Кот Баюн и Несмеяна, с ними Дядька Черномор: секреты нового сезона «Шоу Аватар» на НТВ

Крошечка-Хаврошечка, Дядька Черномор, Эсмеральда, Царевна Несмеяна, Кот Баюн, Королева сердец, Щелкунчик, Дон Кихот, Флора, Бастинда, Царь Горох и Старик-боровик — в пятом сезоне высокотехнологичного шоу НТВ на сцену выйдут 12 новых цифровых аватаров. Напомним, управляют ими скрытые от жюри и зрителей артисты — звезды музыки, кино, спорта и интернета. Они исполнят песни, передавая аватарам свою мимику и моторику при помощи технологии захвата движений Motion Capture. Для телезрителя все выглядит так, что виртуальный образ выступает на реальной сцене, общается с жюри и судьями. Задача — угадать, кто из известных личностей управляет аватаром.

Еще сложнее, еще интереснее

«Шоу Аватар» - проект совершенно уникальный для нашего телевидения, поскольку все происходит в режиме реального времени. Возможности исправить какие-то огрехи, как при создании анимационного фильма, просто нет — все должно быть идеально изначально. За четыре предыдущих сезона создатели проекта так прокачали свои навыки, что в пятом обещают удивить еще более реалистичной атмосферой происходящего.

За каждым аватаром, который поет и танцует, скрыты сложные математические алгоритмы и работа мощных процессоров. Когда аватар двигается, его тело, волосы, детали костюма (а иногда и хвост!) перемещаются с разной скоростью и по разным траекториям. Нужно соблюсти согласованность и естественность этого процесса, когда одно взаимодействует с другим. Причем самая кропотливая работа связана с деталями, которые остаются на периферии внимания — зритель их осознано заметит, только если с ними будет что-то не так: волосы, шерсть, подвески, юбки и вообще все вытянутые элементы образа. Скажем, раскачивающаяся подвеска не должна провалиться куда-то внутрь наряда. И тут программистам, художникам и дизайнерам «Шоу Аватар», каждый раз решающим уравнение со многими неизвестными, нет равных.

В пятом сезоне зритель увидит самые зрелищные, самые технически сложные аватары. Как и в прежних сезонах, визуально это не прямые реплики героев сказок, мифов, былин и книг, а плоды вдохновения на заданную тему. Аватары узнаваемы, но при этом каждый из них совершенно особенный — представляли ли вы Дона Кихота молодым человеком ростом в 2,5 метра? А ведь так ему удобнее воевать с ветряными мельницами!

Не проблема для создателей шоу и такой сложный образ, как Кот Баюн — даром что он полностью шерстяной, и каждая шерстинка должна выглядеть правдоподобно. В пятом сезоне появится и самый маленький аватар за всю историю шоу — Крошечка-Хаврошечка. Кто забыл, это девочка, которую от жестокой мачехи спасла сказочная корова. А теперь Хаврошечка счастлива и, как видите, всерьез увлечена вокалом.

Жюри: те же плюс Жасмин

В судейском составе сразу три «старожила», участвующих в шоу с самого первого сезона: Сергей Лазарев, Марк Тишман и Тимур Батрутдинов. Все они тертые калачи, нажившие большой опыт разгадывания аватаров. Тем не менее задача остается непростой — напомним, порой им так и не удается правильно назвать имя артиста, управляющего виртуального образом.

«Наверное, поэтому шоу так интересно смотреть», - рассуждает Марк Тишман. Чтобы сподручнее было справляться, он даже подумывал провести «домашнюю работу»: изучить вокальную манеру, тембры и речевые особенности молодых исполнителей, которые потенциально могут оказаться в числе участников нового сезона «Шоу Аватар».

Впрочем, проект все равно непредсказуем. Сергей Лазарев уверен, что разработать безошибочную методику угадывания невозможно. «Потому что они очень сильно нас путают», - объясняет Сергей. Но все же делится «короночкой»: по его мнению, «единственным способом приблизиться к разгадке становится разговор с аватаром». Да, голос в разговоре изменяют, но артист может себя выдать характерным жестом или словечком.

Жизнерадостный Тимур Батрутдинов признает всю сложность судейской миссии и отмечает, что оказался в хорошей и веселой компании, где сложились свои традиции дружеских подколов. Тимуру явно льстит, что в их числе — попытка коллег его женить: в каждом женском аватаре они видят его потенциальную невесту. Правда, пока за такими аватарами скрывались несвободные артистки, но Тимур надежд не теряет.

Мужское трио «старичков» еще с третьего сезона украшает Лера Кудрявцева — опытная телеведущая и интервьюер с большим стажем общения с самыми разными людьми. Внимательность – ее профессиональная черта, проницательность – наработанный за годы на ТВ навык. «Все подсказки скрыты в образе аватара, его манере общения, движениях и мельчайших деталях поведения. Иногда привычная пластика выдает человека быстрее, чем самая узнаваемая нота», – делится секретом Лера.

Ну а пятым членом жюри юбилейного пятого сезона «Шоу Аватар» стала… Кикимора. Певица Жасмин, которая управляла этим аватаром в четвертом сезоне и, к слову, победила. Артистка призналась, что мечтала оказаться в судейском составе. Она вспоминает, какая тактика у нее была, когда она была участницей: боялась сболтнуть лишнее и старалась максимально отдалиться от собственного сценического образа. Однако долго играть чужую роль без ошибок сложно – и важно поймать момент, когда аватар себя выдаст.

Вячеслав Макаров: реально-виртуальный ведущий

Поющий ведущий Вячеслав Макаров ощущает всю зыбкость границы между реальностью и виртуальным миром как никто другой. Ведь это он стоит на одной сцене с аватарами, говорит с ними. А еще Вячеслав периодически сам погружается в цифровую вселенную. Например, в этот раз он стал героем проморолика нового сезона, где его хореография и пластика легли в основу для череды перевоплощений внутри фантастических миров. Песню, которую ведущий спел для этого ролика, он сочинил сам.

«Я соскучился!», - не скрывает Вячеслав. Что ж, многочисленные поклонники сказочно-волшебного «Шоу Аватар» тоже. О чем мечтает Эсмеральда? Для кого мешает зелья Бастинда? Рассмешит ли Тимур Батрутдинов Царевну Несмеяну? В чем секрет стойкости Крошечки-Хаврошечки? Сколько продержится Царь Горох?

Да и есть ли способ отвлечься от бытовых хлопот веселее и интереснее, чем этот?!

Коротко о правилах

Аватары поделены на три группы, в каждом выпуске в финальную номинацию на вылет попадает один участник из каждой. У жюри есть три попытки: если они называют реальное имя номинанта с первого раза, то он уходит, а двое других остаются в проекте и проходят дальше. Если не угадывают, то пробуют раскрыть второго персонажа. Если опять не повезло, то пытаются угадать третьего. Если за три попытки судьи так и не разгадали ни один аватар, то все трое проходят в следующий тур. Таким образом, по итогу выпуска шоу может покинуть только один участник.

Премьера пятого сезона «Шоу Аватар» 12+ состоится в воскресенье, 8 ноября, в 20:20 на НТВ.

Фото материалы предоставлены телеканалом НТВ

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