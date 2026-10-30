Внутри Араратской аномалии нашли обугленное дерево: не исключено, что горел Ноев ковчег

Ной построил Ковчег из «дерева гофер»

Ученые, объединившиеся в международный исследовательский проект Noah's Ark Scans, продолжают бурить скважины на месте «Араратской аномалии» или «Формации Дурупинар» (Durup nar Formation). Так называют причудливую структуру, которая напоминает остов огромной лодки. Её, расположенную в Турции близ горы Арарат, энтузиасты считают останками Ноева Ковчега – того самого легендарного библейского судна. Задание построить его Господь Бог дал праведнику Ною, чтобы тот вместе со своей семьей и многочисленными животными (каждой твари по паре) спасся от Всемирного потопа, который сам и организовал.

В очередных кернах, извлеченных из пробуренных скважин с глубины порядка 10 метров, «бурильщики» обнаружили обугленную древесину.

- Возможно, мы нашли обугленные остатки Ноева ковчега, - сообщил доктор Эндрю Джонс (Andrew Jones), вице-президент и основатель проектов Noah’s Ark Research Project и Noah's Ark Scans, которыми он занят уже более 30 лет.

А что еще могло гореть высоко в горах?

Гипотез, на самом деле, несколько. Но все они так или иначе связаны с ковчегом.

Ковчег, приставший после потопа к «горам Араратским», мог случайно вспыхнуть от удара молнии. Спалить его мог и сам Ной - по неосторожности. Ведь судно было обмазано горючим пожароопасным материалом:

«Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи», - рекомендовал Господь Бог

(Бытие 6:14).

Обугленное дерево могло сохраниться и не только после масштабного пожара, а от небольшого костра, который разводил Ной - жег потихоньку доски ковчега, дожидаясь, когда вода совсем схлынет. Ему же надо было на чем-то готовить. Кстати, следы хозяйственной деятельности подле ковчега имеются. В прошлом году профессор Фарук Кайя (Faruk Kaya) с коллегами из Университета Агры Ибрахима Чечена обнаружили в районе «Араратской аномалии» глиняные черепки возрастом 5500-3000 лет - будто от горшка, разбитого кем-то из приплывших.

Обугленную древесину, извлеченную из недр Ноева ковчега, Джонс отправил на экспертизу в надежде определить, какое именно дерево горело. Не то ли самое «дерево гофер»? Оно, как предполагают ученые, могло быть каким-нибудь хвойным – сосной, елью, кедром. Или кипарисом. Точно никто до сих пор не знает, что имелось в виду в Библии. У ботаников нет единого мнения.

К концу года энтузиасты ждут результатов анализа органики, которую ранее удалось извлечь из пустот, имеющихся внутри «Араратской аномалии». Рассчитывают обнаружить ДНК животного происхождения.

- Идентификация ДНК будет окончательными доказательствами того, что «аномалия» представляет собой останки Ноева Ковчега, - считает доктор Джонс.

Обугленное дерево еще более укрепило уверенность энтузиастов. Но они признают, что скептики, которые считают «Арартскую аномалию» естественным природным образованием, сформированным селевыми потоками, продолжат спорить.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Иисус Христос действительно ходил по воде. Теперь это научно доказано