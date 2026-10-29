Татьяна Ким: Я хотела зарабатывать 700 долларов в месяц

Татьяна Ким. Фото: пресс-служба Wildberries

«Дикие ягодки. Начало» - прямо-таки по-голливудски называется книга, которая появилась в продаже. Эту книгу создательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Ким посвятила своему детищу. Можно даже сказать, что у книги не один автор, а целый коллектив. История WB там рассказывается от лица не только самой Татьяны, но и многих из тех, кто работал вместе с нею и так или иначе участвовал в создании маркетплейса. Поэтому на обложке так и написано: «Татьяна Ким и команда».

- Эта книга не столько про бизнес, сколько про людей. Про тех, кто был рядом в самые первые годы, верил в идею и вместе со мной проходил этот путь. Думаю, что получилось интересно и для тех, кто наблюдал наше развитие с самого начала, и для тех, кто услышит эту историю впервые, - рассказала Татьяна в социальных сетях.

Заказы на книгу в бумажной версии от издательства АСТ принимаются, естественно, на Wildberries. А электронная версия и аудиоверсия уже доступны на WB Книги.

Мы же публикуем для вас некоторые из наиболее интересных отрывков.

ЗАЧЕМ ЭТА КНИГА

Вот как описала это сама Татьяна Ким:

«Я очень не люблю быть в центре публичного внимания. Коллеги не дадут соврать: каждое выступление, каждое интервью им приходится долго согласовывать, обстоятельно доказывая его необходимость.

Я также искренне считаю, что успех Вайлдберриз — это не только моя заслуга, но и результат труда многотысячной команды и следствие доверия к нам миллионов людей.

Однако в последние несколько лет обстоятельства сложились таким образом, что стало очевидно: пришло время рассказать историю Вайлдберриз из первых уст.

Во-первых, чтобы не было больше белых пятен, например откуда взялись деньги на создание такой махины, чтобы не было домыслов, сплетен и, самое главное, попыток переписать нашу историю. А такие регулярные попытки, к сожалению, имеют место.

Во-вторых, это отличная возможность рассказать о тех решениях, которые помогали расти, и не только нам, но и всей отрасли е-кома (электронная коммерция, торговля через интернет, - Ред.) в целом, и в конечном счете способствовали зарождению в нашей стране платформенной экономики.

А в-третьих, и это для меня самое важное, — это возможность публично, на всю страну сказать еще раз огромное спасибо всем людям, без которых не было бы Вайлдберриз».

ОТКУДА ПОШЛИ «ЯГОДКИ» И ПРИ ЧЕМ ТУТ ДЖУЛИЯ РОБЕРТС

«Начало истории - даже не арендованные квадратные метры, а фильм «Красотка». Помните героиню Джулии Робертс? Ее отказалась обслуживать высокомерная дама-продавец, потому что Вивиан не соответствовала уровню магазина. Девушка спрашивает: «Вы ведь получаете комиссионные с продаж?», а потом заявляет, что консультант сильно ошиблась.

Я всегда чувствовала себя неловко, когда приходилось иметь дело с консультантами, ассистентами, продавцами и так далее. Каждый поход в магазин был стрессом. Там были и оценивающие взгляды, и снобизм — все, чтобы растоптать самооценку. Ходишь между всеми этими красивыми рядами и боишься лишний раз даже примерить или спросить что-то. Продавец в ответ окатывает холодом высокомерия и, кажется, видит тебя насквозь: что и денег-то у тебя немного, и не привыкла ты к таким магазинам. В результате хватаешь первую понравившуюся вещь и идешь на кассу. Дома разворачиваешь свои покупки и думаешь: на что и зачем я потратила трехмесячную зарплату? Это же какая-то тряпка из полиэстера!

А эта картонка на рынке? И в жару, и в холод стоишь за занавесочкой на тонкой картонке. Продавец выносит тебе джинсы XXS, ты понимаешь, что точно в них не влезешь. «А вы попробуйте», — настаивает продавец.

И что получается? Покупатель меж двух огней. С одной стороны — высокомерные консультанты в бутиках, с другой — продавщицы на рынке, которые утрамбовывают тебя в то, что тебе ну совсем не подходит. И ты берешь — либо чтобы не подумали, будто у тебя нет ни денег, ни вкуса, либо потому, что «надо же в чем-то ходить».

«НАДО, ЧТОБЫ У МОЕГО РЕБЕНКА БЫЛА ЕДА»

Татьяна Ким придумала идею онлайн-магазина, когда находилась в декрете с первым ребенком. Дочери было 1,5 месяца.

«Я не могла отвязаться от мысли, что мне нельзя расслабляться, что надо что-то делать, найти работу, чтобы у моего ребенка была еда. Это была моя идея фикс. Преподавать языки я больше не могла: не получалось совмещать с уходом за маленьким ребенком, а мои получаемые до этого 400 долларов от репетиторства составляли существенную часть семейного бюджета. Зачастую мы только на них и жили. Положиться на супруга было невозможно: у него самого не очень получалось зарабатывать деньги. Небольшой бизнес по сборке и продаже компьютеров и комплектующих постоянно находился под угрозой банкротства, выходить из которого ему помогали мои тети-бухгалтеры. Да, к моменту рождения дочери он уже начал заниматься прокладкой домовых интернет-сетей с новым партнером (это была успешная идея, потом, через несколько лет, они достаточно выгодно продали свою сетку), но на 2004 год этот новый бизнес находился в зачаточном состоянии и денег не только не приносил, но и требовал постоянных вливаний. Приличную сумму денег ему тогда одолжил мой отец.

