В Москве объявили номинантов шестого сезона Знание.Премия Фото предоставлено пресс-службой Общества "Знание"

Общество "Знание" объявило шорт-лист главной просветительской награды России. В него вошли 124 заявки в 17 номинациях. Среди них 68 просветителей, 46 проектов, пять компаний и пять субъектов страны.

Уже в ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри в Москве. Шорт-лист шестого сезона доступен на сайте Знание.Премия.

Организатор отметил, что в шестом сезоне награды приняли участие 89 регионов, из них в шорт-лист прошли 28. При этом больше всего номинантов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого АО.

Наиболее высокий конкурс среди просветителей — в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и Наставничество": 311 человек на место в списке. Среди проектов — в номинации "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества": 212 заявок на место.

В шорт-листе номинации "Иностранный просветитель" попали четыре зарубежные страны. И впервые за историю награды номинированы участники из Казахстана и Сербии.

Кроме того, стали известны претенденты на звание просветительского региона года. В шорт-лист этой номинации вошли Ленинградская, Ярославская и Самарская области, Камчатский и Красноярский края.

Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль подчеркнул, что с учреждения награды в 2021 году была преодолена планка в 500 номинантов. По его словам, каждый сезон Общество расширяло их состав: стали отмечать иностранных и юных просветителей, а с этого года — просветительские регионы.

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