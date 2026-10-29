Три кита медицины будущего: российские ИТ-решения работают на двух континентах

Россия предлагает африканским партнерам не просто покупку оборудования, а полный трансфер технологий, включая обучение местных специалистов. Фото: Максим Константинов/ТАСС

Качество еды и воды, чистота воздуха, состояние медицины - из этих составляющих складывается то, что эксперты называют здоровьем нации. На форуме «Россия - Африка» отдельную сессию посвятили обсуждению наиболее эффективных моделей международного сотрудничества в этой области. Цифровые платформенные решения позволяют выстраивать комплексные системы охраны здоровья - от конкретного человека и трудового коллектива до населения целых регионов и стран.

Россия и страны Африки уже переходят от обсуждений к практике. Так, в Египте реализован пилотный проект массовой диспансеризации на основе российских технологий. В Кении ведется подготовка к запуску аналогичного проекта.

Три кита общественного здоровья

Как превратить отдельные медицинские технологии в работающую экосистему для благополучия миллионов людей? Об этом на сессии «Платформенные подходы в поддержании здоровья наций» рассказал Максим Домашенко, директор Университетской клиники МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова. Современная медицина, по его словам, должна строиться на трех ключевых принципах.

1. Платформенность

- Мы говорим о методологии скрининговых решений. Это ИТ-платформа, которая, как губка, вбирает цифровые данные, полученные с рентгенологического, маммографического, электрокардиографического оборудования, и интегрируется с медицинской информационной системой, - объясняет Домашенко.

На выходе система формирует цифровой паспорт отдельного человека, прошедшего диспансеризацию, а также коллектива в целом.

2. Локализация

Медицинские решения неправильно просто «скопировать и вставить» в другую страну. Нужна адаптация под язык, культуру и особенности системы здравоохранения региона. В Египте анкету для предварительного опроса специально перевели на арабский язык и адаптировали под местные условия.

- Пациенты не тратили время и силы на перевод английских терминов, отвечали честно на понятном им языке на понятные им вопросы. Это чрезвычайно важно, - подчеркнул Домашенко.

3. Масштабируемость

Цифровые продукты на базе искусственного интеллекта должны уметь расти. Система обучается, дообучается и переобучается на новых данных. Сначала разрабатывается общая концепция. Потом ее адаптируют под культуру и особенности здравоохранения конкретной страны. После этого обучают местных врачей и медсестер, собирают данные о реальных пациентах и в конце проверяют результаты вместе с национальной системой здравоохранения, чтобы убедиться, что все работает правильно.

- Мы заподозрили фибрилляцию предсердий у определенного числа пациентов. Египетская система здравоохранения проверила, так ли это на самом деле. Предположили новообразования молочной железы у пациентов - и эти данные тоже были валидированы, - привел пример Домашенко.

Как это работает на практике

К числу важных преимуществ российских решений, о которых говорили участники сессии, относятся компактность и возможность работать не только в крупных клиниках. Генеральный директор «Проф Полимед» Заур Жилоков рассказал, что программно-аппаратные комплексы, созданные при поддержке Минпромторга и Минздрава России, дают возможность «дотягиваться» до удаленных территорий и сельских поселений.

В Египте пилотный проект прошел в регионах Суэц и Аль-Минья с суммарным населением около 13 миллионов человек. Российские специалисты за короткий срок обучили египетских медиков работе с системой, после чего обследования проводились уже силами местного персонала. Уже на второй неделе один комплекс вышел на показатель 100 человек в день. Всего за пару дней интенсивной работы комплексам удалось суммарно выдать 1600 исследований. Среди результатов - выявленные случаи рака молочной железы и проблем с легкими, которые раньше оставались незамеченными.

Заместитель исполнительного директора Всеобщего органа здравоохранения Египта Мохамед Сами Хамед Мохамед высоко оценил внедренные цифровые решения:

- Срок проведения диагностики сократился, а качество выросло. Мы хотим масштабировать этот опыт на все население страны. Египет остается воротами в Африку и готов быть хабом для передачи технологий.

Мохамед Сами особо отметил интерес к созданию при поддержке России первого крупного дата-центра Mega AI в стране, который мог бы обслуживать задачи массового скрининга уже на уровне всего континента.

Клэр Атьено Отиено, исполнительный директор компании JM-Qafri Methuselah, рассказала, что в Кении при участии местных властей идет работа по запуску аналогичного проекта с использованием мобильных клиник «Проф Полимед». По ее словам, на африканском рынке активно растет интерес к новым партнерствам. Но для стран важно не просто получать технологии, а выстраивать взаимный обмен знаниями. Она также отметила, что присутствие президента Кении на форуме в России - это хороший знак, который может дать дополнительный импульс сотрудничеству в сфере здравоохранения.

ИИ на службе у врача

Анна Мещерякова, генеральный директор компании «Платформа Третье мнение», обратила внимание на важную особенность массовой диспансеризации. Огромный объем исследований приходится на людей без отклонений от нормы, и нагрузка по анализу данных ложится на врача. Искусственный интеллект берет на себя рутину: сначала отделяет норму от патологии, а затем с помощью умных флаг-систем и цветовой маркировки поднимает приоритетные случаи в рабочем списке врача.

При этом опыт показал, что нейросети, обученные в российских клиниках, сохраняют целевые метрики точности и при анализе данных африканских пациентов. По словам Мещеряковой, это стало возможным благодаря прочной связке двух сильных российских школ - медицинской и математической.

Россия предлагает африканским партнерам не просто покупку оборудования, а полный трансфер технологий, включая обучение местных специалистов. Как отметил модератор сессии, заместитель директора по биологии и генетике НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев, важно сделать так, чтобы «не человек искал технологию, а технология сама находила человека» - там, где он живет.

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