллиона. А это уже лет десять, ну и штраф.

— Какой миллион? — Рустем разом растерял выдержку. Горячая кавказская кровь вырвалась наружу. — Я всего-то четыре тысячи взял. Два платежа по две тысячи рублей. И потом, я просто хотел, чтобы люди воспользовались мобильным приложением. Там тридцатипроцентная скидка. Они бы деньги сэкономили.

— О людях, значит позаботился? Как мило!

— Да, о людях! И нечего ерничать.

— А тебе нечего врать. Если действовал из благородных побуждений, что же ты второй код запросил на возврат наличных, и, кстати, воспользовался им. Ворованные деньги руки не жгли?

Парень несколько минут молчал, опустив голову, потом посмотрел на Кирилла своими кошачьими глазами.

— А мне зачтется признание?

Вопрос с деньгами Варкина и второго потерпевшего по делу прояснился. Дело можно уже оформлять и передавать в суд. Мальчишка этот, Рустем, дурачок, конечно, но то, что он совершил — преступление и он понесет наказание.

Но Кирилла это уже не касается. Пусть у следователя голова болит. Его сейчас интересует совсем другой вопрос. Почему потерпевшие по делу обнаружились только в их славном маленьком городке, хотя, если верить данным сервисного центра, подобных операций только за последние два месяца по области было совершено более восьмисот? Люди узнавали про скидку при безналичной оплате? Странно как-то.

Или все же, люди, как таковые, пострадавшими не являются. То есть они оплатили услугу и услугу эту получили в полном объеме. У них никаких претензий к МФЦ. Тогда почему у МФЦ нет претензий? Услуга-то получается не оплачена? И рано или поздно это должно было выясниться. Чертовщина какая-то?

Звонок мобильного отвлек Кирилла от размышлений. Он схватил со стола телефон:

— Сегодня срок оплаты. Ты что, гаденыш, вздумал от меня бегать? Я тебе ноги переломаю. Ты меня слышишь?

— Да.

Кирилл ответил машинально, и только сейчас понял, что это мобильный Рустема.

— Тогда до вечера жду перевод.

Выходит, Рустем соврал и знает он гораздо больше.

Сломался Авадзи быстро. Всего-то и пришлось припугнуть его реальным сроком. Схема оказалось до банальности проста. Люди оплачивали квитанции через терминал. Часть денег за услуги тех организаций, где были свои, прикормленные начальники тут же снималась. Услуга людям оказывалась, поэтому они никуда не обращались. А финансовые отчеты подавались без учета снятых денег. Все, что недополучал бюджет, делилось между участниками преступной схемы.

И все бы и дальше шло по накатанной, если бы Авадзи, не решил подзаработать по-тихому. Только он не учел, что не все организации в доле. Вернее, боясь «работодателей», намеренно выбрал организации, с которыми ранее не работал, наивно полагая, что никто ничего не заметит. Как он сам сказал: «Авось, прокатит».

Не прокатило. Теперь он сидел напротив Петренко и рассказывал все, как на духу.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН / НЕЙРОСЕТЬ

— Понимаете, я уже полгода с ними работаю. Но вся выручка уходит к ним, мне перепадают жалкие копейки. Нам хватало. Но потом Лизка залетела. Аборт делать отказалась, вдруг потом детей не будет. Так-то она права, всякое бывает. Только нам сейчас не до ребенка. Сами еще на ноги не встали, ни жилья своего, ни работы нормальной. Я по области мотаюсь, терминалы обслуживаю. А она санитаркой в больнице. Работы выше крыши, а денег, кот наплакал. Так еще у нее оказались какие-то проблемы по женской части. Понадобилось обследование платное, не дешевое, между прочим, витамины всякие, анализы. Деньги были очень нужны. Вот я и подумал, что сниму себе немного. Специально выбрал именно эти МРЭО и паспортный стол. Я с ними раньше не работал, и подумал, что Костик ничего не узнает…

— А Костик это...?

— Тот, кто мне про схему рассказал. Я думал, что как только наберу нужную сумму, сразу брошу и никто ничего не узнает.

— Костик не узнает. А те, кто деньги платит?

— Да какие там деньги? Пара тысяч. Из-за этих копеек серьезную проблему раздувать? Ну, выяснят, что оплата не прошла, матернуться про себя и новую квитанцию оплатят.

— Вот это ты, брат, даешь! Пара тысяч – это деньги. Мало кто готов с ними просто так расстаться.

— Один раз прокатило. А потом Варкин нарисовался. Ну и тот, другой, до кучи.

— Не с теми ты людьми связался. — Петренко усмехнулся. — У Варкина на лице написано, что он скряга. А другой, Воронков — пенсионер. У них, братец, каждая копейка на счету.

— Да что я специально что ли выбирал! Где получилось возврат оформить… Знал бы, что так, других бы подождал.

— Все равно рано или поздно попал бы на того, кто не промолчал.

— А может не попал. Набрал бы нужную сумму на обследование и все.

— Лукавишь ты сейчас сам себе. Легкие деньги — они, знаешь ли, затягивают. Сегодня на обследование, завтра еще на что-то. А дорожка уже проторённая. Так что срок — дело времени.

— Складно вы говорите. Только на деле не так выходит. Я вот никто, денег у меня нет — мне и сидеть. А те, кому я тысячи переводил будут на свободе гулять.

Авадзи шмыгнул носом, будто и впрямь готов заплакать, но Петренко на дешевое раскаяние не повелся.

— Наказание тебе суд определит. Не думаю, что оно будет реальное. Могут и условно дать. Первый раз, сумма незначительная. Так что, как говорится, скорее всего отделаешься испугом. А вот подельников твоих мы обязательно поймаем. Если ты нам, конечно, поможешь. И не поможешь — поймаем. Больше времени понадобится. И они уже «условкой» не отделаются. Пойдут на зону, как миленькие. Так что, ты Рустем думай на чьей ты стороне. Как бы потом снова под суд не угодить. Тогда тебе срок условный вспомнят, и то, что со следствием сотрудничать не хотел.

Красиво Петренко черту подвел. После такой речи кто откажется? Дураком нужно быть.

Дело у них ожидаемо забрали. Все понятно, не их районный уровень. Но Кирилл следил за ходом расследования. Суд состоялся только через полгода.

Организатором схемы оказался заместитель директора того самого сервисного центра, который по договору обслуживал терминалы, установленные в МФЦ. Поскольку Авадзи выразил готовность сотрудничать со следствием, проблем с доказательной базой не возникло.

— Цветы-то кому? — Петренко вопросительно смотрел на Кирилла.

— Светке. У нее день рождения.

— Так ты в МФЦ идешь?

Кирилл кивнул.

— Ну да. Одноклассница все же. Нужно поздравить.

— Ну иди, — в голосе Петренко прозвучало нечто такое, что заставило Кирилла обернуться на пороге. — Надеюсь, на этот раз без эксцессов? Впрочем, звезды ведь все равно упали не на наши погоны.