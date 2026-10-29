Валентина Алексеева вновь оказалась в центре внимания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

20-летняя «Мисс БРИКС-2026» и «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева вновь оказалась в центре внимания. Еще недавно в СМИ были новости о свадьбе девушки с 50-летним бизнесменом из Челябинска Ильей Мительманом. Однако красавица тут же опровергла торжество и посетовала, что из-за журналистов на нее обиделись многие друзья и родственники, которые решили, что та тайно вышла замуж, никого не позвав.

СВАДЬБА ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ И ИЛЬИ МИТЕЛЬМАНА

В тот момент Валентина жаловалась, что журналисты не стали ей звонить и проверять информацию. И теперь она решила сама обнародовать новость: 50-летний жених все же сделал ей предложение!

- Я долго думала, как его назвать, парнем или молодым человеком. Но оговорочка! Он сделал мне предложение! Подробности я бы хотела оставить в секрете. Все было очень красиво. Свадьбы пока не ожидается в силу непростого времени в стране. Но кольцо есть, — рассказала девушка в интервью Лауре Джугелии.

20-летняя Валентина Алексеева с женихом Ильей Мительманом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

KP.RU дозвонился до Валентины и поздравил ее с долгожданным событием.

- Спасибо за поздравления, но комментарии я по этому поводу не даю, - сообщила KP.RU Валентина.

Комментировать предстоящую свадьбу отказались и родители невесты. Мать Валентины не стала отвечать на вопрос KP.RU – стала ли эта новость для нее радостным событием. Ольга Алексеева положила трубку.

Сам жених на звонки KP.RU не ответил.

К слову, Валентина ранее заявляла, что не чувствует разницу в возрасте между собой и женихом в 30 лет. По ее словам, он выглядит моложе своих лет и даст фору тем, чей возраст ниже.

Валентина Алексеева - обладательница титулов «Мисс БРИКС-2026» и «Мисс Россия-2024» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КТО ТАКОЙ ИЛЬЯ МИТЕЛЬМАН

Илья Мительман основатель и руководитель крупных предприятий пищевой промышленности и кондитерского бизнеса (включая фабрику «Фантэль», компании «Хлебопром» и «Первый бисквитный центр»). Также ведет деятельность в сфере коммерческой недвижимости и инвестиций.

Ранее бизнесмен был женат, в браке у него родилось двое детей.

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