Ремонт в кредит: как рассчитать свои силы, а не только смету

Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Ремонт начинается со сметы, но итоговый бюджет может измениться по ходу работ. По данным исследования ДОМ.РФ Банка, ремонт жилья — одна из самых распространённых целей для кредита наличными: так ответили 32% опрошенных (чаще берут только на рефинансирование — 37% респондентов). При этом реальная стоимость заёмных денег довольно высока: по мониторингу «Финуслуг» (данные от 22 октября), средняя полная стоимость кредита наличными без залога в топ 20банков составляет 34,35%% годовых.

Цифры не отменяют главного: ремонт вполне можно сделать, если подойти к нему как к финансовому проекту, а не как к спонтанному решению: заранее оценить смету, собственные накопления и будущие платежи по кредиту.

КОГДА КРЕДИТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖЕН

Разбираем типичные ситуации.

Новостройка, ипотека и аренда одновременно. Семья получила ключи от квартиры, но жить в «бетоне» невозможно, а платить одновременно за съёмное жильё и ипотеку — серьёзная нагрузка. Денег на завершение ремонта не хватает, и велик соблазн взять кредит «на всё сразу». Однако эксперты советуют не отталкиваться от недостающей суммы, а сначала оценить реальную платёжеспособность и экономию от переезда.

«Я бы разделил два вопроса: сколько денег не хватает на ремонт и сколько денег человек действительно может себе позволить занять, — говорит, эксперт по личным финансам, основатель Клуба Миллионеров Максим Темченко. —Допустим, ремонт стоит миллион, у вас есть 600 тысяч. Математически не хватает 400 тысяч. Но это ещё не значит, что именно столько нужно брать в кредит».

«Кредит на недостающую сумму может помочь переехать раньше и сократить расходы на съёмное жильё. В этом случае стоит сопоставить расходы на кредит с арендной платой, которую удастся сэкономить, и проверить, посильным ли будет общий ежемесячный платёж. При необходимости возможно оформить рефинансирование,снизив кредитную нагрузку, и взять дополнительные средства на ремонт», - отмечает руководитель кредитных продуктов ДОМ.РФ Банка Александр Чекуров.

Кухня мечты против здравого смысла. Владелица квартиры давно планирует обновить кухню. Накоплений хватает на половину, и она рассматривает кредит. Здесь работает тот же принцип: сначала бюджет, потом смета.

«Отправной точкой должна быть не стоимость ремонта, а финансовые возможности семьи, — отмечает доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина „Моифинансы.рф“ Екатерина Дюдикова. — Смета определяет потребность в деньгах, но не способность обслуживать долг».

Ванная, в которой «всё вскрылось». Ремонт ванной в старой квартире — по сути, лотерея: заменили трубы, а под плиткой обнаружились плесень и разрушенная стяжка. Дополнительные работы всплывают, когда бюджет уже израсходован. В такой ситуации главная ошибка — сразу бросаться за вторым кредитом или кредитной картой.

«Кредитная карта здесь особенно коварна, —предупреждает Максим Темченко. — Пока человек укладывается в льготный период и полностью возвращает деньги, она может быть удобным инструментом. Но если погасить задолженность вовремя не получится, стоимость такого финансирования может оказаться очень высокой». По данным Банки.ру средняя ПСК по кредитным картам, рассчитанная по нижней и верхней границам, составила 43,3% годовых за неделю 12-18 октября. То есть это примерно на 10 п.п. больше, чем по кредиту наличными.

Екатерина Дюдикова дополняет: «Попытка покрыть недостаток средств несколькими кредитами нередко превращает временную нехватку денег в длительную долговую проблему».

КАКОЙ ПЛАТЕЖ БУДЕТ ПОСИЛЬНЫМ

Оба эксперта сходятся в главном: считать нужно не разницу между сметой и накоплениями, а свободный остаток семейного бюджета после всех обязательных расходов. Максим Темченко рекомендует ориентироваться на совокупную кредитную нагрузку в пределах 30–35% от стабильного дохода после уплаты налогов — за вычетом ипотеки и всех действующих кредитов. Екатерина Дюдикова называет чуть более мягкий ориентир — до 40% при наличии ипотеки, но подчёркивает: «Нагрузка свыше 50% уже требует особой осторожности».

