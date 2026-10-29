Мужчина, убивший жену и падчерицу, работал в охране Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В ночь на 28 октября в Челябинске произошла трагедия: 39-летний Вячеслав Галимянов застрелил жену Евгению и ее 15-летнюю дочь, а позже мертвым нашли и самого мужчину. В тот момент дома находились еще трое детей. Двум сыновьям Евгении от прошлого брака удалось выжить – мальчики выбежали в подъезд и спрятались у соседей. Общего же ребенка мужчина не тронул. О жизни семьи в разговоре с KP.RU рассказала Светлана, тетя Вячеслава.

«ОЧЕНЬ ЖДАЛИ ЭТОГО РЕБЕНКА»

Вячеслав и Евгения поженились около года назад. Вместе они растили детей женщины от предыдущего брака, а семь месяцев назад у супругов родился общий ребенок.

— Это его первый ребенок. Хоть они с Женей были вместе всего год, но очень его ждали. А для моего племянника это событие вообще было огромной радостью. Он ведь уже взрослый мужчина, а своих детей долго не было. Ребята всегда с трепетом рассказывали о малыше, — вспоминает женщина.

Незадолго до трагедии супруги переехали. Всего за десять дней до случившегося они сняли квартиру в Вишневой горке. Именно там в ночь на 28 октября раздались выстрелы.

В тот вечер Вячеслав вернулся с работы и сильно повздорил с женой. По словам соседей, ссора была серьезной: крики из квартиры раздавались на протяжении нескольких часов. По одной из версий, супруги поссорились из-за ревности. В какой-то момент Евгения не выдержала и назвала мужа предателем. После этого мужчина схватил пистолет и выстрелил в нее.

Во время стрельбы троим детям удвлось выжить Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

На крики матери выбежала ее 15-летняя дочь. Девочка тоже стала жертвой расправы. В квартире в этот момент находились и двое маленьких сыновей Евгении. Трехлетний и шестилетний мальчики сумели выбежать в подъезд и спрятаться у соседей. Своего родного ребенка Вячеслав не тронул. Позже мужчину найдут мертвым.

Галимянов работал в частном охранном предприятии и имел доступ к служебному оружию. Незадолго до трагедии он ездил в командировку и после возвращения не сдал оружие. Именно его он использовал во время расправы.

«ТИХАЯ, СПОКОЙНАЯ, ДОБРАЯ»

Для родственников произошедшее стало шоком. По словам Светланы, Евгения всегда производила на окружающих хорошее впечатление.

— Женя сама по себе очень хорошая девушка. Тихая, спокойная, добрая. В нашей семье она всем очень нравилась. От нее никогда не услышишь грубого слова, да и голос она ни на кого не повышала. Поэтому нам непонятно, как между ними мог произойти такой скандал. И как все это могло привести к убийству, — говорит женщина.

О том, какими были отношения Вячеслава с детьми жены от предыдущего брака, родственница подробно рассказать не смогла.

КТО ЗАБЕРЕТ ДЕТЕЙ?

После трагедии трое детей остались без матери. Семимесячного младенца супругов поместили в одну из городских детских больниц. По словам Светланы, сейчас родственники Вячеслава решают, кто сможет забрать малыша к себе.

— Насколько мне известно, мама Вячеслава и его родная сестра хотели взять малыша себе.

Сейчас судьбой детей занимаются органы опеки и Министерство социальных отношений. Известно, что родной отец мальчиков уже едет в Челябинск, чтобы забрать детей. Младенца же передадут под опеку родной сестре убитой Евгении.