Владимир Путин высоко оценил роль первой леди США Меланьи Трамп в организации гуманитарной миссии в Алешках, где в блокаде из-за действий ВСУ оказалось более полутора тысяч мирных жителей. Фото: Finn Gomez/Getty Images

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 30 октября:

1. Новости с передовой: сбиты 1425 дронов

2. В Херсоне рады перемирию

3. Путин поблагодарил М.Трамп за помощь Алешкам

4. Посол Киева в НАТО критикует альянс

5. Варшава отдаст Киеву два истребителя

6. В Киеве назвали себя форпостом обороны Запада

7. На Пиренеях сильно озабочены судьбой незалежной

8. Более 30 следователей СКР погибли в зоне СВО

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 30 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов противника более 260 боевиков и две бронемашины. Подбиты девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: свыше 220 бойцов, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Воины «Юга» вывели из строя более 145 солдат и офицеров. Поражены бронемашина, 30 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Фото: Минобороны РФ.

«Центр» уничтожил свыше 340 националистов. Сожжены семь бронемашин, девять автомобилей и станция РЭБ.

Бойцы «Востока» упокоили свыше 175 военнослужащих ВСУ. Утилизированы бронетранспортер, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

На счету «Днепра» - до 15 боевиков, бронемашина и два автомобиля.

Силы ПВО сбили 1425 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 30 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Херсоне рады перемирию

Жительница Херсона, как и ее сограждане, рада перемирию между Россией и Украиной. Издание Страна приводит слова херсончанки, которая призналась, что у нее с утра 27 октября, с момента прекращения огня как в районе Алешек, так и в находящемся напротив них Херсоне, «возникло ощущение, что закончилась война». Впервые за многие месяцы жители свободно гуляют по улицам, вольно перемещаются гражданские машины. Российская омбудсмен Яна Лантратова напомнила, что режим тишины в Алешках действует с 27 октября по 1 ноября, он распространяется и на Херсон. И в Москве, и в Киеве отмечали: нарушений режима тишины за минувшие трое суток зафиксировано не было. Не сглазить бы...

Режим тишины в Алешках действует с 27 октября по 1 ноября, он распространяется и на Херсон Фото: Александр КОЦ.

Путин поблагодарил Меланью за помощь Алешкам

Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия-Африка» высоко оценил роль первой леди США Меланьи Трамп в организации гуманитарной миссии в Алешках, где в блокаде из-за действий ВСУ оказалось более полутора тысяч мирных жителей. Российский лидер сообщил: «Ситуация складывалась давно. Не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населённому пункту и создавая гуманитарную катастрофу». Президент РФ также пояснил: «В эти дни намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов, по оказанию помощи именно гражданскому населению». Но ВСУ накидали столько мин на подъездах к этому городу на левобережье Днепра, что саперы ВС РФ работали в авральном режиме несколько дней, чтобы к старикам, женщинам и детям смогли пройти гуманитарные конвои. Как тебе такое, Илон Маск?

Посол Киева в НАТО критикует альянс

Алена Гетьманчук, которая с июня 2025 занимает пост посла незалежной в НАТО, недовольна политикой альянса. Она критикует «политическую неготовность» Брюсселя передавать ракеты-перехватчики для ПВО Украины. «Укринформ» приводит слова посла, которая утверждает, что «противовоздушная оборона – это обезболивающее, но нужно бить по источнику боли», то есть уничтожать пусковые установки на территории России. Гетьманчук требует от европейцев: «Передайте нам ракеты из своих запасов сейчас, чтобы мы могли пережить зиму!». А казачий дух делу не поможет?

Алена Гетьманчук, которая с июня 2025 занимает пост посла незалежной в НАТО, недовольна политикой альянса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Варшава отдаст Киеву два истребителя

Замминистра нацобороны Польши Павел Залевский сообщил, что ВВС страны передадут украинским воздушным силам два советских истребителя. В эфире радиостанции RMF FM чиновник заявил: «Есть соглашение о передаче двух МиГ-29. Относительно остальных самолетов вопрос в процессе». Ранее сообщалось что «Польская группа вооружений» (PGZ) изучает возможность ремонта и модернизации истребителей F-16 и МиГ-29, которые есть в распоряжении ВСУ. Тщательнее изучайте, торопиться некуда...

В Киеве назвали свою страну форпостом

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина - «форпост обороны» Старого Света. Он сообщил: «Мы смотрели в сторону НАТО как на зонтик безопасности, но сейчас мы скорее думаем о партнерстве, а НАТО присматривается к опыту Украины. Вы учитесь у нас, поскольку наша досадная роль сейчас – играть роль форпоста европейской обороны». Почему же эта роль — досадная, вы же гордились этим?

В Киеве назвали свою страну форпостом Фото: REUTERS.

На Пиренеях сильно озабочены судьбой незалежной

Глава «Другой Украины» Виктор Медведчук сообщил, что Мадрид и Лиссабон совместно с Киевом разрабатывают вооружения для ударов по территории России. В публикации на сайте движения говорится: «Пока две страны Пиренейского полуострова пытаются справиться с жилищным кризисом и растущей стоимостью жизни, их правительства все масштабнее входят в военную кооперацию с Украиной». Три государства разворачивают проекты по созданию ударных дронов, ракетных комплексов и систем наведения. Зачем пиренейцам чужая война?

Глава «Другой Украины» Виктор Медведчук. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Более 30 следователей СКР погибли в зоне СВО

Александр Бастрыкин, глава СКР, заявил, что в зоне проведения СВО погибли более 30 сотрудников Следственного комитета. На пленарном заседании XX Державинских чтений «Право как основа единства: правовые механизмы консолидации общества в Российской Федерации», руководитель ведомства сообщил: «К сожалению, и мы потеряли в зоне специальной военной операции 31 нашего бойца». При том от действий ВСУ, по его данным, погибло более 9 тысяч мирных жителей Донбасса. Будет Нюрнберг-2?

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