«Если необходимая сумма кредита не укладывается в этот платёж, значит, нужно пересматривать бюджет ремонта, а не пытаться подогнать семейные финансы под красивую смету», — резюмирует Темченко.

КАК СРАВНИТЬ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВ

При выборе кредита стоит учитывать и процентную ставку, и полную стоимость кредита (ПСК), которая включает также дополнительные платежи, в том числе страховки, платные услуги и комиссии.

По мониторингу «Финуслуг» на 22 октября 2026 года, средняя ПСК кредитов наличными без залога в 20 крупнейших банках составляла 34,35% годовых.

Один из факторов, от которых зависит ставка, — страхование жизни и здоровья. При оформлении полиса банк может предложить более низкий процент. Чтобы оценить итоговую стоимость кредита, нужно сравнить два варианта — со страховкой и без неё. Например, в ДОМ.РФ Банке ставки по кредиту наличными начинаются от 11,2% годовых со страхованием и от 20,5% без него. Диапазон ПСК — 19,000–38,600% годовых.

Руководитель кредитных продуктов банка Александр Чекуров обращает внимание на важные нюансы: «Ремонт может занять несколько месяцев, а выплаты по кредиту — несколько лет. Когда речь идет о крупных суммах и кредите на долгий срок, страховка не только позволяет получить более низкую ставку, но и помогает семье с погашением долга, если произойдут непредвиденные обстоятельства».

При этом стоит обращать внимание на сумму страхового полиса и оценить, как он повлияет на итоговую сумму кредита.

«Сравнивать следует не размер ежемесячного платежа, а общую сумму расходов за одинаковый срок кредитования,— советует Екатерина Дюдикова. — При низкой ставке страховая премия может свести экономию на процентах к минимуму».

Предложения других банков на рынке кредитов на ремонт:

- Сбербанк, программа «Кредит на любые цели» (включая ремонт): ПСК — 18,4–50,2% годовых (зависит от профиля клиента и наличия страховки).

- ВТБ: ставки от 20,1% (с платной услугой «Ваша низкая ставка»); для клиентов с ипотекой в этом банке условия могут быть мягче.

- Альфа Банк, программа «Кредит на ремонт квартиры»: ПСК — 18,99–55,899%, ставка — от 17,4% годовых.

- Т Банк: ставка от 19,9%, ПСК примерно 19,9–39,9%; акцент на скорость и удобство оформления.

- Газпромбанк, кредит наличными (можно использовать на ремонт): ставки 12,4–24,9%, ПСК — 24,5–39,8%.

- Россельхозбанк: ПСК по стандартным программам примерно 23–40%.

Разброс цены кредитов большой, поэтому главным ориентиром должна быть именно ПСК, а не рекламный процент.

ВАЖНО!

Три вещи, которые нужно проверить перед подписанием договора

1. Смета и резерв на непредвиденные работы. Эксперты рекомендуют закладывать резерв:

- 10–15% — для косметического ремонта;

- 20–30% — для капитального или для старой квартиры.

При этом Максим Темченко и Екатерина Дюдиковаподчёркивают: резерв лучше формировать своими деньгами, а не кредитными — проценты будут начисляться даже на ту сумму, которая временно не используется.

2. Семейный бюджет и долговая нагрузка. Посчитайте, сколько останется после всех платежей, включая новый кредит, и хватит ли этой суммы на обычную жизнь. Если нагрузка превышает 40%, это повод пересмотреть масштаб ремонта или разбить его на этапы.

3. Условия кредита. Попросите банк сделать два расчёта —со страховкой и без — на одинаковую сумму и срок, и сравните итоговую переплату. Уточните входит ли страховка в тело кредита; нужно ли продлевать полис ежегодно; что произойдёт со ставкой при отказе от страхования.

«Задача ведь не в том, чтобы любой ценой закончить ремонт, — напоминает Максим Темченко. — Задача —улучшить свои жилищные условия, не ухудшив при этом финансовое положение семьи».