Прямо у входа в известнейший Музей под открытым небом Гёреме (Göreme Aç k Hava Müzesi) в провинции Невшехир в районе парковки обрушился «сказочный дымоход» - одна из знаменитых конусообразных скал. Фото: enesayse/Shutterstock/Fotodom

Прямо у входа в известнейший Музей под открытым небом Гёреме (Göreme Aç k Hava Müzesi) в провинции Невшехир в районе парковки обрушился «сказочный дымоход» - одна из знаменитых конусообразных скал.

На 16.30 мск официально заявлено о двоих погибших. Еще один человек получил ранения и экстренно госпитализирован в одну из местных больниц. Информации о пострадавших россиянах на данный момент нет.

Одна из естественных скальных формаций обрушились в регионе Каппадокия

Губернатор провинции Хусейн Кёк в своем заявлении с места происшествия поделился следующей информацией: «Сегодня по состоянию на 15:15 из-за проливных дождей произошел оползень. К настоящему моменту, к большому сожалению, мы обнаружили тела двух наших граждан, погибших в результате падения скальных обломков, вызванного оползнем в Гёреме. Один пострадавший доставлен в больницу, сейчас ему оказывается экстренная медицинская помощь. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Государство со всеми своими возможностями, техникой, оборудованием и персоналом продолжает работу на месте ЧП».

По предварительным данным, падение произошло не спонтанно, а на фоне сильного проливного дождя, который обрушился на регион. Из-за обилия влаги хрупкая вулканическая порода (известная как «дымоход фей») потеряла устойчивость, и огромные каменные глыбы рухнули прямо на людей, находившихся возле входа в музей.

Район ЧП полностью оцеплен силами жандармерии и полиции, там установлены защитные полосы. На месте продолжают работать эксперты Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и медики. Спасатели проверяют завалы, так как нависающие части скалы всё еще имеют риск повторного обрушения. Развернут оперативный кризисный штаб. Спасатели подчеркивают, что под завалами всё еще могут оставаться люди.

Эксперты отмечают, что подобные обрушения в регионе случались и ранее: хрупкий вулканический туф Каппадокии подвержен естественному износу из-за дождей, таяния снега, ветра и резких перепадов температур.

Каппадокия - исторический регион в центре Турции (провинция Невшехир) с уникальным «лунным» ландшафтом и подземными городами. Его визитная карточка - скалы-останцы в виде конусов и грибов. Гёреме - главный туристический центр региона, а его Музей под открытым небом входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В IV–XIII веках он был крупным христианским монастырским центром, где в скалах вырубались сотни церквей с уникальными византийскими фресками (например, Тёмная церковь и Церковь с пряжками). Вход в музей, у которого произошло обрушение, - одна из самых многолюдных туристических локаций Каппадопии с развитой инфраструктурой, парковками и сувенирными лавками.

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