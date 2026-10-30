«Договариваться с банком и выплачивать долги»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Наконец хорошие новости: темпы роста банкротства в России замедлились! Так, в августе 2026 года показатель снизился на 14% по сравнению с августом 2025-го. Об этом рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

По его словам, позитивные изменения связаны с несколькими причинами.

— Выросло число случаев реструктуризации долгов, плюс суды стали чаще отказывать в списании долгов, если выявлены признаки мошенничества, — за 8 месяцев этого года не освобождены 8 244 человека, втрое больше, чем за весь прошлый год, и даже есть уголовные дела, — пояснил Евгений Акимов.

Он также рассказал, что наметился общий тренд на добросовестность всех участников процесса: самого клиента, кредитора, компании-посредника в банкротных процедурах, арбитражного управляющего. И это действительно можно считать серьезным достижением.

История вопроса

Ситуация с ростом банкротств в России в последние годы вызывала у участников банковского рынка серьезную тревогу. Не последнюю роль в этом процессе сыграли недобросовестные фирмы, получившие название «раздолжнители», которые за деньги предлагали гражданам посреднические услуги в процедуре банкротства. На самом деле их помощь сводилась к советам «не общаться с кредитором», «взять новый кредит на оплату своих услуг», «создать видимость платежа», «переписать имущество, чтобы защитить его в процедуре банкротства» и другим отнюдь не безобидным рекомендациям. Кроме того, нередки случаи, когда граждане сами прибегают к мошенническим схемам ради получения кредита и дальнейшего списания долга. Однако банки научились детектировать такие истории, а суды выработали целый ряд критериев недобросовестного поведения заемщика, на основании чего могут отказать в списании долга.

Несмотря на это, граждане продолжают платить за сомнительные консультации посредникам. По данным экспертов, общая выручка теневой индустрии недобросовестных «раздолжнителей» превысила 100 млрд рублей в год. А по оценкам самих «банкротных посредников», в стране насчитывается около 50 тысяч компаний, предлагающих гражданам пройти процедуру банкротства.

В то же время на рынке работает немало добросовестных компаний, которые готовы оказать гражданам помощь, проконсультировать о возможных вариантах решения проблемы, а при необходимости — помочь пройти процедуру банкротства.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Единые правила игры

Первым шагом для регулирования деятельности недобросовестных посредников стало внесение в законодательство важных изменений. Так, с 1 января 2026 года в рекламе услуг, связанных с банкротством граждан, запрещено упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств. Кроме того, такая реклама не должна обещать «жизнь с чистого листа». В ней обязательно должна быть рекомендация обратиться к кредитору.

Следующим шагом стала выработка единых правил, регулирующих деятельность долговых советников. Они легли в основу меморандума, который был одобрен всеми сторонами процесса: Ассоциацией банков, ЦБ, ФАС, компаниями-посредниками. В нем прописаны правила и стандарты работы, требования к опыту работы и образованию и многое другое. Но главное — консультант должен предложить клиенту рассмотреть все варианты урегулирования долга, прежде чем «нажать на красную кнопку».

Что же это за варианты

Первый шаг человека, действительно оказавшегося в трудной финансовой ситуации, — обратиться к кредитору. Вариантов, как справиться с долговой нагрузкой в трудной финансовой ситуации, несколько. Банки могут предложить как собственные программы, так и программы, предусмотренные законодательством.

Среди инструментов, предусмотренных законодательством, — кредитные и ипотечные каникулы. На днях Сбер поделился свежей статистикой по своим клиентам: за третий квартал этого года 94,6 тыс. семей выбрали механизмы урегулирования, что на 11% больше, чем во втором квартале. Общий объем урегулированной задолженности достиг почти 90 млрд руб. 25,6 тыс. человек в третьем квартале оформили каникулы, урегулировав долги почти на 37 млрд рублей. Если условия кредитных или ипотечных каникул заемщику не подходят, ему могут помочь собственные программы Сбера. Они доступны по всем видам кредитов: ипотека, потребительские займы, автокредиты и кредитные карты. Реструктуризация поможет временно снизить ежемесячный платеж по кредиту. Этот вариант остается самым популярным в 2026 году: в третьем квартале его выбрали 62,5 тысячи клиентов, урегулировав долги на 44,2 млрд рублей.

Если же у человека имеются долги в нескольких банках, то ему подойдет программа комплексного урегулирования. Этой программой поддержки в третьем квартале воспользовались 5,8 тыс. заемщиков, урегулировав долги на общую сумму 7,86 млрд рублей.

Еще один вариант урегулирования долгов — это заключение с банком мирового соглашения. Это подойдет клиентам, у которых образовалась длительная просрочка, но стороны готовы рассмотреть возможность урегулирования. Многие удивятся, но урегулирование возможно даже на стадии банкротства, когда, казалось бы, выхода уже нет. На самом деле банки до последнего готовы идти навстречу клиентам.

— Банкротство позволяет справиться с непосильной финансовой нагрузкой, когда все остальное не помогло. Но «остальное» сначала нужно попробовать. Не надо клиента сразу тащить в «финансовую операционную». Ему нужно рассказать о других способах лечения финансовых проблем, подобрать правильную терапию. Мы как банк должны помочь человеку выбрать оптимальный для него вариант, — подытожил Евгений Акимов.

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