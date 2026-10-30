Семь лингвистических трендов-2026 и претендентов на слово года: сыночка-корзиночка и черемша

Слово года выбирают во многих странах лингвисты, журналисты, разные организации. Портал Грамота.ру влилась в эту традицию три года назад. Фото: Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom

Слово года выбирают во многих странах лингвисты, журналисты, разные организации. Портал Грамота.ру влилась в эту традицию три года назад, в 2023-м в их отборе побелило слово «нейросеть», в 2024-м - «вайб» (настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации), в 2025-м - «зумер» (тот, кто родился в период с конца 1990-х до начала 2010-х и выросший в эпоху развития цифровых технологий).

Свое “слово-2026” Грамота.ру назовет только в декабре. Но в начале ноября лингвисты объявят шорт-лист из 10 претендентов. Отбор уже давно идет, и на первом этапе было порядка 700 вариантов, которые предложили пользователи портала, читатели соцсетей и дружественных каналов. Известно, что в конкурсе много слов, связанных с информационными технологиями и искусственным интеллектом (ИИ) - «нейронка», «сгенерить», «иишка», “нейрослоп”.

По ходу отбора лингвисты определили тренды уходящего года. И они очень любопытные.

1. Расширение лексикона, связанного с ИИ.

- Искусственный интеллект вошел практически в каждый дом и в каждую жизнь. Многие из нас очень сильно поменяли свои привычки. Для некоторых под вопросом их дальнейшая профессиональная деятельность. Есть и радостное - многие вещи мы теперь можем делать гораздо быстрее. Процесс настолько стремительный, что его можно сравнить с наводнением или цунами, - рассказала на лекции “Слово года-2026: тренды и сюрпризы” Анастасия Бонч-Осмоловская, руководитель направления аналитики и цифровых словарей портала «Грамота.ру». - Чтобы все эти изменения назвать, понадобились новые слова.

- Вайбкодинг - программирование с помощью ИИ. Слово уже было в номинантах в прошлом году, но общим стало только в этом;

- нейронка, иишка, иишный - разговорные варианты обозначения моделей ИИ. Есть еще “иишник” - вместо айтишник, но пока не устоялось, находится в зоне языковой турбулентности;

- ИИ-агент - автономный помощник на основе ИИ. Тоже из прошлогоднего шорт-листа;

- генерить\сгенерить: создать что-либо с помощью нейросети. Образовалось от старого “гененировать”, попав под тенденцию сокращать слова;

- спирализм: псевдорелигиозное интернет-движение, которое поклоняется нейросетям.

2. Приметы времени.

Специальные слова, не имеющие толкований в общих словарях, становятся популярными из-за политических событий. В этом году “выстрелили” два:

- прокси - слово из области сетевой архитектуры вошло в обиход из-за блокировки телеграма и поиска способов ее обойти;

- дата-центр - это объект инфраструктуры, связанного с хранением больших данных. Но в 2026-м вышло на первый план, потому что повреждения дата-центров влияют на жизнь людей. Теперь оно в обиходе.

3. “Индекс губной помады”.

Термин придумали в нулевых во французской компании Лореаль. Речь о том, что в кризисные времена люди экономят на крупных покупках, но позволяют себе маленькие радости. В кризис, к примеру, резко растут продажи губнушек. В тренде в этом году:

- дофаминовый (лак для ногтей, интерьер и пр. - то, что дает дофамин, радует),

- нишевый (образ жизни, стиль, хобби, человек - поиск удовольствий не для всех),

- манифестировать (привлекать желаемое в свою жизнь - манифестироват новое платье).

4. Новые типажи людей.

Нам нравятся емкие определения типам людей и их поведению, и мы легко подхватываем такие словечки, объясняют в Грамоте.

В 2024-25 годах на волне были:

- скуф (мужчина средних лет, запустивший себя),

- альтушка (девушка, причисляющая себя к альтернативной субкультуре);

- нормис (человек с типичными мейнстримными взглядами).

В 2026:

- воздухан (пустослов, человек, которому нельзя доверять;

- пикми (девушка, настойчиво пытающаяся обратить на себя внимание);

- бимбо (привлекательная, легкомысленная девушка).

5. Новые креативные русские слова.

- Эти слова, может быть, не очень частотные и в шорт-лист “слова года” вряд ли попадут, но они очень интересные, в них очень много языковой игры, в которую охотно включаются носители. Возможно, это это тоже своего рода “индекс губной помады”, - отметила Анастасия Бонч-Осмоловская.

- поздравлезнования — ироничная формула вежливости, например, по поводу начала учебы или выхода на тяжелую работу, когда непонятно, радоваться или сочувствовать;

- букетчица - девушка, которая вынуждает мужчин покупать ей дорогие букеты. Новый вариант тарелочницы, которая ходит на свидания ради бесплатной еды или других материальных выгод, не планируя отношений;

- сыночка-корзиночка - ироничное выражение, описывающее мужчину, слишком привязанного к матери. В этом году очень сильно распространился.

6. Вирусные мемы.

Тикток и мемы - потенциально очень мощный источник новых слов (именно так в 2024-м взлетел “скуф”).

В 2025-м в тренде были Бомбардиро Крокодило, Балерина Капуччино и прочие странные персонажи, сгенерированные нейросетью. Целая вселенная, которую окрестили “итальянский брейнрот”. Термин произошел от англ. brain rot — «разложение мозга» и обозначает низкокачественный, бессмысленный, часто абсурдный контент.

В 2026-м их потеснили абсурдные выдуманные животные, пародия на ностальгию об СССР, в основе которых - псевдохроники 1970-х годов, созданные с помощью нейросетей:

- черемша - смесь льва и зайца;

- бурмалда - у этого слова нет очевидного смысла, и пользователи сами придумывают ему новые значения — от белиберды и околесицы до конкретного персонажа-животного.

На “слово года” оба пока не тянут, но вполне могут “выстрелить” в 2027-м или позже.

7. Six-seven, сикс-севен, 67.

Мегапопулярная штука у школьников. Настолько, что сикс-севен выучили многие родители и даже бабушки с дедушками. Слово популярно уже несколько лет, в поисковых запросах показало прирост более чем в шесть раз с прошлого лета. А американский словарь Dictionary.com и шведский Институт языка и фольклора выбрали 67 словом года-2025.

Однако в Грамоте.ру считают, что это вообще не слово, а ритуал.

- Оно не имеет собственного значения, но сообщает “я свой” кругу людей, которые тоже знают, что такое сикс-севен, - объяснила Анастасия Бонч-Осмоловская. - Так же устроены футбольные кричалки, прически панков, глобальные танцы вроде гангам стайл. То есть сикс-севен - не про лингвистику, это из области антропологии.

Так что в шорт-листе претендентов на слово года от Грамоты мы его точно не увидим.