Не знаю, может быть, масла в огонь подлила и послеродовая депрессия, о существовании которой в те годы никто не знал. Но факт остается фактом. Я сходила с ума от страха и переживаний и считала, что мне срочно нужно найти новый стабильный источник денег. Я даже помню цифру, которую я тогда держала в голове, - 700 долларов ежемесячного дохода (сейчас Forbes оценивает состояние Татьяны в 5 млрд долларов, - Ред.)».

Татьяна Ким. Фото: пресс-служба Wildberries

КАК В БИЗНЕСЕ ОКАЗАЛСЯ МУЖ ВЛАДИСЛАВ

Муж Татьяны Владислав Бакальчук присоединился к команде в 2008-м - через четыре года после появления интернет-магазина.

«Он тогда продал свой бизнес и не знал, чем заняться. Помню, мы как-то гуляли вечером на даче и он сказал: «Может быть, мне пойти поучиться или устроиться на работу в большой бизнес?» А я ему предложила: «Хочешь — давай приходи к нам». Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, это было слишком опрометчивое эмоциональное решение. Может быть, если бы я тогда не предложила ему работать вместе, все могло бы сложиться по-другому. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Поначалу у нас почти постоянно возникали разногласия. До этого Владислав, конечно, помогал мне, давал советы, но никогда сильно не вмешивался — это была, как он говорил, моя игрушка за 700 баксов (столько мне стоила первичная разработка магазина), а тут он стал активно участвовать во всем, и ему хотелось, чтоб все было так, как хочет он.

У нас всегда были диаметрально противоположные подходы к управлению людьми и бизнесом. Владислав считал, что он лучше всех знает, что надо делать, и всегда был очень категоричен в своих решениях. Я же старалась и стараюсь всех выслушать и принять взвешенное решение, в том числе и потому, что всегда в себе сомневаюсь и мне крайне важно услышать кого-то еще. Я стараюсь убеждать человека, а не ломать через колено. Еще Владиславу было сложно договариваться и вообще разговаривать с людьми, возможно, поэтому он использовал силу и угрозы. Под конец своей работы в компании он вообще никого не слышал. Людям с ним было очень тяжело.

Стоит сказать еще вот о чем. Ему никогда не нравилось, как коллектив относится ко мне. Он считал, что я как-то специально вокруг себя собираю людей — как он говорил, «хороводю». Не раз он на меня из-за этого кричал и морально давил. А потом не разговаривал, пока я не просила прощения… Однажды он увидел, как ребята поздравляют меня с днем рождения, и сказал, что я похожа на пчелиную матку с рабочими пчелами. Спасибо, хоть не с муравьями нас сравнил. Я тогда не придала этому значения и восприняла это все как шутку.

Владислав Бакальчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Спустя примерно полгода после его прихода в компанию мы очень сильно поссорились. Он незаслуженно наехал на мою сестру Машу и сказал, что она больше работать в компании не будет. А когда я начала ее защищать, сказав, что поскольку компания моя, то и решения здесь буду принимать я, он вылил чай на клавиатуру и заявил, что тогда уйдет он. И ушел. Точнее, уехал к маме. Целых два дня я ходила и думала, что мне дальше делать. Посоветовалась со своей мамой. Она мне сказала следующее: поскольку Владислав — глава семьи, а я к тому же кореянка, очень важно для семьи сделать так, чтобы он чувствовал, что он главный, и чтобы люди на работе это тоже видели.

В общем, я позвонила ему и попросила вернуться и домой, и в офис. Сказала, что была неправа.»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кто еще создавал WB

Мария Куликова, сестра Татьяны Ким, самая первая сотрудница Wildberries:

«Все началось с того, что я просто приходила в гости. Татьяна с мужем тогда снимали двушку, я жила по соседству. Помню, как сестра показала первый макет сайта. Сейчас его мало кто помнит, конечно. А тогда он был такой современный: двери магазина открываются, и оттуда выходят девушка и мужчина с пакетами. Татьяна все это придумывала, разрабатывала, как и что должно выглядеть. У нее в голове будто была четкая картинка.

Сначала я наблюдала за всем этим со стороны — у меня была другая работа, стабильная. Но потихоньку я стала в проект втягиваться. Татьяна говорила: «Бросай, приходи ко мне». Но я колебалась, скажу честно. А потом решилась все-таки.»

Олег Ким, младший двоюродный брат Татьяны, сначала подрабатывал курьером, а после окончания вуза вернулся уже на более серьезные позиции:

«Мое самое яркое воспоминание о своей курьерской работе — это первая поездка за товаром. Это был легкий культурный шок. Так называемый «таможенный терминал» находился за пределами Москвы, и добираться туда приходилось на нескольких видах транспорта (метро, автобус, маршрутное такси), и далее пара километров пешком через какую-то промзону… И все это после учебы, по сумеркам, без интернета и навигаторов, по маршруту, распечатанному на листочке А4. Все расчеты тогда еще производились наличными на месте. В среднем по всему этому маршруту надо было пронести 80 000 рублей, на тот момент это около 2000–3000 евро. И вот потерять их было страшнее всего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Ким: Дети - не помеха работе, это стимул добиваться большего

О любви к работе, книгам и самой себе: пять главных правил жизни мамы Wildberries и семерых детей Татьяны Ким

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость от города: какие возможности столичные аукционы открывают бизнесу и жителям