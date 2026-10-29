Россияне рассказали, как оплачивают коммуналку

Россияне отказываются от бумажных квитанций за ЖКУ в пользу электронных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Госдуме назвали основные признаки фейковых квитанций за ЖКХ. В поддельных документах, которые кладут в ящик, могут быть допущены ошибки в ФИО или в номере лицевого счета. Однако сами россияне признались, что уже давно перешли на электронные документы и подделка бумажных квитанций их не пугает. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 70% респондентов рассказали, что пользуются только электронными квитанциями. Кто-то получает и оплачивает их сразу в банковских приложениях, другие пользуются профильными ресурсами. От бумажных некоторым даже удалось официально отказаться, другие просто, получая, сразу выбрасывают их, часто не вскрывая.

«В банковское приложение счета приходят, и на электронную почту, очень удобно», - говорит участник опроса.

«По электронным квитанциям плачу, от бумажных отказалась, мне их даже не присылают», - вторит другая.

Более того, некоторые отметили, что даже за электронными квитанциями они не всегда следят, а просто установили себе автоплатежи.

«Что-то через банковское приложение оплачиваю, что-то - через личные кабинет, а на некоторые услуги вообще автоплатеж поставила», - делится участница исследования.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

При этом 25% опрошенных россиян признаются, что им больше нравится оплачивать бумажные квитанции по старинке, так все учтено, ничего не теряется, лишнего не спишется.

«Мне удобны бумажные квитанции и никаких подделок не бывает», - пожимает плечами участница опроса.

«Я хожу лично в УК и там оплачиваю в кассе, мне так спокойнее», - признается другая.

«Пешком каждый раз хожу в расчетно-информационный центр, потом в отделении банка через кассу оплачиваю», - делится третья.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи человек.